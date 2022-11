STAN: Schválili jsme definitivní konec EET

reklama

Zároveň se tím ukončí systém, který na každého podnikatele pohlížel jako na potenciálního podvodníka. Konec EET by měl nastat ke konci letošního roku. Elektronická evidence tržeb byla v České republice spuštěna v roce 2016. Od tohoto roku postupně přibývaly jednotlivé „vlny EET”, které rozšiřovaly povinnost online evidence veškerých plateb pro další skupiny podnikatelů. Následující, již 3. vlna, měla přijít na začátku příštího roku, což byl i jeden z mnoha důvodů, proč bylo třeba zrušit EET již v letošním roce.

„Pokud bychom dnes projednávaným zákonem nezrušili elektronickou evidenci tržeb, tak od 1. ledna by se nejen zapnula povinnost pro restaurace, hospody, ubytovací služby a maloobchod, tedy pro odvětví, pro které elektronická evidence platila, ale zároveň, a to je zcela zásadní, by se k tomu nově počátkem roku přidala povinnost pořídit si elektronickou evidenci tržeb pro další odložené vlny, například pro všechny kadeřnice, řemeslníky, trhovce, maséry, veterináře, zkrátka pro všechny, kteří přijímají platby v hotovosti. Došlo by akorát k zatížení našich drobných podnikatelů dalšími náklady, a to v žádném případě nemůžeme dopustit,“ komentuje předseda rozpočtového výboru Josef Bernard (STAN).

Schválená novela zákona ruší EET kompletně a nezachovává ani její dobrovolnost. Téma dobrovolnosti bylo dlouze diskutováno nejen v hnutí STAN, ale i ve vládní koalici. Cílem Starostů a nezávislých bylo jasně rozlišit pozitiva a negativa, která by zachování EET jakožto dobrovolného nástroje přineslo, a to nejen ve vztahu k podnikatelům, ale také pro státní rozpočet. „O dobrovolnosti EET jsem dlouze jednal s odbornými svazy, se kterými jsme se snažili dopátrat výhod, jež by dobrovolnost přinesla. Nicméně žádné faktické přínosy jsme nenašli. Vše bylo pouze kondicionálem, tedy, že by „něco někdy mohlo být“. Avšak toto „něco“ stálo státní erár 120 milionů. To nám přijde jako moc drahé na zkoušení tohoto experimentu, zvláště pokud přesně nevíme, co by nám dobrovolnost EET přinesla,“ řekl Josef Bernard. Zrušení byrokratické zátěže tak převažuje nad domnělými benefity dobrovolné EET.

Bernard dále doplnil, že koronavirová pandemie a nové technologické možnosti výrazně posílily bezhotovostní platby, kvůli kterým EET také ztrácí na významu. „Experti očekávají, že v roce 2025 bude pouze 25 % plateb hrazeno v hotovosti. To potvrzuje i většina obchodů, dokonce i automatů, které možnost bezhotovostní platby nabízejí,“ uzavřel svůj výstup J. Bernard.

Schválená novela zákona nyní poputuje do Senátu, který ji bude projednávat ve standardním řízení, tak aby mohla být do konce roku schválena.

