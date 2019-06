STAN: Středočeský kraj chce vložit 21 milionů do komerčního letiště

Investice má zajistit úpravu, zpevnění a osvětlení přistávacích drah na letišti, protože současná travnatá dráha je nevyhovující.

Kraj je vlastníkem letiště, bezúplatně je půjčil městu Bystřice, které ho prostřednictvím příspěvkové organizace Letiště Benešov spravuje. Smlouva kraji nezaručuje žádný výnos z provozu letiště.

„Nerozumíme tomu, proč kraj masivně investuje do provozu letiště, ze kterého nemá ani korunu. Výnosy soukromých společností, které letiště využívají, dosahují proti tomu mnoha desítek milionů korun, jejich podíl na investici do zkvalitnění letištní plochy je však v poměru ke krajské investici absolutně zanedbatelný,“ reagoval na záměr hejtmanky Jermanové šéf středočeských zastupitelů za STAN Věslav Michalik.

Letiště Benešov je nejfrekventovanějším sportovním letištěm v České republice, využívají ho především soukromé letecké školy. „Nejde však o veřejně prospěšnou instituci, kterou by měl kraj financovat z našich daní, ale o čistě komerční podnik. Investice do letiště, která je určitě potřeba, by se správně měla zaplatit z letištních poplatků vybíraných od uživatelů, ty jsou zde ale v porovnání s ostatními letišti tohoto typu velmi nízké. Fakticky tedy kraj dává dvacetimilionový dar několika soukromým a ziskovým leteckým školám,“ komentoval rozhodnutí Rady zastupitel za STAN a člen kontrolního výboru Martin Macháček.

