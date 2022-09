Šafránková (SPD): Necitlivé a nepatřičné odebrání peněz některým sociálně nejohroženějším skupinám

reklama

Děkuji vám za slovo, pane místopředsedo. Vážení kolegové, vážené kolegyně, dovolte mi se také krátce vyjádřit k vládní novele zákona o státním rozpočtu z pohledu kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, respektive z pohledu aktuálního financování priorit našeho sociálního systému.

Vláda Petra Fialy ve své dosud platné a účinné verzi státního rozpočtu, kterou změnila návrh rozpočtu předchozí končící vlády, značně osekala některé velmi důležité rozpočtové sociální položky. Zejména se jednalo o dávky zdravotně postiženým, o příspěvek na péči pro osoby závislé na péči jiných osob a o prostředky na náhradní výživné pro rodiče samoživitele. Tedy v zásadě šlo o naprosto necitlivé a nepatřičné odebrání peněz některým sociálně nejohroženějším skupinám občanů.

Je proto velmi smutné a zarážející, že se vláda ani tak říkajíc na druhý pokus vůbec nepokusila o nápravu a nepřidala ani korunu na příspěvek na péči pro zdravotně postižené ani na náhradní výživné a dokonce ani na platy zaměstnanců v resortu sociálních věcí, kterým zrušila pravidelné byť drobné plánované zvýšení platů hned krátce po svém nástupu loni v prosinci jako specifický dárek k Vánocům a k Novému roku. Jediné, co jim přidala, byla další práce, agendy a povinnosti. To se týká zejména zaměstnanců nomen omen úřadů práce. A to přesto, že meziročně stouply daňové příjmy státu jen za první pololetí letošního roku o 90 miliard korun. Ale vládě nestálo za to věnovat ani haléř navíc na položky, o kterých jsem hovořila. Zdravotně postižení, samoživitelé a jejich nezletilé děti, poctiví a loajální zaměstnanci. Co dodat?

Vláda rovněž přes opakované sliby do dnešního dne nepředložila návrhy zákonů na zvýšení příspěvku na péči pro osoby závislé na pomoci jiných osob v domácí péči, kde současná výše těchto příspěvků absolutně nestačí na důstojný život a pořízení základních asistenčních služeb zejména po jejich letošním zdražení.

Stejně tak vláda a Ministerstvo práce a sociálních věcí dodnes nepředložily návrh na zvýšení neuvěřitelně nízkého příspěvku na mobilitu pro tělesně postižené. SPD oba tyto návrhy již dávno vypracovalo a čekají zde ve sněmovně na projednání, které vládní koalice bohužel stále blokuje. Když vidíme novelu rozpočtu, je nám jasné proč. Přitom pomoc nejohroženějším skupinám obyvatel doporučuje vládě i její odborný poradní orgán Národní ekonomická rada vlády. Její podněty se do velké míry překrývají s návrhy SPD, z nichž velkou většinu jsme zde ve Sněmovně již předložili do legislativního procesu. Jde zejména o zvýšení enormně nízkých a zastarale nastavených normativů u příspěvku na bydlení, zvláště u máločlenných a seniorských domácností, o podporu nízkopříjmových seniorů pobírajících důchod, kdy mimořádné valorizace nezvyšují základní výměru důchodů a tedy pomáhají více vysokopříjmovým důchodcům a jsou vrcholně nespravedlivé či větší daňové zvýhodnění zaměstnanců s nejnižšími příjmy. Vláda však tato expertní doporučení prozatím ignoruje a odráží se to i v její rozpočtové politice.

Dle výsledků průzkumu projektu Život k nezaplacení společnosti PAQ Research počet domácností s příjmem pod hranicí chudoby vzrostl z 9 % koncem roku 2021 na současných 16 %, tedy téměř o polovinu. Nejvíce ohrožení jsou samostatně žijící senioři, samoživitelé a samoživitelky. Lidé v příjmové chudobě jsou podle definice Českého statistického úřadu ti, kteří žijí s příjmem maximálně 14 782 korun na osobu na měsíc. Příjmově chudá je tedy podle výzkumu každá šestá česká domácnost. Dalších 16 % českých domácností má nízké příjmy a úspory, které jim vydrží maximálně na jeden měsíc. To už jsme na třetině domácností. U samostatně žijících seniorů vzrostla příjmová chudoba od listopadu 2021 do konce o drsných 40 procentních bodů.

Z výzkumu dále vyplývá, že momentálně žije 43 % ze samostatně žijících seniorů v příjmové chudobě. U samoživitelů je to zhruba polovina. Jejich situace je nesmírně tristní a neudržitelná a vláda proti tomu nedělá naprosto nic. Přitom to měla být jedna z absolutních priorit, když už se vůbec nějaká novela rozpočtu předkládá. To by mělo smysl. Pád do chudoby hrozí dle průzkumu minimálně polovině z rodičů samoživitelů a jde tak i o nepřijatelné ohrožení životní úrovně, kvality života a vývoje desetitisíců dětí. Tady není na co čekat ani jeden jediný den.

Vyspělost každé společnosti se pozná podle toho, jak se dokáže postarat o své nejohroženější obyvatele. Měřeno tímto ukazatelem selhává vláda Petra Fialy na celé čáře. Klíčovým nástrojem sociální politiky je státní rozpočet, výdaje, které stát hodlá alokovat na sociální podporu a pomoc těm občanům, kteří jsou nikoli vlastní vinou, a přestože pracují anebo už pracovat nemohou z důvodu vysokého věku či trvale a nevratně špatného zdravotního stavu, v tíživé příjmové a sociální situaci.

Z tohoto pohledu je sociální politika této vlády špatná a neúspěšná. Jde spíše o politiku asociální. To potvrzuje i předkládaná novela zákona o státním rozpočtu, kterou i z tohoto důvodu nemůžeme jako SPD podpořit. Děkuji za pozornost.

