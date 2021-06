SPOLU: Lehkomyslné vládní rozhazování zaplatí naše děti a vnoučata

Jako koalice SPOLU si přejeme důstojné a co nejvyšší penze. Je však důležité, abychom o seniory pečovali nejen tento rok, ale třeba i za patnáct let. Proto jsme v minulých letech tlačili na vládu, aby připravila reformu systému penzí. To se ale nestalo a kabinet se nyní na poslední chvíli snaží koupit hlasy seniorů. Zrychlené projednávání tak odmítneme. Důchodový systém si zaslouží řádný legislativní proces a diskuzi nad pozměňovacími návrhy.

„V dobách ekonomického růstu jsme pro navýšení důchodu i nad rámec zákonného zvýšení hlasovali. I nadále hodláme prosazovat to, aby byly penze co nejvyšší. Nicméně nemůže nám být lhostejný fakt, že vládní návrh růstu penzí neřeší, zda si takové navýšení vůbec můžeme dovolit. Vláda doposud nevysvětlila, v jaké oblasti ušetří, aby požadovaných 11 miliard korun v rozpočtu našla. Pokud tak neučiní, půjde o nevratný výdaj na úkor dětí a vnuků dnešních seniorů. Hnutí ANO a sociální demokracie měli 8 let vládnutí na reformu systému penzí a neudělali pro to nic. Buď na to neměli odvahu nebo schopnosti. Přikláním se k názoru, že nemají ani jedno, ani druhé, taková vláda je ale zbytečná a pevně věřím, že po říjnu s ostudou skončí,“ uvedla před jednáním Sněmovny předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

TOP 09 TOP 09

Víc, než si myslíte

„Sice se tu za poslední roky zvyšují důchody i nad rámec zákonné valorizace, ale ty nůžky zůstávají stále stejně rozevřené. Proto chceme předložit návrhy, které budou směřovat k seniorům, kteří jsou dlouhodobě na velmi nízkých starobních důchodech. Jsou to především maminky, která řádně pracovaly a zároveň vychovávaly svoje děti. Chtěli bychom tak podat návrh, který by této skupině přidal 500 korun měsíčně za vychované dítě. To je něco, co by opravdu pomohlo zhruba jednomu milionu lidí. Také bychom chtěli pomoci vdovám a vdovcům, kteří mají taktéž nižší životní úroveň. Toto je cesta, jak narovnat důchodový systém. Musíme dokázat ocenit i jinou zásluhovost, než je ta odvíjející se z výdělku. Proto požadujeme prostor pro předložení pozměňovacích návrhů. Dnešní zrychlené projednání tak nepodpoříme,“ uvedl předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová KDU-ČSL

KDU-ČSL se pomalu seznamuje s internetovými Parlamentními listy.

„Odmítáme snahu vlády uplácet těsně před volbami voliče. Naším cílem je, aby takto zásadní návrh prošel standardním legislativním procesem, a proto budeme vetovat návrh na zkrácené projednání. Jedině standardní proces nám umožní předložit námi dobře připravené pozměňovací návrhy. Už nyní mohu prozradit, že jeden z nich se bude týkat navýšení důchodů pro seniory, kteří jsou v penzi 20 a 25 let, protože tito lidé strávili drtivou část pracovního života v komunistické totalitě a nemohli si tak na adekvátní penzi vydělat. Tato úprava se dotkne hlavně matek, které vychovaly více dětí,“ řekl místopředseda poslaneckého klubu ODS Jan Bauer.

Občanská demokratická strana ODS



