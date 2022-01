Scheinherr (Praha sobě): Rekonstrukci Libeňáku už nic nebrání

reklama

REKONSTRUKCI LIBEŇÁKU UŽ NIC NEBRÁNÍ

Dokázali jsme to. Podepsali jsme smlouvu se zhotovitelem rekonstrukce Libeňského mostu a nejen to. Zhotovitel během stavby postaví celé soumostí od Manin po Palmovku v délce 1 200 metrů včetně retenční nádrže a protipovodňových opatření. Začátku už nic nestojí v cestě. Nedovedete si představit, jaký mi spadl kámen ze srdce. Tohle byl důvod, proč jsem do toho s PRAHA SOBĚ šel. Něco změnit a posunout k lepšímu.

Jakmile stavbu zahájíme, budu si moct svůj první velký úkol odškrtnout. Sen. Nebudu lhát. Vedla k tomu trnitá cesta. Házeli nám klacky pod nohy. Nakonec se to podařilo. Postupně jsme vyvraceli tvrzení, že na to Libeňák nemá a je na spadnutí. Byla to lež. Během diagnostik zvládl extrémní zátěž 547 tun na každém oblouku. Malými krůčky jsme most postupně vraceli do normálu. Původní kandelábry se rozzářily v roce 2019. Tramvaje po něm zase začaly svištět plnou rychlostí o rok později. Zbytečné omezení trvalo deset let.

Kdo by to před sedmi lety řekl, když jsem tehdy podrobně studoval veškeré materiály a vybízel minulé zastupitele, aby most zachránili? Jaké ohromné množství práce nás čekalo, abychom zachránili architektonickou památku nevyčíslitelné hodnoty. Dvě petice, nástup na magistrát, diagnostiky, další a náročnější zatěžovací zkoušky a příprava nového projektu. Vše směřovalo k dnešnímu dni.

Soutěž byla unikátní taky v tom, že jsme ji s TSK Praha nesoutěžili pouze na cenu, ale také poprvé v historii města i na délku tramvajové výluky. Ta podle původního projektu měla trvat dva až tři roky. My jsme ji stáhli na jeden s tím, že pěší a cyklisté se přes řeku vždy dostanou přes provizorní lávky. Z obou stran bude k mostu přivedená MHD. První práce začnou už v letošním roce.

Začneme lávkou pro pěší a převedení inženýrských sítí. Pražané se i po dobu stavby budou moct pohybovat mezi Libní a Holešovicemi. Není se čeho bát. A na co se po rekonstrukci můžeme těšit?

Zachováme nejcennější obloukové konstrukce architekta Pavla Janáka. Rekonstruované oblouky propojí nově navržené mostní konstrukce, které vychází z původních skic architekta. Díky novým mostům Libeňský most splní také protipovodňová kritéria. V případě povodní totiž dovolí vodě protéct a sníží hladinu rozlití do Karlína a Holešovic. Nové mosty doplníme o bezbariérové rampy na Rohanský ostrov, ze kterého se má stát nový krásný park.

Tak už aby to bylo. Do roku 2025 to chceme mít hotové. Díky všem, co se za rekonstrukci kdy zasadili. Věřím, že se všichni těšíte stejně jako já.

Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D. PRAHA SOBĚ



nám. primátora HMP Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Scheinherr (Praha sobě): Stavíme v Praze nový most Prokop (ANO): Rekonstrukce Libeňského mostu je v nedohlednu! Scheinherr (Praha sobě): Stavíme, investujeme, opravujeme, posouváme miliardové investice Scheinherr (Praha sobě): Nebuďte jako Boko Haram, nechte se očkovat

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.