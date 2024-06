Schillerová (ANO): Bouře ve sklenici okurek

Vážení přátelé, rozpoutala jsem bouři ve sklenici okurek. Ani jsem netušila, co to způsobí, když napíšu na Facebook prostou pravdu, že v obchodě mají sklenici za 91 korun. Vypukla vřava snad na všech sociálních sítích i v celostátních médiích, od Primy CNN přes Hospodářské noviny až po Stream nebo Super. Některé skalní příznivce pětikoalice to vytočilo doběla. Jak jsem si prý mohla dovolit koupit tak drahé okurky? Proč jsem si nesehnala levnější na internetu?

Znělo to úplně, jako když manžel peskuje manželku při pohledu na účet za nákup, aby ho poté na posezení spořádal. Někteří dokonce začali spekulovat, jestli jsem si cenovku 91 korun nevymyslela, protože u nich stojí „jen 75 korun“.

Tak zaprvé, už jen z principu bych NIKDY nekoupila okurky za 91 korun. Ale jako důkazní materiál brutální Fialovy inflace posloužily dokonale. Mám k tomu i fotku s cenovkou v regálu. A u té fotky mi telefon ukazuje datum 9. června 10:43. Značku tady uvádět nechci, abych nepoškodila výrobce. Zemědělci, na rozdíl od obchodních řetězců, jsou někdy rádi, že vůbec přežijí. Zato obchodním řetězcům se za Fialovy vlády daří výborně.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



A taky chci něco vyřídit vášnivým srovnávačům cen. Není až tak podstatné, jestli sklenice okurek stojí 75 nebo 91 korun. Obojí je totiž ostuda. A pokud se někdo chce vysmívat „pláči nad okurkami“, tak ať se koukne na libovolnou cenovku. Podívejte se, kolik stojí těstoviny, kolik granko, kolik sýr. Vzpomeňte si, kolik to všechno stálo před dvěma lety.

Těch 91 korun za sklenici kyselých okurek je symbol. Už jen to, že se nějaký obchodní řetězec odváží takovou cenovku vyvěsit, je důkaz proti Fialově vládě. Je to připomínka, kam jsme to za dva a půl roku dopracovali. A právě tohle tak strašně nakrklo příznivce pětikoalice včetně některých politických komentátorů. Ukázalo se, že jsme měli už v roce 2022 pravdu, když jsme bez ustání žádali vládu, aby začala jednat, dokud je čas.

Vysvětlím to od začátku. Kdybychom byli ve vládě, tak jsme v roce 2022 zastropovali ceny energií u výrobců. Jenže Fialova vláda jen líně přihlížela. Ceny energií se urvaly ze řetězu a podepsaly se úplně na všem. Vyrobit, sklidit, přemístit, uskladnit, osvětlit, ohřát i ochladit. To všechno je mnohem, mnohem dražší. Představte si, jaké chcete zboží. Jeho cena skáče nahoru s každým krokem, kterým se blíží k zákazníkovi. Každý si připočte svoje zbytečně vysoké náklady, a nakonec si součet toho všeho až do dna vypije zákazník.

Téhle vládě jsou ukradení zákazníci, ale i poctiví obchodníci. Od chvíle, co vláda zrušila elektronickou evidenci tržeb, přestal každý čtvrtý obchodník přijímat karty. To neříkám já, ale agentury pro výzkum trhu. „Na fakturu nebo bez“ už se zase dostalo do běžného slovníku. Našemu státu kvůli tomu jen loni uteklo 24 miliard korun na dani z přidané hodnoty. Fialova vláda se to pak snaží neúspěšně vykrývat zvyšováním daní, ochuzováním seniorů a mladých rodin.

Přátelé, ráda bych připomněla, že za nás životní úroveň stoupala. Dokonce jsme předběhli Itálii a Španělsko. Dnes se akorát můžeme ptát, kde ty časy jsou. Po dvou a půl letech Fialovy vlády závidíme Polákům. Noviny přinesly tenhle týden zprávu, že pro Čechy je v Polsku nejen výhodnější nakupovat, ale teď už i pracovat. Mezitím Fiala řeší let českého kosmonauta za 1,5 miliardy. Podle ministra dopravy se ty náklady mnohonásobně vrátí. Možná. Ale to by musel do kosmu odletět sám pan premiér.

Užijte si víkend a místo bouře ve sklenici okurek vám přeji pořádný déšť. Rostlinky ho potřebují.