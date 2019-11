Scheinherr (Praha sobě): Praha začala stavět Trojskou lávku

Ze Stromovky do zoo se budou moci Pražané příští rok znovu dostat přes lávku, jejíž stavba včera začala.

Zhotovitel stavby, společnost SMP CZ, a.s., na začátku týdne zahájil přípravu staveniště a budování zázemí, práce začnou na pilířích a jejich hlubinném založení. Nová Trojská lávka hlavní město přijde na 128 248 653 Kč.

„Doháníme v Praze dluhy minulosti. Stavby podobného rozsahu a charakteru zpravidla trvají od začátku soutěže zpracovatelů k hotové stavbě zhruba čtyři roky. Nám se tento proces podařilo o rok zkrátit. Nová Trojská lávka bude široká minimálně čtyři metry a nově na ni budou moci společně fungovat pěší i cyklisté. V případě potřeby po ní přejede také vozidlo Integrovaného záchranného systému,“ řekl náměstek primátora pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

„Trojská lávka je jednou z dalších staveb, kterými chce společnost SMP CZ přispět ke zkvalitnění dopravní dostupnosti v hlavním městě. Jako původem ryze mostařská firma tímto projektem navazujeme na výstavbu a opravy řady mostních staveb v Praze – mosty na okruhu kolem Prahy, opravu Nuselského mostu, anebo třeba opravu Karlova mostu. Mosty i lávky spojují oddělené břehy, a to je náš hlavní vklad do projektu,“ řekl mluvčí společnosti SMP CZ, a.s., Pavel Kameník.

Stavba mezi Trojou a Císařským ostrovem nebude pouze vizuálně jiná, její konstrukce bude kvalitnější a snadnější na kontrolu stavu. Zřícenou lávku vystřídá nová ocelově vyztužená konstrukce s životností 100 let. Oproti původní lávce nebude zevnitř korodovat a její stav bude možné účinně kontrolovat. Je navržena tak, aby existoval snadný přístup k ocelovým lanům a bylo jak efektivně zjistit jejich momentální stav.

Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D. PRAHA SOBĚ



nám. primátora HMP Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Při výběru zhotovitele Trojské lávky se ukázalo, jak se mají významné dopravní stavby v Praze soutěžit. Nezáleželo jen na ceně, ale také na odborné kvalifikaci, aby nová lávka měla špičkovou kvalitu. Kvalifikovat se mohly jenom společnosti odborně a ekonomicky zdatné a především technicky způsobilé. Společnost SMP CZ se musela prokázat také seznamem hotových stavebních prací, seznamem techniků, osvědčeními o vzdělání a odborné kvalifikaci a popisem technického vybavení, se kterým bude pracovat.

„Praha potřebuje přesně takové kvalitní mosty. Dluh, který na mostech město má, všichni Pražané znají. Vedle nové podoby soutěží chystaných staveb jsem proto posílil také kontrolu mostů a o rekonstrukcích se nyní rozhoduje na základě více podrobných technických průzkumů. Provádíme také zatěžovací zkoušky, díky kterým most poznáme skutečně do detailů a rekonstrukci naplánujeme rychlejší a kvalitnější," popsal Adam Scheinherr a pokračoval: „Zároveň Kloknerův ústav ČVUT dodělal pro Technickou správu komunikací hlavního města dlouhodobou koncepci údržby a oprav mostů s předpjatou nosnou konstrukcí, na které na můj popud začal pracovat. Je to materiál, ve které je navržen postup při péči o tyto konstrukce.“

Psali jsme: Scheinherr (Praha sobě): Dopravní opatření na Malé Straně a Smetanově nábřeží se prodlouží do pátku Scheinherr: Výbava i ohleduplnost účastníků bezmotorové dopravy se zlepšuje Scheinherr (Praha sobě): Tramvajová síť se dočká zvýšení stability provozu Scheinherr (Praha sobě): Potřebujeme zajistit možnost bezproblémového průjezdu tramvají

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.