Šafránková (SPD): Konečně do zákonné úpravy dostávají principy, které prosazujeme řadu let

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

já nebudu nyní vystupovat jako zpravodajka, ale jako poslankyně se stanoviskem našeho poslaneckého klubu. My k tomuto návrhu máme od začátku velkou řadu vážných výhrad, o kterých jsem už dlouhodobě hovořila a mluvila jsem o tom jak v prvním, tak ve druhém čtení, i na všech jednáních, které proběhly. Zároveň ale také oceňujeme, že tento návrh obsahuje i prvky, které dlouhodobě prosazujeme a které vycházejí z námi již dříve předložených iniciativ, protože my jsme zákon na ukončení zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými předložili již dvakrát. Jsem taky moc ráda, že se konečně do této zákonné úpravy dostávají principy, které SPD prosazuje už řadu let, tedy je to zejména snaha o racionalizaci našeho sociálního systému a o zamezení zneužívání dávek ze stran osob, které dlouhodobě nepracují, ačkoliv pracovat mohou, a zkrátka se jim vyplatí žít ze štědrých sociálních dávek.

Vítáme například zavedení obdoby neschopenky pro dlouhodobě nezaměstnané příjemce sociálních dávek nebo také zpřesnění podmínek pro výplatu dávek na bydlení ve vazbě na technické a hygienické standardy bytu. Obě právě tato opatření vycházejí z toho našeho komplexního návrhu zákona na ukončení, jak jsem říkala, zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými, který už byl předložen celkem dvakrát. Současně jsme také ale zároveň přesvědčeni, že zákon je nutné dále výrazně upravit, a proto jsem k němu předložila za náš klub celkem 13 pozměňovacích návrhů, které právě reflektují konkrétní nedostatky původního vládního návrhu, tak, jak nám byl předložen v prvním čtení, a které jednoznačně představují efektivnější a spravedlivější řešení. Já vyberu jenom namátkou některé z nich, protože jich předkládám opravdu hodně, a podrobněji jsem je už představovala ve druhém čtení.

Jednak první pozměňovací návrh, který dávám ve dvou variantách, se týká zavedení možnosti přezkumu zdravotního stavu u institutu posudkové lékařské služby. Stejně tak jako to je u zaměstnanců ve variantě 1 po 380 dnech nebo po 730 kalendářních dnech. Tady u toho pozměňovacího návrhu bych ráda zmínila jednu důležitou věc. Přece není možné, aby někdo žil pouze ze sociálních dávek, říkal, že je nemocný, ale nikdo vlastně o jeho zdravotním stavu nic nevěděl a takto na takové "neschopence" bylo řadu let, třeba sedm nebo devět. To je velmi nespravedlivé, protože zaměstnanci se musí podrobit přezkumu svého zdravotního stavu a buďto si zažádají o invalidní důchod, nebo se vrátí zpátky do práce. Druhý náš návrh se týká zohlednění vlastnictví rekreačních nemovitostí, které nejsou určené k bydlení, aby příjemci dávek nebyli nuceni prodávat majetek, který reálně nezvyšuje jejich životní úroveň.

Toto opatření - vím, že tady je ohledně tohoto návrhu velké množství zmatků, tak já to uvedu na pravou míru. V tuto chvíli je v zákoně napsáno, že ve kdy vlastníte byt, ale zároveň máte stavební pozemek, tak po dobu tří let se ho nemusíte zbavit. Ale ve chvíli, kdy máte například byt a vlastníte nějaký pozemek, na kterém máte postavenou chatku, a ta chatka nesplňuje standardy bytu, to znamená, že například nemá toaletu nebo neteče tam voda, nesplňuje to ty standardy, ať už technické, nebo hygienické, tak jak se zavádí teďka u toho bytu, tak do tří let byste se takové chatky museli zbavit a naproti tomu, kdo vlastní třeba lukrativní stavební pozemek za několik milionů, tak ten by se toho pozemku zbavovat nemusel.

Takže zakládá to opravdu velký nepoměr, a proto alespoň pro ty osoby, které mají někde na své zahradě nějakou chatku nebo garáž, tak aby se svého majetku nemusely zbavovat. Navíc se jedná o majetek, který je v hodnotě pouze pár sta tisíc korun. Ti lidé tam jezdí například na rekreace, anebo to je třeba jejich rodinné dědictví, zkrátka tam s rodinou jezdí, takže to odebrání té dávky by je mohlo přivést do vážných existenčních životních potíží. A na druhou stranu ti, co mají opravdu ty stavební pozemky, lesy a podobně, tak těm by to zůstalo a bylo by to opravdu velmi nespravedlivé.

Další moje pozměňovací návrhy se týkají toho, aby se do zranitelných osob počítali všichni lidé se zdravotním postižením ve všech čtyřech stupních závislosti. Je opravdu nespravedlivé, když se tady první stupeň u zdravotně postižených zcela vynechává.

Další rozšíření o zranitelné osoby navrhujeme, aby se za zranitelnou osobu považovali lidé ve věku od 65 let, nikoliv až od 68, anebo také rodiče, kteří pečují o své děti do věku 10 let, protože tak, jak to máme nyní uvedeno v zákoně, kdy se to bude vztahovat pouze do sedmi let, tak všichni si asi dovedeme dobře představit, že samozřejmě pokud dítě nastupuje do školy, tak je potřeba samozřejmě větší finance vynaložit například na kroužky, na školní pomůcky a podobně. A navíc děti do těch 10 let bývají častěji nemocné. Takže z tohoto důvodu.

Další návrh se týká zohlednění části splátek hypoték jako uznatelných nákladů pro rodiny s malými dětmi, týká se to toho, aby rodiče malých dětí do čtyř let věku zkrátka po tu dobu, co budou pobírat rodičovský příspěvek, a jeden z rodičů přijde o práci nebo onemocní a ta rodina se dostane do vážných existenčních problémů, zkrátka přijdou o práci, mají byt, celou dobu se snažili, tak aby zkrátka o ten byt tímto vlivem nepřišli a měli alespoň nějakou krátkou dobu na to v klidu bydlet a postarat se o své dítě. Přece nemůžou být trestáni lidé, kteří se snažili, vzali si hypotéku, založili rodinu a zároveň ve chvíli, kdy opravdu se i ne vlastní vinou dostali do nějakých existenčních problémů, tak aby se museli svého bytu například zbavovat. My tohleto zastropováváme ještě navíc (ve) výši normativních nákladů, to znamená, že to rozhodně nebude pokrývat celou hypoteční splátku u těchto rodin, ale bude to pokrývat pouze část do maximální výše normativních nákladů, jako je u nájemního bydlení, na které se sociální dávky normálně vyplácí. Takže odstraňujeme tady alespoň částečně určitou diskriminaci.

Další návrhy, které podávám současně i s mým kolegou Patrikem Nacherem, se týkají exekucí a insolvencí, kde navrhujeme, aby se právě odpočty u příjmů odpočítávali až po srážkách v exekucích nebo insolvenci. A ty mají hlavně odstranit nespravedlnosti vůči těmto osobám, pokud pracují, a motivovat je k legálním pracovním příjmům či k jejich zvyšování. To znamená, jaká je dneska realita? Lidé, kteří mají exekuce nebo insolvence, tak jsou často nuceni pracovat na šedém trhu práce. A když se podíváme i na výsledky právě agentury ManpowerGroup, kde právě na šedém trhu práce stát přichází ročně až o 300 miliard korun, tak je to něco naprosto nehorázného. Navíc, když se podíváme na osoby, které jsou dneska v exekucích, tak prakticky ten zákon tak, jak ten systém je dnes nastaven, a tím apeluji i na Ministerstvo spravedlnosti, tak je vlastně do té šedé zóny prostě vede a oni se dostávají do bludného kruhu, zkrátka jdou radši na ten šedý trh, aby dokázali přežít, aby měli kde bydlet a aby měli na základní životní potřeby, protože už se z toho stává opravdu bludný kruh. Takže přece naším cílem musí být tyto osoby dostat do insolvence a vracet je postupnými systémovými kroky zpátky na klasický legální trh práce. Proto podáváme tyto pozměňovací návrhy, ale jedná se opravdu pouze o kapku v moři, protože je potřeba udělat celková reforma exekucí, a tady opravdu žádám o součinnost, on tady sice není, ale i pana ministra spravedlnosti, protože ten systém se nám čím dál tím více prohlubuje.

Další z našich pozměňovacích návrhů se týká vyšších sankcí v případě odmítnutí akceptace individuálního akčního plánu úřadu práce jako nástroje motivace k pracovní aktivitě příjemcem dávky. Tady pouze vysvětlím to, že pokud někdo opravdu se neustále vyhýbá práci, ačkoliv pracovat může, a ještě odmítá plnit akční plán práce, tak v pořádku, nechť si ho odmítne, ale v tom případě by opravdu neměl mít nárok na dávky, které tady platí všichni daňoví poplatníci.

A jeden z dalších důležitých pozměňovacích návrhů se týká zachování přídavku na dítě jako samostatné dávky v současné podobě mimo tu super dávku, právě aby bylo možné efektivněji chránit zájmy dětí i v případech zanedbání péče ze strany rodičů nebo zákonných zástupců. Naším hlavním cílem je právě racionalizace našeho sociálního systému a hlavně zajištění toho, aby fungoval v tom smyslu, pro který byl vytvořen jako pomoc státu, zranitelným skupinám, občanům, tedy těm lidem, kteří z objektivních důvodů nemohou získávat příjem prací anebo mohou pracovat jen v omezeném rozsahu, popřípadě jim pracovní příjmy nestačí k zabezpečení základních životních potřeb pro jejich rodiny a děti. Sociální systém naopak nesmí být bezedným fondem financovaným poctivými daňovými poplatníky, ze kterého jsou financováni nejrůznější podvodníci, byznysmeni s lidskou bídou a také lidé, kteří programově odmítají pracovat, i když pracovat mohou a nechávají se živit svými pracujícími spoluobčany.

Sociální systém v našem pojetí současně musí být schopen podat pomocnou ruku těm osobám, ať už v exekucích, nebo insolvencích, kteří poctivě se snaží navrátit na klasický pracovní trh a snaží se z té exekuční pasti jednoduše dostat. Nyní to de facto nejde, protože legislativa nahrává pouze subjektům, které na dluzích a exekucích parazitují. Naší prioritou je spravedlivý a funkční sociální systém, který jasně odliší skutečně sociálně zranitelné osoby od těch, které sociální dávky pouze plánovitě a záměrně zneužívají, okrádají náš stát, naše spoluobčany. Ukončení nemravného obchodu s chudobou a boj proti vzniku, rozšiřování a existenci vyloučených lokalit.

Já vás, vážené kolegyně a vážení kolegové, prosím o podporu našich pozměňovacích návrhů, a současně jsem si dovolila připravit a navrhnout ještě doprovodné usnesení, které by se hlasovalo až po celkovém vyčerpání všech pozměňovacích návrhů.

A to usnesení zní, usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky: "Poslanecká sněmovna I vyzývá vládu České republiky, aby prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí vytvořila a legislativně zakotvila efektivní nástroje, které umožní, aby přídavek na dítě, respektive složka na dítě, nové dávky státní sociální pomoci, mohl být za jasně definovaných a kontrolovaných podmínek využit přímo ve prospěch dítěte, a to prostřednictvím školských zařízení nebo orgánů sociálněprávní ochrany dětí.

Tyto nástroje by měly umožnit cílené využití přídavku na dítě zejména v případech, kdy zákonní zástupci dítěte dlouhodobě neplní své rodičovské povinnosti, nejsou aktivní při zajišťování nezbytných potřeb dítěte a současně se vyhýbají pracovnímu uplatnění, ačkoliv jim v práci nic zdravotně či jinak objektivně nebrání. Cílené využití dávky by mělo umožnit úhradu například školních pomůcek a školních potřeb, školního stravování, zájmových, sportovních a vzdělávacích aktivit a dalších nezbytných potřeb dítěte souvisejících s jeho osobním rozvojem a vzděláváním.

II. žádá vládu České republiky, aby při přípravě uvedených nástrojů zohlednila potřebu účelnějšího a efektivního využití přídavku na dítě tak, aby tento typ sociální podpory skutečně sloužil dítěti a jeho rozvoji, a nikoli pouze jako finanční příjem zákonného zástupce, který tento finanční příspěvek nevyužívá ve prospěch dítěte.

Zvláštní pozornost by měla být věnována situacím, kdy zákonný zástupce dítěte tento přídavek prokazatelně nevyužívá pro potřeby dítěte, zanedbává jeho výchovu či vzdělávání a současně bez legitimních důvodů odmítá aktivní přístup k vlastnímu pracovnímu začlenění.

Děkuji za pozornost.