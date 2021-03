STAN, Piráti: Předložili jsme ministru Blatnému návrhy ke zvládnutí krize

reklama

Blatný slíbil, že v pondělí požadované údaje dodá. Strany ministrovi také znovu předložily řadu návrhů, které by pomohly zemi vyvést z krize. Žádají rozšíření testovacích kapacit laboratoří, firemní testování zároveň musí být prováděno kvalitními spolehlivými testy. Piráti a Starostové rovněž navrhují testování zdarma i PCR testy jednou za 10 dní. Zásadní je za ně také dopracovat plán očkování a distribuce či se v předstihu připravit na návrat žáků do škol.

„Jsme rádi, že vláda konečně dala na naše slova a po několika měsíčních apelech zavedla kroky, které skutečně řeší problémy. Zavedení plošného testování ve firmách a zvýšení nemocenské, což jsme dlouhodobě prosazovali, vede ke včasné detekci nákazy a motivaci lidí zůstat doma. Nutná je také revize všech stávajících opatření. Bohužel, stejně jako široká veřejnost nemáme ani my poslanci k dispozici dostatečná relevantní data od vlády. Bez toho ale nelze kompetentně rozhodovat, zda jsou ta či ona opatření nastavená funkčně. Proto jsme se sešli s ministrem Blatným, po kterém jsme chtěli slyšet, jak efektivní jsou současná omezení, a jak je hodlá upravit. Připadá nám třeba nesmyslné zakazovat lidem chodit do přírody,” vysvětlil požadavky předseda hnutí STAN Vít Rakušan.

„Chceme znát data, na základě kterých vydává kabinet jednotlivá nařízení, a také efektivitu těchto opatření. Pokud lidé uvidí, že mají pravidla smysl, budou je dodržovat. Pokud se ale ukáže, že tomu tak u některých nařízení není, budeme požadovat jejich zrušení. Předpokládáme to například u omezení vycházení do přírody jen na území obce nebo nošení roušek tam, kde nejsou žádní lidé. Ministr slíbil údaje v pondělí dodat,” popsal předseda Pirátů Ivan Bartoš s tím, že strany ministrovi také předložily řadu návrhů, které by mohly zlepšit epidemiologickou situaci a ulevit lidem či firmám.

„Apelujeme na vládu, aby aktivně pracovala na přípravě návratu žáků do škol, jakmile to jen bude možné. Pro takový krok ale musí zajistit funkční strategii testování žáků a zaměstnanců škol. Dále navrhujeme posílit pravomoci jednotlivých škol v organizaci výuky při zohledňování aktuální situaci v daném regionu. S ministrem zdravotnictví jsme diskutovali i o dalších návrzích, které povedou ke znovuzapojení žáků do prezenční výuky,“ dodal Rakušan. Zmínil i důležitost posílení podpory znevýhodněných žáků a zajištění prevence psychických problému u dětí.

„Vláda musí konečně naslouchat a jednat v zájmu země. Prosazujeme například rozšíření testovacích kapacit laboratoří, aby bylo možné zvládnout nápor z firem. Firemní testování zároveň musí být prováděno kvalitními spolehlivými testy, jejichž důvěryhodnost bude podložena nezávislými studiemi. I kdyby to znamenalo navýšení dotace na test z 60 až na 100 korun. Smysl nám dává i umožnit občanům absolvovat jednou za 10 dnů zdarma PCR test. Dále je nutné co nejrychleji zajistit dostatek vakcín, dopracovat plán očkování a distribuce - zapojit do procesu i praktiky, lékárny a poskytnou jim veškerou nutnou podporu či materiál. Vláda nesmí ani opětovně zaspat, ale v předstihu připravit návrat žáků do škol,” uzavřel Bartoš.

