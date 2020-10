Šafránková (SPD): Za spravedlivý kurzarbeit

reklama

To samé samozřejmě platí i u vládního návrhu na změnu zákona o zaměstnanosti, který se dnes začal projednávat v Poslanecké sněmovně v tzv. prvním čtení.



Poslanci SPD od počátku výskytu šíření nákazy koronaviru vždy podporovali všechny smysluplné návrhy a opatření, které směřovaly k pomoci občanům, zaměstnancům i živnostníkům – zejména těch, kteří byli dopady opatření nouzového stavu poškození nejvíce.



A sami jsme v této souvislosti předložili ve Sněmovně i desítky vlastních návrhů, jejichž cílem byla adresná podpora těch skupin občanů, na které vláda zapomněla – anebo jim poskytla pouze velmi nedostatečnou pomoc.

Podstatou aktuální novely zákona o zaměstnanosti je myšlenka zavedení vyplácení tzv. podpory v době částečné zaměstnanosti, pro kterou se vžilo „typicky české“ označení „kurzarbeit“.



Tuto ideu my samozřejmě podporujeme. Zejména proto, že mimořádná doba, kterou prožíváme, si žádá i mimořádná a nestandardní řešení. Dopady omezujících opatření v souvislosti s šířením koronovirové nákazy totiž velmi negativně poznamenaly hospodaření, ba i samotnou existenci, mnoha podniků a zaměstnavatelů, zejména v některých odvětvích – a zejména těch malých a středních.



V této situaci si již nelze vystačit s běžnými nástroji hospodářské a sociální politiky, prioritou musí být systémové předcházení postupnému vzniku nezaměstnanosti velkého rozsahu a s tím spojeného propadu tisíců našich občanů do vážných existenčních problémů. Tedy za SPD platí - podpora v době částečné zaměstnanosti ano.

Ovšem vládou předložený návrh má mnoho chyb a nedostatků.



Ať už se jedná o způsob vyhlašování této podpory (má jej v rukou pouze vláda, což je nesystémové a nevhodné řešení - se všemi politickými konsekvencemi), o různé byrokratické překážky a nejasnosti návrhu, které zkomplikují život právě malým zaměstnavatelům a prodlouží dobu vyřizování příslušných žádostí.

V této souvislosti hrozí i krátkodobé přetížení úřadů práce.



Ale hlavně nám v SPD vadí, že vládní návrh z možnosti čerpat tuto podporu nespravedlivě vylučuje desítky tisíc zaměstnanců v pracovním poměru na dobu určitou a vystavuje je tak riziku pádu do příjmové a existenční chudoby.



Proto jsme připravili k vládnímu materiálu pozměňovací návh, jehož cílem je ochrana a pomoc chránit všem zaměstnancům a zaměstnavatelům bez rozdílu.



Vláda hnutí ANO 2011 a ČSSD chce totiž tuto finanční podporu adresovat pouze těm zaměstnancům, kteří mají uzavřeny pracovní smlouvy na dobu neurčitou. A dále podmiňuje nárok na tuto podporu tím, že zaměstnanec musí mít u stávajícího zaměstnavatele odpracovanou dobu delší než tři měsíce. Obě tyto podmínky považujeme v SPD vůči zaměstnancům za nespravedlivé a diskriminační a chceme, aby byly z návrhu zákona vypuštěny. Jednak proto, že nechceme, aby docházelo k paradoxním situacím, kdy nárok na tuto podporu bude mít zaměstnanec pracující u určitého zaměstnavatele tři měsíce a jeden den, zatímco jeho kolega, který je zaměstnán ve stejném podniku a na stejné pozici třeba i několik let, ale se smlouvou na dobu určitou, už nikoli.



Vládní návrh je tak de facto návodem pro zaměstnavatele, které zaměstnance mají v době krizí propustit nejdříve.

Ale zejména - vládní návrh těmito parametry nepřípustně snižuje míru zákonné a sociální ochrany mnoha zaměstnanců. V první řadě se jedná o matky-samoživitelky, o zaměstnance na částečné pracovní úvazky, o mladé zaměstnance a absolventy škol, o starší zaměstnance v předdůchodovém věku a také o zdravotně postižené zaměstnance Protože vůči těmto zaměstnaneckým skupinám je institut pracovního poměru na dobu určitou využíván nejčastěji - a mnohdy i opakovaně, po dobu několika let, zejména ze strany tzv. agentur práce.

Zároveň jde i o sociální skupiny, které jsou nezaměstnaností a následným rizikem pádu do příjmové a existenční chudoby ohroženy dlouhodobě a nejsilněji. Tento návrh by jejich situaci ještě dále zhoršil.



My v SPD za zájmy těchto skupin občanů bojujeme dlouhodobě, a proto jim chceme svým návrhem pomoci i dnes. Proto tedy podáváme návrh, aby podpora v době částečné zaměstnanosti byla přiznána i zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, jestliže byl uzavřen minimálně na jeden rok.



A to z toho důvodu, aby se tato částečná podpora nevztahovala skutečně jen na krátkodobé pracovní smlouvy a tzv. sezónní práce, kde to není nezbytně nutné. A aby nárok na tuto podporu měli všichni oprávnění zaměstnanci od prvního dne svého pracovního poměru.



Snad se dílo podaří…

Převzato z Profilu.

Bc. Lucie Šafránková SPD

poslankyně, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku

