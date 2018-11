Sasová (Svobodní): Nechme manželství tím, co je a co vždycky bylo: svazkem muže a ženy.

Stále se ozývají hlasy, že naše společnost upírá homosexuálům jejich práva. Jaká práva jim ale společnost vlastně upírá? Žádná! Homosexuálové mají v naší zemi naprosto stejná práva jako heterosexuálové. Není jediný zákon, který by neplatil pro obě skupiny lidí nebo by platil jinak pro každou skupinu. Homosexuálové nejsou vyřazeni z žádných procesů, můžou vše, co heterosexuálové.

Největší diskuse se zpravidla vedou na téma manželství. Homosexuálové a zastánci homosexuálních sňatků argumentují tím, že stát jim upírá možnost uzavřít manželství. Ale ani to není pravda.

Manželství je svazek muže a ženy a může ho uzavřít každý (pomineme-li podmínky věku, apod.). KAŽDÝ. Tedy i homosexuálové. Pokud ho ale někdo uzavřít nechce nebo nemůže, ať už pro svou sexuální orientaci nebo i z jiných důvodů, nelze mluvit o diskriminaci, protože zákon mu to nezakazuje. O diskriminaci by šlo v případě, že by bylo uzavření manželství homosexuálům zakázáno, a to není.

V čem je tedy problém? Homosexuálové a jejich zastánci, chtějí změnit manželství na svazek dvou lidí bez ohledu na pohlaví. A to ale pro mnoho heterosexuálních lidí problém představuje. Manželství bývá vnímáno jako posvátné, jako vztah, který je základem pro přirozené plození dětí. Manželství nám ve své jedinečnosti a přirozenosti umožňovalo vytvořit rodinu a přežít tak miliony let. Není tedy divu, že se změně významu tohoto slova pomocí zákona bráníme. Prostou zákonnou přeměnou podstaty manželství na svazek dvou lidí by došlo k jeho degradaci, která naprosto ignoruje lidskou přirozenost, totiž to, že spojení muže a ženy je pro přežití lidstva nezbytné.

Ing. Helena Sasová Svobodní



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Odmítáním přijetí zákona, který by umožnil homosexuálům uzavírat manželství, tedy nechceme diskriminovat homosexuály, ale chceme, aby nám byla ponechána podstata manželství tj. svazek muže a ženy.

Pokud mají homosexuálové potřebu žít v registrovaném svazku, tu možnost v současné době mají. Pokud mají pocit, že se jim v rámci takového svazku nedostává nějakých práv, nechť o ně usilují.

Ale měnit podstatu manželství je špatné. Nechme manželství tím, co je a co vždycky bylo: svazkem muže a ženy.

Psali jsme: Sasová (Svobodní): Jaké neziskovky potřebujeme? Sasová (Svobodní): Zastánci tzv. pozitivní diskriminace se hájí tím, že v některých případech je nutná Sasová (Svobodní): Tanec kolem sirotků Sasová (Svobodní): Máme novou vládu a teď už nám všem bude dobře

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV