Scheinherr (Praha sobě): Oprava století za rohem

OPRAVA STOLETÍ ZA DVEŘMI

Blíží se další etapa rekonstrukce Barrandovského mostu. Ta už ovlivní pražskou dopravu. Ptám se, proč to nechalo předešlé vedení zajít tak daleko? U každého mostu se musí vyměnit izolace po 20 maximálně 30 letech. Na tuhle se skoro 40 let nesáhlo a roky dovnitř mostu zatéká voda. Kvůli tomu bude rekonstrukce mnohem náročnější. Je to stejné, jako když se staráte o svůj dům nebo chatu. Je potřeba čas od času opravit střechu nebo okap, aby do něj neteklo. U mostů to není jinak.

Tím, že do mostu teče, nejvíce trpí takzvaná předpjatá lana, která most drží pohromadě. Jsou místy úplně přerušená a vůbec neplní svou funkci, jinde třeba jen na 10 %. Nejsložitější operace bude právě posilnění a doplnění lan, aby Barrandovský most mohl další desítky let vydržet extrémní zátěž, kterou dennodenně podstupuje. Na nejvýznamnějším mostu v České republice, přes který denně přejede víc než 140 000 aut, je znát zanedbaný stav.

K jeho opravě se stavíme čelem. Chceme předejít neštěstí jako v Janově a nechceme opakovat Trojskou lávku. Obě tyto konstrukce byly podobného charakteru jako Barrandovský most. Ale není se čeho bát. Provedli jsme zevrubné diagnostiky a víme, na čem jsme. Kdybychom to odkládali, musela by se v dalších letech snížit zatížitelnost nebo ubrat jeden pruh. Natož aby se stalo nějaké neštěstí. To nechci dovolit.

Barrandovský most je nenahraditelná dopravní tepna. Proto byla poprvé v historii města veřejná zakázka nastavená tak, že doba rekonstrukce měla stejnou váhu jako cena. Inženýři TSK Praha rekonstrukci už tři roky připravují, modelují a hledají nejlepší možné řešení. Odvedli úžasnou práci a jsem na všechny kolegy pyšný. Každopádně si nemůžeme nalhávat, že oprava nepřinese dopravní komplikace. Vzhledem ke stavu mostu musíme být všichni shovívaví.

Nebudu lhát. Bude to náročné, ale zvládnutelné. Dobu stavby jsme zmáčkli na nejnutnější technologické minimum. Zhotovitel pojede podle přesných počítačových modelů a než se nadějeme, budeme mít za pár měsíců další etapu za sebou. V následujících týdnech vás budeme informovat o každém detailu – vítězi veřejné zakázky, přesných objízdných trasách i konkrétních zkapacitněních. Máme toho v rukávu hodně.

Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D. PRAHA SOBĚ



