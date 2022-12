Šafránková (SPD): Navrhujeme zvýšit příspěvek na péči u osob do 18 let o 50 procent

reklama

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přeji vám hezký podvečer.

Dovolte mi, abych vám jakožto zástupkyně skupiny navrhovatelů poslanců SPD představila náš návrh na změnu zákona o sociálních službách. Jeho podstatou je snaha o zvýšení příspěvku na péči zdravotně postiženým osobám v prvním a druhém stupni závislosti. Těmto osobám byl příslušný příspěvek naposledy zvýšen před šesti lety v roce 2016, a to tehdy pouze o zhruba deset procent, zatímco ve třetím a čtvrtém stupni závislosti byl v posledních letech, a je to tak naprosto správné, zvyšován citelněji a markantněji. A i přesto je to vzhledem k poslednímu vývoji nedostatečné. Ale situace osob v prvním a druhém stupni závislosti je až zoufalá.

Jen pro vaši bližší představu. Nárok na příspěvek na péči v prvním stupni závislosti mají ve věku do 18 let ty osoby, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nejsou schopny zvládat tři základní životní potřeby. A ve druhém stupni závislosti jde potom o osoby, které nezvládají čtyři až pět základních životních potřeb. Ve věku nad 18 let mají nárok na příspěvek na péči v prvním stupni závislosti ty osoby, které nejsou schopny zvládat tři až čtyři základní životní potřeby, a ve druhém stupni pak jde o osoby, které nezvládají pět až šest základních životních potřeb. Čili jedná se bezezbytku o osoby s velmi vážnými zdravotními handicapy a životními omezeními. Pro přiznání příspěvku na péči se posuzuje schopnost zvládání těchto základních životních potřeb, jako je mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost u osob starších 18 let.

Bc. Lucie Šafránková SPD

poslankyně, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku

poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Současná výše příspěvku na péči pro osoby do 18 let věku činí za jeden kalendářní měsíc 3 300 korun, jde-li o stupeň jedna, a 6 600 korun měsíčně, jde-li o stupeň dva. Výše příspěvku na péči pro handicapované osoby starší 18 let pak aktuálně činí za kalendářní měsíc 880 korun, jde-li o stupeň jedna, což je něco naprosto neakceptovatelného. Když si uvědomíme, že jde o osoby, které nezvládají až čtyři základní životní potřeby, a 4 400 korun je výše příspěvku v této věkové kategorii, jde-li o stupeň závislosti dva. Tedy sumárně jde o naprosto nedostatečné a neodpovídající částky. Navíc se stále výrazněji prohlubuje finanční propast mezi výší příspěvku na péči u osob v prvním a druhém stupni závislosti na straně jedné a u osob ve třetím a čtvrtém stupni závislosti na straně druhé, přičemž, jak jsem před chvílí dokladovala, současná výše příspěvku u té první skupiny zdravotně postižených osob, to znamená u osob s lehkou a středně těžkou závislostí, je už absolutně nedostatečná a nemůže těmto osobám v takzvané domácí péči v žádném případě zajistit pořízení odpovídající kvalifikované péče, pomoci nebo asistence. Nehledě na to, že hranice mezi jednotlivými stupni závislosti je opravdu často jen velmi tenká a naprosto minimální. A v neposlední řadě je zde i velmi důležitý faktor astronomického zdražování všech základních životních nákladů zhruba v posledním roce, který se nikoliv náhodou kryje s ročním působením současné vlády, přičemž zdravotně postižení občané zcela objektivně a jasně patří mezi ty skupiny osob, které tato krize postihuje nejvážněji.

Anketa Skončí válka na Ukrajině v roce 2023? Ano 62% Ne 38% hlasovalo: 9089 lidí

A je tu i jeden velmi aktuální argument na podporu našeho návrhu, a tím je skutečnost, že Ministerstvo práce a sociálních věcí se chystá novelou příslušné vyhlášky zvýšit poplatky za sociální služby, což povede k dalšímu zhoršení péče o tyto zdravotně postižené. Jakékoliv zdražení sociálních služeb znamená snížení počtu hodin poskytnuté péče u osob, které jsou na těchto službách závislé. Může to být pro ně velmi rizikové, uvádí například stanovisko Národní rady osob se zdravotním postižením. Například úhrady za osobní asistenci a pečovatelskou službu se mají podle návrhu zvýšit ze 135 na 155 korun na hodinu. Zajištění celodenní stravy, tedy tří jídel denně, zdraží z 205 na 225 korun. Dále se navrhuje u pečovatelské služby navýšení sazby za dovoz nebo donášku jídla, za vyprání a vyžehlení a za nákup jídla, ošacení nebo vybavení domácnosti. To bude pro osoby v prvním a druhém stupni závislosti opravdu likvidační a ještě markantněji to sníží kvalitu jejich životů. A bude to mít i jednoznačně negativní dopady na jejich zdravotní stav.

Ze všech těchto důvodů tedy navrhujeme zvýšit příspěvek na péči u osob do 18 let věku o 50 %. V prvním stupni závislosti z 3 300 korun měsíčně na 4 950 měsíčně a v druhém stupni závislosti z 6 600 na 9 900 měsíčně. A dále navrhujeme zvýšit rovněž příspěvek na péči u osob v prvním stupni závislosti nad 18 let věku o 200 %, ze současných 880 korun alespoň na 2 640 měsíčně a u osob starších 18 let ve druhém stupni závislosti navrhujeme zvýšení tohoto příspěvku opět o 50 %, ze současných 4 400 na 6 600 měsíčně. Rozpočtové dopady našeho návrhu se pohybují maximálně v řádu nižších jednotek miliard korun ročně, což v kontextu veškerých rozpočtových výdajů není nikterak závratná suma. Jde navíc o sumu, jejíž vynaložení je zcela jistě ve veřejném zájmu, a která alespoň částečně pomůže našim zdravotně postiženým spoluobčanům, jejichž osudy jsou už i tak dosti složité a těžké, žít o něco důstojněji bez obav z každého dalšího dne a každé další platby či složenky.

Zároveň bych ráda ještě dodala, že je nutné zvýšit v souvislosti se zdražováním, nebo respektive s plánovaným zdražováním za sociální služby i příspěvek na péči ve třetím a čtvrtém stupni závislosti, což bychom velice rádi doplnili formou pozměňovacího návrhu k tomuto návrhu.

Děkuji vám a prosím vás o podporu do dalšího čtení.

Psali jsme: Šafránková (SPD): Zdravotně postižení jsou jednou z nejohroženějších skupin občanů Šafránková (SPD): Co s důchodovým systémem? Šafránková (SPD): Kdy bude kontaktní pracoviště úřadu práce pro Prahu 10 vráceno zpět? Šafránková (SPD): Současná podoba valorizací důchodů významně poškozuje nízkopříjmové důchodce

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama