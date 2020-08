STAN: Navrhujeme podporu samoživitelům 6000 korun. Právě oni pomoc nutně potřebují

reklama

Podle průzkumu Klubu Svobodných matek přišlo 20 % samoživitelů v důsledku krize o práci, třetině z nich klesl příjem pod 10 tisíc a polovina se zadlužila. „Byl to pro jejich domácnosti obrovský zásah. Museli zůstat s dětmi doma, a to výrazně zvýšilo náklady a mnohdy v důsledku toho přišli i o práci. Pokud se tito lidé dostanou do dluhových pastí a těžko se to bude napravovat. Neměli bychom to dopustit,“ upozorňuje předseda hnutí STAN Vít Rakušan.

Vláda chystá odměnu důchodcům za problémy spojené s epidemickou krizí, ale na podporu rodičů samoživitelů a mladých rodin nepomyslela. Přitom právě na ně by vláda měla myslet v první řadě. „Vláda měla samoživitele podpořit již v době krize, abychom předešli těmto zdrcujícím následkům. Nicméně tato jednorázová podpora by jim mohla částečně pomoci, a především by to byl jasný signál, že jsme na ně nezapomněli. Nejen senioři potřebují podporu. Tím to ale nesmí skončit. Stát musí jejich nastavit systémové podmínky podpory pro samoživitele, usnadnit jim pracovní možnosti a umožnit rychlejší vymáhání alimentů od bývalých partnerů, kteří je odmítají platit,“ říká Vít Rakušan.

Vláda podle názoru hnutí STAN dlouhodobě opomíjí samoživitele proto, že nejsou dominantní skupinou ve volbách. „Raději bych uvítal systémové řešení, které zabrání tomu, aby se samoživitelé propadli pod hranici chudoby, ale ze strany vlády není ambice tyto problémy řešit. Vláda se chová, jako by byl státní rozpočet bezedný. My ale musíme hledat, jak pomoci těm, kteří to nejvíce potřebují,“ dodává předseda poslaneckého klubu Jan Farský.

Částku 6000 korun chce hnutí STAN přidat i mladým rodinám pobírajícím rodičovský příspěvek. „I oni to v krizi měli náročné. Nevidím důvod, proč bychom neměli podpořit rodiny s malými dětmi,“ doplňuje poslanec Petr Gazdík.

O podpoře legislativního návrhu budou nyní zástupci hnutí STAN jednat s dalšími stranami. Vít Rakušan doufá, že ho podpoří i poslanci z jiných klubů a návrh se stihne projednat v co nejkratším možném čase.

