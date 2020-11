STAN: Vedení města musí respektovat rozhodnutí svých předchůdců

reklama

Uvádíme na pravou míru tvrzení odcházejícího starosty Vladimíra Kořena, že právě říčanští zastupitelé za STAN podporují převod bytů v domě na Komenského náměstí současným nájemníkům za 100 Kč a že se zbytku obyvatel našeho města děje kvůli tomu újma.

Vyjádření pana starosty je elipsou a mělo by pokračovat vysvětlením, že oněch 100 Kč je uvedeno v původních smlouvách o smlouvách budoucích uzavřených před 20 lety a že závazky města z těchto smluv ještě navíc letos potvrdil soud v rámci sporu po žalobě města na jednu z oprávněných z těchto smluv.

Ve stručnosti proto uvádíme důležité body celé kauzy s vysvětlením našich kroků:

1) Projekt stavby bytů byl od začátku plánován jako nevýdělečný: Před více než 20 lety tehdejší vedení našeho města v čele s Františkem Vrbou začalo realizovat plán výstavby domů pro občany Říčan – kritériem pro získání bytu bylo trvalé bydliště zde, práce pro město i to, že z Říčan pocházeli předkové uchazeče. Ideou tohoto projektu nebylo utržit peníze do městského rozpočtu z prodeje bytů, ale pro možných 34 rodin echtovních Říčaňáků (těch, co pracovali ve městě nebo pro město, měli zde trvalý pobyt a z Říčan pocházely i jejich rody) zajistit bydlení, aby neodcházely do jiných měst. Je tedy podstatné si uvědomit, že od samotného počátku tento projekt město neplánovalo jako výdělečný. Peníze do rozpočtu měl přinést víceméně jen pronájem nebytových prostor. Z dnešního pohledu se nám to může zdát nepochopitelné, ale podobnou snahu o udržení obyvatel vidíme i v současné době v obcích jen o kus dál – například dnes takto staví domy pro své občany Neveklov.

2) Postup města vůči nájemníkům byl neetický: Smlouvy o převodu vlastnictví bytů měly být uzavřeny k 1. lednu 2020. O tom, že se v celém procesu vyskytly problémy – město nejprve tvrdilo, že není možné dohledat vyvěšení smluv před 20 lety, se nájemníci dozvěděli až po nátlaku na zastupitelstvu v listopadu 2019. Ukázalo se tehdy, že o problému vedení města vědělo od léta. Nakonec město přistoupilo k tomu, že podá návrh k soudu na neplatnost jedné ze smluv. Názory Vladimíra Kořena na optimální postup města byly celou dobu nekonzistentní – nejprve všechny nájemníky ujišťoval o tom, že stojí na jejich straně a že udělá vše, aby jim pomohl, nyní obrátil a staví nájemníky do role těch, kteří mají být zvýhodněni na úkor zbývajících obyvatel města.

3) Okresní soud pro Prahu-východ potvrdil v září 2020 platnost smlouvy, resp. všech typových smluv o smlouvách budoucích mezi městem a nájemníky domu č. 1910: My v opozici a především nájemníci jsme automaticky počítali s tím, že na nejbližším zastupitelstvu dojde ke schválení vyvěšení záměru na převod bytů. Město si ovšem najalo právničku, která vystupuje v podobných kauzách po celé republice a která viděla v rozsudku precedens. Starosta se tak rozhodl nerespektovat rozhodnutí soudu a požadoval odvolání proti rozsudku.

4) Pokud by se město proti rozsudku odvolalo, znamenalo by to, že by nebyly smlouvy mezi nájemníky a městem o převodech bytů uzavřeny do konce roku 2020, tudíž by museli všichni nájemníci podat žalobu k soudu. Pokud by vyhráli, což se dá s ohledem na první rozsudek předpokládat, platilo by soudní výlohy město. Pokud se Vladimír Kořen ohání tím, že se chová jako dobrý hospodář města, je nasnadě připomenout, že jenom do září 2020 zaplatilo město za právní poradenství v této kauze více než půl milionu korun. Tato částka přirozeně od té doby narostla.

5) Vladimír Kořen mluví o tom, že je převod bytů za 100 korun nemorální vůči ostatním obyvatelům města. To je však otázka, kterou mohl řešit celých deset let svého působení ve funkci starosty, kdy například několikrát podepisoval nové smlouvy s nájemníky. A stejně tak i v létě 2019, kdy byl pro realizaci prodeje za 100,-Kč podle smluv o smlouvách budoucích. Tehdy mu ta cena nevadila. Vystoupit proti plánovanému převodu necelý měsíc a půl před uplynutím dvacetileté lhůty bylo a je však nemorální jedině vůči nájemníkům.

I v roce 2020 musí vedení města Říčany respektovat rozhodnutí svých předchůdců – v tomto případě vystavět dům pro své občany ne s cílem vydělat na prodeji, ale zajistit jim bydlení. Je důležité především respektovat rozhodnutí soudu, ve kterém se naprosto přesně vyjádřil o povinnosti města respektovat smlouvy o smlouvách budoucích, které byly před 20 lety uzavřeny,“ uzavírá senátor a říčanský zastupitel Zdeněk Hraba.

Jasně proto říkáme, že se postavím za uzavření smluv mezi městem Říčany a nájemníky bytů na Komenského náměstí.

Zdeněk Hraba, senátor a zastupitel Říčan

Jitka Jančíková, předsedkyně kontrolního výboru Zastupitelstva města Říčany

Michal Mrázek, zastupitel Říčan

Adam Polánský, zastupitel Říčan

Tomáš Krebs, zastupitel Říčan

Psali jsme: STAN: Vyzýváme Senát, aby odmítl rozpočtově nezodpovědný daňový balíček STAN: Pokud budeme schopni se domluvit, můžeme vyhrát volby. Uděláme pro to maximum Jana Zwyrtek Hamplová: Srovnávat snahu chránit majetek obcí a měst s H-Systémem je žalovatelné STAN: V Říčanech hrozí pod vedením starosty Kořena „nový H-systém“

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.