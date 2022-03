STAN: Chystáme opravu závažných nedostatků stavebního zákona

reklama

Poslanci by v týdnu také měli vybírat nové členy Rady České televize a Českého rozhlasu. Naposledy by přitom měli volit podle staré podoby zákonů. Vládní strany v souladu s předvolebním slibem již navrhly novely, které výběr členů kontrolních orgánů veřejnoprávních médií upraví.

Hnutí STAN i zbylé koaliční strany se jednoznačně shodují na nutnosti upravit podobu stavebního zákona, kterou v minulém období předložilo hnutí ANO. Návrh exmynistryně Kláry Dostálové například centralizoval stavební řízení nebo rušil velký počet stavebních úřadů. Připravovaná vládní novela předpokládá, že se zachová 371 stavebních úřadů.

„Jsme přesvědčeni, že jsme ve věci stavebního zákona dosáhli maxima možného. Na stole byly i z našeho pohledu mnohem horší návrhy, např. zachovat méně než 300 stavebních úřadů. To jsme odmítli, bylo to v rozporu s tím, co od stavebního zákona chceme, tedy funkční a regionálně dostupná síť stavebních úřadů, kde pracují zkušení lidé s dobrou znalostí místních poměrů,” vysvětlila 1.místopředsedkyně Poslanecké sněmovny z hnutí STAN Věra Kovářová.

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ STAN



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Výsledkem koaličních jednání bylo také to, že nebudou zakládána detašovaná pracoviště, takzvaná územní pracoviště. To bývala vláda rovněž navrhovala. Z našeho pohledu je to absolutně nefunkční jednak z hlediska personálního, ale také proto, že obce by musely na tyto úřady doplácet,” doplňuje poslankyně za hnutí STAN Eliška Olšáková.

Jan Lacina: Do mediálních rad chceme skutečné odborníky. Zasadíme se také o změnu způsobu jejich výběru

Anketa Vážíte si Jaromíra Nohavici? Ano 94% Ne 2% Nezajímá mě 4% hlasovalo: 24911 lidí

Poslanci by se měli tento týden dostat i k dovolbě členů do Rady České televize a Rady Českého rozhlasu. Kandidáty již v únoru předvybral sněmovní Volební výbor. Naposledy by přitom měla volba proběhnout podle staré podoby zákonů.

„Kandidáti předvybraní Volebním výborem jsou většinou lidé, kteří už si ve veřejném prostoru vybudovali všeobecný respekt. Věřím, že se do obou mediálních rad dostanou opravdu nezávislé osobnosti, které nepřicházejí ČT a ČRo zničit, nebo naopak řídit, ale chovat se v souladu se zákonem, tedy chod médií veřejné služby kontrolovat. Uvědomujeme si zásadní postavení médií veřejné služby v naší společnosti. Také proto jsme už před volbami dali slib, že se zasadíme o to, aby došlo ke změně způsobu volby do mediálních rad,” řekl člen Volebního výboru a místopředseda poslaneckého klubu hnutí STAN Jan Lacina.

Novely, které výběr členů kontrolních orgánů veřejnoprávních médií upraví, jsou již v procesu. „Po mnoha letech, co se o změnách pouze mluvilo, ale nic se pro ně reálně nedělalo, se konečně začalo pracovat. Zásadní bude, že volbu do obou rad rozdělíme mezi více orgánů. Nebude je volit pouze Poslanecká sněmovna, ale také Senát. Bude tak zaručeno, že aktuální vládní většina nebude moci ovládnout Českou televizi ani Český rozhlas ve svůj prospěch,” dodal Lacina.

Psali jsme: Senátor Horník: Musíme ukázat tvrdou pěst a ne ústupkovou metodu Krutáková (STAN): Dary po tornádu jsou osvobozeny od daně z příjmu Polčák (STAN): Své odměny se zříkám Exner (STAN): Válka bude trvat, dokud se Rusko nezmění

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.