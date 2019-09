STAN: Chceme pro Ústavní soud snazší možnost posoudit protiústavní jednání prezidenta

„Mrzí mne, že se většina poslanců se postavila do rolí ústavních soudců. I nadále se domníváme, že prezident svými kroky překročil hranice ústavních pravomocí. Bohužel dnes vše zůstalo v rovině politického boje a namísto Ústavního soudu, který má právo tento názorový střet rozhodnout, tak učinili politici. Miloš Zeman dlouhodobě nerespektuje Ústavu ČR, ale není to jen o něm. Principy parlamentní demokracie však mohou být pošlapávány i v budoucnu a sám Parlament tomu dal dnes zelenou,“ řekl předseda poslaneckého klubu Jan Farský.

„My se s tím však smířit nehodláme, a proto přicházíme s nápadem, jak se do budoucna vyhnout vyhroceným diskuzím o tom, kde jsou mantinely pravomocí ústavních institucí. S nápadem, který bude má za cíl bránit ústavní pořádek v této zemi,“ doplnil předseda hnutí Víta Rakušan.

Senátor Zdeněk Hraba (STAN) navrhuje změnit Ústavu tak, aby v případě sporných otázek měli ústavní činitelé možnost požádat o závazný výklad Ústavní soud (včetně prezidenta).

„Jedním z argumentů podporovatelů žaloby na prezidenta bylo, že podáním žaloby chtějí po Ústavním soudu, aby závazně posoudil ústavnosti jednotlivých konkrétních úkonů prezidenta. Forma žaloby na toto není úplně vhodná, a proto přicházíme s možností, že by prezident, Senát, Poslanecká sněmovna nebo Vláda ČR měli pravomoc obrátit se na Ústavní soud ve sporných otázkách,“ uvedl senátor Zdeněk Hraba.

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ STAN



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Návrh na zakotvení žádosti o závazný výklad Ústavy vnese podle navrhovatele do našeho politického systému možnost jasně a zároveň poměrně rychle definovat, co je a co není v souladu s naším ústavním pořádkem.

„Chci dát proto do rukou senátorů a poslanců, ale i prezidenta a vlády, nástroj, díky kterému by mohly skončit věčné debaty o tom, co je ještě v mezích Ústavy, a co naopak již ústavnímu pořádku odporuje. Ve sportovní terminologii bych mohl říct, že hráč se bude moci zeptat rozhodčího, zda protihráč hraje fér,“ řekl Hraba.

Inspiraci pro takový institut nehledal Hraba daleko – do roku 1992 byla taková pravomoc dána federálnímu Ústavnímu soudu na návrh Federálního shromáždění ČSFR. Nicméně je nejprve třeba tento návrh projednat s odborníky i zástupci jednotlivých stran.

„Protože se jedná nejen o zásah do zákona o Ústavním soudu, ale také o zásah do Ústavy, je nutná spolupráce napříč politickým spektrem. Troufám si tvrdit, že tento elegantní způsob řešení sporů o ústavnost by se mohl těšit široké podpoře v obou komorách Parlamentu,“ domnívá se senátor hnutí STAN.

Psali jsme: Rakušan (STAN): Ústavní soud by měl vytvořit právní jistotu, kterou postrádáme Farský (STAN): Když dneska ústavní žalobu nepodpoříte, rozhodujete za Ústavní soud STAN: Všichni bychom měli odsoudit nátlak na rozhodování justice Kovářová (STAN): Není zač!

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV