Scheinherr (Praha sobě): Potřebujeme zajistit možnost bezproblémového průjezdu tramvají

Kvůli očekávaným velkým dopravním komplikacím a zpožďování tramvají bude od pondělí do středy uzavřen průjezd Malou Stranou z Valdštejnské ulice až na Újezd. V opačném směru bude platit zákaz vjezdu z Újezdu do Karmelitské ulice. V Letenské ulici zůstane provoz zachován. Do oblasti budou moci vjet jen rezidenti a dopravní obsluha, na dodržování tohoto opatření bude dohlížet policie.

Malá Strana je dočasně mimořádně dopravně zatížena vzhledem k uzavřenému Smetanovu nábřeží a Křižovnické ulice, kde se opravuje tramvajová trať. Zatímco tento týden dopravě ulevily podzimní prázdniny a dovolené, příští týden se očekává až 30% nárůst automobilové dopravy v metropoli.

„Opatření potrvá od pondělních šesti hodin ráno do středečního večera. Potřebujeme zajistit možnost bezproblémového průjezdu tramvají a také možnost dostat se do oblasti složkám Integrovaného záchranného systému. Chci všechny řidiče požádat o trpělivost a využití objížďky Tunelovým komplexem Blanka nebo severojižní magistrálou. Děláme maximum pro to, aby omezení bylo co nejkratší,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr.

Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D. PRAHA SOBĚ



nám. primátora HMP Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Scheinherr (Praha sobě): Libeňský most dostal nová LED svítidla Scheinherr: Praha prodává čistý vzduch, upozorňuje tak na znečištění v kabinách aut Scheinherr (Praha sobě): Vrátíme na Václavák tramvaje i život Scheinherr: Blanka je po čtyřech letech fungování zkolaudovaná

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.