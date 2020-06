Šafránková (SPD): Třikrát běda! Na ošetřovné přece musí mít nárok každý pečující rodič

reklama

Speciální zákon č. 133/2020 Sb. (Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020) definoval podmínky a pravidla pro vyplácení mimořádného ošetřovného pro osoby pečující o děti z důvodu karantény a uzavření škol (a dalších zařízení pro děti a mládež) v době od poloviny března do konce června v důsledku pandemie tzv. koronaviru a s tím spojeného nouzového stavu. Zákon například zvyšoval věkovou hranici dětí, na které lze ošetřovné po omezenou dobu čerpat, z 10 na 13 let, později i zvyšoval poměr ošetřovného vůči hrubé mzdě, a to z 60 na 80 procent, přičemž ovšem ostatní, zejména pak procesní, náležitosti ošetřovného i nadále upravuje Zákon č. 187/2006 Sb. (Zákon o nemocenském pojištění). Z tohoto důvodu v praxi docházelo – a stále dochází – k některým nejasnostem a kolizím generujícím mnohé nespravedlnosti vůči rodičům, a to až diskriminačního charakteru.

Žít v jedné domácnosti

Výše uvedené se v první řadě týká skutečnosti, že na mimořádné ošetřovné (v době uzavření škol) – podle aplikační praxe opírající se právě o „zdrojový“ Zákon o nemocenském pojištění – nemají nárok rodiče dětí od 10 do 13 let, kteří s nimi nežijí společně v jedné domácnosti. Je tomu tak proto, že podle § 39 odstavce 2 Zákona o nemocenském pojištění je podmínkou nároku na výplatu ošetřovného okolnost, že dítě, o něž je pečováno, žije s osobou (musí se jednat o nemocensky pojištěného zaměstnance), která čerpá ošetřovné, v jedné domácnosti (paradoxně se nemusí jednat vůbec o příbuzného). To platí s jedinou výjimkou, kterou je ošetřování nebo péče o dítě mladší 10 let jeho rodičem. V takovém případě požadavek na společně sdílenou domácnost „padá“.

Aby nebyly exekuce

Uvedené ustanovení nebylo mimořádným „koronavirovým“ Zákonem č. 133/2020 nijak dotčeno ani upraveno, přestože jsem se opakovaně snažila o nápravu prostřednictvím pozměňovacích návrhů. Mým cílem bylo, aby po dobu uzavření škol v důsledku pandemie měli (dočasně) nárok na ošetřovné i přímí příbuzní dítěte, o které je pečováno, přestože s ním trvale v jedné společné domácnosti nežijí. Chtěla jsem dát rodičům a rodinám možnost volby při rozhodnutí o podobě čerpání ošetřovného podle jejich konkrétní situace a ekonomických potřeb. Nechtěla jsem, aby se například zbytečně nepropadali do příjmové chudoby a dluhových či exekučních pastí.

Bc. Lucie Šafránková SPD

Místopředsedkyně SPD JmK, předsedkyně OK SPD Brno

poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ministryně je v klidu

Hlavním důvodem byly ovšem mé obavy z možných negativních důsledků vládou nastoleného a petrifikovaného stavu, které se nyní v praxi, třikrát bohužel, naplňují… Vládní poslanci mé návrhy vždy odmítli, ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD tvrdila, že nejsou potřebné a že nenastanou žádné problémy. Skutečnost je ovšem opačná a smutná: Česká správa sociálního zabezpečení, s odvoláním na Zákon o nemocenském pojištění, nevyplácí zmíněné ošetřovné rodičům dětí od 10 do 13 let, jestliže nežijí ve společné domácnosti. Vše dokládá mnoho případů z praxe, přičemž v některých z nich byli rodiče nejprve ubezpečováni o tom, že na ošetřovné nárok mají, ale konečné rozhodnutí bylo opačné. Jde samozřejmě ponejvíce o rozvedené či nesezdané rodiče, popřípadě o rodiče, kteří mají dítě v tzv. střídavé péči.

Ještě není všem dnům konec!

Výsledný stav lze jednoznačně považovat za velice neblahý. Je tomu tak jak z finančních důvodů (tito rodiče pečovali o své děti mnohdy několik týdnů či měsíců v dobré víře, že jim ošetřovné bude vyplaceno, aby nakonec zůstali za dotčenou dobu zcela bez prostředků), tak i z důvodů vstřícnosti státu ke svým občanům, nadto v době krize. Během nouze mnozí rodiče, kteří nemohou mít kapacitu podrobně studovat a analyzovat množství speciální „koronavirové“ legislativy, poměrně legitimně a pochopitelně očekávali, že v době péče o jejich děti v době karantény budou platit obdobná pravidla jako ve standardním stavu – a to i pro děti od 10 do 13 let – a že se tedy mohou v tomto období při péči o své děti vystřídat (i vzhledem k délce karantény a finančním dopadům na rodiny), anebo si, stejně jako byli zvyklí dříve, zvolit, který z rodičů bude o dítě pečovat. Aktuální stav považuji za eticky a morálně neospravedlnitelný. Proto jsem minulý týden interpelovala ministryni Maláčovou a požaduji, aby ministerstvo práce a sociálních věcí a vláda situaci urychleně řešily a aby rodičům ošetřovné doplatily. Je nepřijatelné, aby na ošetřovné neměl nárok vlastní rodič dítěte, který o ně řádně pečuje! S tím se nikdy nesmířím a budu za práva těchto rodičů bojovat do posledního dechu!

Psali jsme: Šafránková (SPD): Chtěli jsme pomoci zaměstnavatelům, ale Sněmovna vše pobořila Šafránková (SPD): Vítězství v 1. kole! Zneužívačům dávek končí flákačská havaj Šafránková (SPD): Chceme odstranit či minimalizovat zneužívání dávek pomoci v hmotné nouzi Šafránková (SPD): Není ostudou udělat občas v legislativní či exekutivní práci chybu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.