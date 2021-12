Šafránková (SPD): Navrhuji rozšířit okruh osob, které budou mít nárok na ošetřovné

reklama

Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Dovolte mi, abych vás krátce seznámila se stanoviskem a pozměňovacím návrhem poslaneckého klubu SPD, který předkládám k vládnímu návrhu zákona o krizovém ošetřovném.

Hnutí SPD toto vyšší ošetřovné podporuje od prvního uzavření škol a školek v loňském březnu, včetně toho, aby ošetřovné v těchto případech bylo vypláceno po celou dobu uzavření školských zařízení.

Dle našeho názoru je významným nedostatkem vládního návrhu oproti jeho předchůdci, obdobnému zákonu o mimořádném ošetřovném, který platil do 30. června letošního roku, ta skutečnost, že v něm chybí možnost, aby o děti v době platnosti krizových opatření zakazujících osobní přítomnost ve školských zařízeních, mohli kromě jeho rodičů pečovat i další příbuzní, byť s nimi nežijí v jedné společné domácnosti, za předpokladu, že se jedná o řádně nemocensky pojištěné zaměstnance. Předložený návrh toto nyní neumožňuje resp. umožňuje to vzhledem k jeho navázání na zákon o nemocenském pojištění až pouze v období po 1. lednu 2022, kdy začne platit příslušná novela tohoto zákona. V období od 1. listopadu do 31. prosince 2021 to možné není.

Téměř dvouleté zkušenosti s praktickými dopady uzavření škol a školek jasně prokázaly potřebu rozšíření okruhu osob, které mohou o děti v době platnosti krizových opatření pečovat, i o jeho příbuzné, i když s nimi nežijí v jedné společné domácnosti. A připomínám, že toto ustanovení se do předchozího zákona dostalo díky SPD a díky našemu návrhu, jelikož možnost péče o děti v rámci krizového ošetřovného i dalšími příbuznými navrhujeme a prosazujeme rovněž od loňského března. Velká část rodin, zejména co se týče rodičů samoživitelů, se totiž bez této možnosti dostává do velmi obtížné ekonomické situace, kdy jim výše ošetřovného nestačí k pokrytí základních životních potřeb.

Jedním z hlavních důvodů je právě nemožnost vystřídat se při péči o děti s jinými rodinnými příslušníky. Absence této varianty úpravy ošetřovného též vede k tomu, že v resortu zdravotnictví i jinde chybí mnoho potřebných zaměstnanců. Proto navrhuji rozšířit okruh osob, které budou mít nárok na ošetřovné dle tohoto zákona o ty nemocensky pojištěné zaměstnance, kteří jsou k dítěti, o které pečují, v příbuzenském vztahu v přímé či vedlejší linii dle § 772 nového občanského zákoníku.

Jednalo by se tedy například o prarodiče, sourozence, strýce či tetu dítěte, což je rozdíl oproti pozměňovacímu návrhu pěti stran budoucí vládní koalice, který rozšiřuje možnost péče o děti, kterým byly zavřené školy a školky, pouze na jejich prarodiče, a jinak řeší péči o dospělé nemocné v rámci standardního ošetřovného. Návrh SPD je tedy pro rodiny předškoláků a školáků výrazně výhodnější a vstřícnější.

České správě sociálního zabezpečení by zaměstnanci žádající o ošetřovné dle tohoto ustanovení dokládali splnění podmínky příbuzenského vztahu k dítěti čestným prohlášením. Stejně tak, jako tomu bylo do letošního června. Toto opatření by umožnilo mnoha rodinám potřebnou možnost volby, kdo se péče o dítě ujme, třeba i s ohledem na výši příjmů příbuzných dítěte, a dle dalších kritérií, která jsou pro rozhodování tohoto typu důležitá.

Prosím vás o podporu tohoto návrhu.

Bc. Lucie Šafránková SPD

poslankyně, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku

