Šafránková (SPD): Razantní snížení je velmi nebezpečné a kontraproduktivní

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych vám představila sedm pozměňovacích návrhů, které předkládám za SPD. První pozměňovací návrh předkládám společně s kolegou Radkem Rozvoralem a paní kolegyní Vladimírou Lesenskou a navrhujeme v něm převést 5 miliard korun z rozpočtové kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa do rozpočtové kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí. Konkrétně se jedná o návrh na snížení objemu výdajového ukazatele odvody do rozpočtu Evropské unie z navrhovaných 60 miliard korun na 55 miliard korun. V době současné ekonomické a sociální krize v důsledku dopadů pandemie koronaviru, astronomickému růstu cen energií a dalších základních životních potřeb je nutné v rozpočtu upřednostnit ekonomické a sociální zájmy českých občanů a českých firem před alokací českých veřejných peněz do zahraničí. Částku 5 miliard korun navrhujeme převést v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí do výdajových ukazatelů příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách 3 miliardy korun a příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 2 miliardy korun.

Vláda oproti původnímu návrhu rozpočtu neakceptovatelně snižuje objem výdajů ukazatele příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách o 1 miliardu korun, přestože Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje od března zvýšit maximální hodinové finanční limity na terénní a asistentské služby pro zdravotně postižené, což náklady zdravotně postižených, jejichž jediným příjmem je většinou právě pouze tzv. příspěvek na péči, nepochybně jednoznačně významně zvýší. Ve jménu zachování kvality životů našich zdravotně postižených spoluobčanů a zachování dostupnosti pro ně naprosto nezbytných sociálních služeb proto navrhujeme navýšení příslušného výdajového ukazatele o 3 miliardy korun a dále navrhujeme o 2 miliardy korun navýšit objem výdajů specifického ukazatele příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Jeho navrhovaný nízký objem oproti původnímu návrhu rozpočtu, jde opět o snížení, totiž ve svých důsledcích opět velmi poškozuje zdravotně postižené občany, když ohrožuje jejich pracovní místa a pracovní příjmy na tzv. chráněném trhu práce. Byl to sněmovní dokument číslo 397.

V dalším pozměňovacím návrhu, který předkládám také s kolegou Rozvoralem a kolegyní Lesenskou, navrhujeme převést 5 miliard korun z rozpočtové kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa do rozpočtové kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí. Jedná se o návrh na snížení objemu také výdajového ukazatele odvody do rozpočtu Evropské unie z navrhovaných 60 miliard korun na 55 miliard. Tuto částku 5 miliard korun navrhujeme převést v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí do výdajových ukazatelů dávky státní sociální podpory a pěstounské péče. Konkrétně jde o navýšení objemu položky dávky pěstounské péče o 2 miliardy, dávky osobám se zdravotním postižením navýšení o 1 miliardu korun a ostatní výdaje organizačních složek státu navýšení objemu položek prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci o 2 miliardy.

Co se týče dávek pěstounské péče, po poslední novele zákona o sociálně právní ochraně dětí se určitým způsobem zhoršila situace tzv. příbuzenských dlouhodobých pěstounů ve vztahu k jejich odměnám. Navíc i v této oblasti se bude projevovat růst řady základních životních potřeb, a tak považuji navýšení objemu příslušných rozpočtových prostředků za velmi žádoucí. Dávky osobám se zdravotním postižením, to je příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní zdravotní pomůcku nebyly zvyšovány již více než čtyři roky a jejich valorizace je naprosto nezbytná rovněž i kvůli stále rostoucím cenám dopravy, pohonných hmot atd. Jde o zachování důstojného života zdravotně postižených, kteří jsou na dostupné dopravě velmi závislí.

Za nezbytné považujeme i navýšení objemu rozpočtových prostředků určených na platy zaměstnanců v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí, protože zohledníme-li současnou vysokou inflaci, tak nová vláda platy některých těchto státních zaměstnanců nejenže nezvýšila, ale fakticky došlo k jejich snížení, např. právě u zaměstnanců na úřadech práce a v rámci České správy sociálního zabezpečení, u kterých navíc současně došlo k výraznému rozšíření rozsahu jejich pracovních povinností. To se jedná o sněmovní dokument 396.

V dalším navrhuji převést 5 miliard korun z rozpočtové kapitoly také 398 Všeobecná pokladní správa do rozpočtové kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí a tady se konkrétně jedná o návrh na snížení objemu výdajového ukazatele odvody do rozpočtu Evropské unie z navrhovaných 60 miliard na 55 miliard korun. Těchto 5 miliard korun potom navrhuji převést v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí do výdajového ukazatele neinvestiční nedávkové transfery. Jde o oblast sociálních služeb zajišťovaných orgány veřejné místní správy na úrovni krajů a obcí, což je segment, který je v posledních letech opakovaně výrazně podfinancován a nyní, kdy navíc nesl a nese významnou zátěž dopadů epidemie koronaviru, je jeho situace ještě horší než obvykle.

Není už únosné, aby krajům a obcím tyto peníze docházely vždy již okolo poloviny kalendářního roku, což v posledních letech bohužel není žádnou výjimkou. Jde rovněž o podporu personálu pracujícího v této oblasti sociálních služeb, zejména co se týče jejich platů, odměn a dalších benefitů pro ně. Jde zejména o rozpočtovou položku transfery podle zákona číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách, ale rovněž tak o finanční posílení objemu důležitých rozpočtových položek typu transfery územním rozpočtům na sociálně právní ochrany dětí, dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně právní ochrany dětí, státní příspěvek na výkon pěstounské péče, příspěvek na výkon sociální práce na krajských a obecních úřadech anebo státní příspěvek na provoz dětských skupin. Tento pozměňovací návrh je veden pod číslem sněmovního dokumentu 405.

Další navrhuji v rámci rozpočtové kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí převést 100 milionů korun ze specifického výdajového ukazatele aktivní politika zaměstnanosti celkem do specifického výdajového ukazatele příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách. U vědomí růstu cen energií a dalších základních životních potřeb považujeme navýšení objemu prostředků v tomto rozpočtovém ukazateli za nezbytné z hlediska udržení základní životní úrovně a kvality života zdravotně postižených občanů závislých na péči jiných osob tak, aby pro ně byly potřebné sociální služby nadále dostupné i v zájmu zachování či zlepšení jejich zdravotního stavu. Těchto 100 milionů korun navrhujeme odebrat ze specifického výdajového ukazatele aktivní politika zaměstnanosti celkem. Snížení objemu finančních prostředků v této rozpočtové položce považuji za únosné a oprávněné, jelikož nezaměstnanost v České republice zaznamenává již delší dobu klesající trend, což je velmi pozitivní, přičemž se kontinuálně zvyšuje i počet volných pracovních míst a tudíž přirozeně klesá i potřeba provozování rozsáhlé obecně zaměřené aktivity politiky zaměstnanosti včetně nároků na výši jejího financování. Lze považovat za racionálnější alokaci těchto rozpočtových prostředků v rámci kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí na jiné potřebnější účely a cíle. Tento pozměňovací návrh je veden pod číslem sněmovního dokumentu 407.

V dalším navrhuji v rámci rozpočtové kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí převést 100 milionů korun ze specifického výdajového ukazatele aktivní politika zaměstnanosti celkem do specifického výdajového ukazatele náhradní výživné pro nezaopatřené dítě. V návrhu státního rozpočtu byl objem finančních prostředků určených na vyplácení náhradního výživného oproti původnímu návrhu rozpočtu předchozí vlády snížen o 680 milionů korun, z 861 milionu korun na pouhých 181 milionu korun.

Takhle razantní snížení je velmi nebezpečné a kontraproduktivní, zejména když institut náhradního výživného funguje poměrně krátce a postupně začíná plnit svůj proklamovaný cíl, přechodně pomáhat sociálně nejohroženější skupině našich matek samoživitelek. Takto drastické snížení rozpočtových prostředků jej může velmi silně ohrozit. Těchto 100 milionů korun navrhujeme odebrat ze specifického výdajového ukazatele aktivní politika zaměstnanosti celkem a snížení objemu finančních prostředků v této rozpočtové položce považuji za únosné a oprávněné. Tento pozměňovací návrh je veden pod číslem sněmovního dokumentu 462.

V dalším pozměňovacím návrhu navrhuji v rámci rozpočtové kapitoly 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí převést 100 milionů korun ze specifického výdajového ukazatele aktivní politika zaměstnanosti do specifického ukazatele dávky osobám se zdravotním postižením. Dávky osobám se zdravotním postižením, to je příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní zdravotní pomůcku, a tento je veden pod číslem sněmovního dokumentu 463.

V posledním pozměňovacím návrhu navrhuji v rámci rozpočtové kapitoly 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí převést 100 milionů korun také specifického výdajového ukazatele aktivní politika zaměstnanosti do následujících výdajových ukazatelů, a to tímto způsobem: 30 milionů korun na dávky osobám se zdravotním postižením, 30 milionů korun na náhradní výživné pro nezaopatřené dítě a 40 milionů korun na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách. Uvedené finanční prostředky navrhuji odebrat ze specifického výdajového ukazatele aktivní politika zaměstnanosti celkem, přičemž důvody tohoto přesunu jsem již argumentovala u předchozích pozměňovacích návrhů.

Takže jenom pro jistotu ještě zopakuji čísla sněmovních dokumentů, jedná se o sněmovní dokument 396, 397, dále se jedná o sněmovní dokument 405, 407, 462 a 463.

Děkuji za pozornost.

