Schillerová (ANO): Aby se vlk nažral a koza zůstala celá

Přesně tak vyřešila vláda zastropování cen energií. Není žádný důvod k jásání, právě naopak. Česko nadále zůstává energeticky nejdražší zemí v Evropě. Vláda si to zase udělala po svém, bez ohledu na dopady na lidi a ekonomiku.

Kabinet Petra Fialy měl zastropovat ceny energií již v únoru, kdy jsme jej k tomu vyzývali. A měl je zastropovat u výrobců, kterým by i tak zůstaly miliardové zisky jako před vypuknutím energetické krize.

Místo toho vyčkávali a celé dlouhé měsíce vysílali nejasné signály. Ještě na přelomu srpna a září tvrdil premiér, že zastropování cen je nesmysl a opozici, která po zastropování neustále volala, označil za populisty a extrémisty. Ani ne po 2 týdnech premiér již po několikáté popřel sám sebe a oznámil, že stropovat se bude. Ovšem zase špatně, ceny se zastropují u dodavatelů.

To znamená jediné, vláda způsobila obrovské škody, veškeré náklady přenesla na stát a státní rozpočet. Protože bude muset dodavatelům energií dorovnávat propady zisku - rozdíl mezi vládou zastropovanou cenou a příliš vysokými cenami, za které již distributoři energie nakoupili. Celé to zaplatíme my všichni z našich daní a bude nás to stát 130 mld.

A proto vláda nastavila tak vysoký strop, který je několikanásobně vyšší než v ostatních zemích. Proto i nadále budou mít Češi výrazně nejdražší energie v celé Evropě. A to jsme jednou z mála zemí, která je energeticky zcela soběstačná. Vláda, která se sama tituluje jako rozpočtově odpovědná, doslova a bez mrknutí oka vyhodila 130 mld. z okna.

Naše stínová vláda už minulý týden představila krizový plán pro Česko, kde jasně říkáme, že strop má být nejen pro domácnosti, ale i pro firmy a měl by být nastaven na 1500,- Kč. A ceny zastropovat již u výrobců. Pokud by k tomu vláda přistoupila včas, tedy již v únoru, kdy byla námi k tomu vyzvána, dopady do státního rozpočtu by byly oproti plánovaným 130 mld. naprosto minilmální.

Kabinet Petra Fialy vědomě poškodil občany této země, když dlouhé měsíce nekonal a tiše přihlížel astronomickému nárůstu cen energií, včetně dopadů na celé skupiny obyvatel. Poškodil samozřejmě i soukromý sektor, který díky tomu přišel v Evropě o konkurenceschopnost. Část firem je již nucena své provozy uzavírat, začíná propouštět, nebo své podnikání přesouvá do zemí, jejichž vlády nečekaly a konaly včas.

A nepomohli tak nikomu, kromě výrobců elektřiny, kteří jako jediní budou na krizi znásobovat své miliardové zisky. Vládní koalice si opět vybrala špatně, na vlastní lidi a firmy se vykašlala, naopak výrobcům, v době bezprecedentní krize, ustlala na růžovém obláčku. Takto si elitářská vláda Petra Fialy představuje solidárnost a pomoc lidem a firmám této země.

Všichni vidíme, že kabinet začal konat až po obrovském naštvání lidí, až pod tlakem vlastních hejtmanů a dokonce až po naléhavém apelu vlastního ministra spravedlnosti. Ale hlavně začali konat poté, co si uvědomili, že volby jsou za dveřmi a veřejné mínění negativně hodnotí jejich konání, resp. nekonání. A právě kvůli volbám vláda zabalila vše do líbivého papíru PR a celou pomoc stropování vysvětluje nedostatečně, nebo způsobem, kterému nemůže žádný člověk, který se v energiích nepohybuje, rozumět. Jde jí o to, co nejvíce natáhnout čas, ideálně až do voleb. Aby lidé pochopili krutou realitu v moment, kdy už nebudou mít možnost to vládě spočítat ve volebních místnostech. Vláda si hraje s občany této země jako kočka s myší. Cynicky s nimi manipuluje, zamlčuje a informace dává po částech, podle toho, jak se to právě hodí vládnímu PR.

Vzpomeňme si na to u voleb, které jsou nyní o to důležitější. Je to první vážné vysvědčení pro tuto vládu. Je to vzkaz, že tato vláda nemá důvěru většiny lidí. Je to naše země, naše budoucnost. Nenechme Česko pouze vyvoleným, které si vláda vybrala namísto lidí této země. Proto je důležité, abyste k volbám přišli.

S vaší pomocí to dokážeme!

