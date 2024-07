Schillerová (ANO): Co jsme my odmítli, Fialova vláda nadšeně přijala

Vážení přátelé, představte si, že vás nějaký džin postaví před horu peněz a řekne vám, že je smíte použít na zlepšení tohoto světa. Záleží jen na vás, jak s nimi naložíte. Jediné, co džin prozradí, že ta hora má hodnotu 88.000.000.000.000 korun neboli 88 bilionů, tedy 88 tisíc miliard. Ještě poznámka bokem, než začnete přemýšlet. Jedná se o stejnou částku, kterou my všichni v Evropě zaplatíme za „Green Deal,“ jak spočítal Evropský účetní dvůr.

Tak co? Co vás napadá, že byste s těmi penězi udělali? Já vím rovnou, co bych džinovi přikázala. Zaprvé. Rozdej je všem vědcům, kteří hledají lék proti rakovině, roztroušené skleróze a dalším zákeřným nemocem, které lidstvo trápí. Nakup jim všechno, co potřebují, a nešetři na ně. Zadruhé. Odstraň chudobu a zařiď, aby už žádné dítě nemělo nikdy hlad.

Jsem přesvědčená, že i po splnění těchto úkolů, které by zlepšily svět o tisíce procent, by džinovi ještě nějaké biliony zbyly. Jenže ti, kteří teď řídí Evropu, chtějí po džinovi něco úplně jiného. Chtějí, ať vytáhne z kapes řadových daňových poplatníků 1,5 bilionu euro a z firem 2 biliony euro, aby Evropa produkovala méně emisí. Ta Evropa, která jich už teď vyrábí jen 8 procent.

Zdá se mi, jako by až sem doléhal smích Číňanů, kteří staví uhelné elektrárny tempem dvě za týden a vyrábí třetinu všech skleníkových plynů světa. Mimo jiné i proto, aby obsloužili nás Evropany, kteří už nesmíme vyrábět věci na vlastním území, a tak je kupujeme od nich. Už před mnoha lety napsal Eurostat, že největší emise má na svědomí zboží, které k nám dovážíme.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



Proč to musí takhle být? No protože poměr lidí a mimozemšťanů v Evropském parlamentu nehraje ve prospěch lidí, i když po volbách jsme tomu zase o krůček blíž. Liberálové a zelení si i tentokrát udrželi moc a během předsednictví Petra Fialy prosadili ještě mnohem, mnohem víc, než v co původně doufali.

„Děkuji ti Petře, pod tvým předsednictvím bylo schváleno impozantní množství návrhů z projektu Fit for 55,“ říká Ursula von der Leyen našemu premiérovi, který se neovládne a tetelí se štěstím z pochvaly.

Dovolte mi, přátelé, vysvětlit, co tato pochvala Fialovi znamená pro Evropu a pro Česko. Fialova vláda totiž pořád doufá, že lidi nepochopí, co se na ně chystá, a že termíny „Green Deal“ a „Fit for 55“ pro ně budou moc složité a nebudou jim věnovat pozornost. OMYL. Je to celkem snadné a mně na to stačí dva odstavce. Prosím, následujte mne.

To, čemu se říká Green Deal, schválily evropské vlády včetně vlády ANO. Bylo to obecné provolání, že chceme zachovat planetu pro naše děti a další generace. My jsme se ale už při projednávání tohoto dokumentu postarali, aby respektoval naše národní zvláštnosti. Zvlášť to, že jsme průmyslová země, nemáme vhodné podmínky pro obnovitelné zdroje a Evropská komise toto musí respektovat. Dokonce se nám podařilo vybojovat 500 miliard korun do takzvaného modernizačního fondu, který má kompenzovat lidem a firmám přechod na ekologičtější výrobu, bydlení a provoz.

Pak přišel druhý dokument. Evropská komise ho nazvala Fit for 55. Pod záminkou, že naplňuje cíle původního Green Dealu, jsme se v něm dočetli o naprosto šílených plánech, které by znamenaly obrovské zchudnutí evropské populace a zlikvidovaly průmysl i zemědělství. Když jsme ten dokument v polovině roku 2021 viděli, okamžitě jsme proti němu vystoupili. Pokuty za kravské pšouky? Zákaz spalovacích motorů? Andrej Babiš proti tomu výslovně protestoval na konferenci OSN v Glasgow a bez obalu řekl, že tohle je sebevražda, kterou nikdy nepodepíšeme. Ještě ten rok na podzim jsme návrh odmítli.

Co bylo pak, víte. Přišla Fialova vláda a nesmysl s názvem Fit for 55, tohle šílenství, naroubované na dobré záměry Green Dealu, převzala. A co čert nechtěl, ještě k tomu Fialova vláda rovnou vyfasovala předsednictví Evropské unie.

Co jsme my odmítli, Fialova vláda nadšeně přijala. Petr Fiala, celý blažený z plácání po zádech od spřízněných mimozemských bytostí, dokonce nechal odsouhlasit ještě mnohem víc, než v co původně zelení fanatici doufali. Nechal na Česko uvalit ještě přísnější podmínky, nechal rozšířit emisní povolenky na obyčejné domácnosti pod šifrou ETS2. Ještě víc zdraží benzín, nafta, plyn, bydlení i jídlo. Novináři to vědí. I ti, kteří nemají rádi ANO, teď nedávno napsali: „Fialova vláda se bojí přiznat pravdu o Green Dealu. Největší zásah do života odsouhlasila ona, ne Babiš.“

Údajný český premiér Petr Fiala raději prodlévá ve společnosti mimozemských pánů, než mezi vlastními lidmi. Cítí se mezi nimi jako mezi svými. Když ho pochválí Franciscus Cornelis Gerardus Maria Timmermans, je to pro něj víc než splněný slib voličům. Stal se bezvládnou loutkou člověka, který ve vlastní zemi zavedl pokutu za kravský pšouk 100 euro. Novinář Karl Mathiesen, který provázel Timmermanse po celou jeho kariéru v Bruselu, o něm nedávno napsal: „Zanechal ve mně dva hlavní pocity. Zaprvé, že má hluboký pocit poslání, a zadruhé, že je křehoučký a odmítavý vůči jakékoli kritice.“ A jsme doma, aspoň z půlky to je vaše krevní skupina, pane premiére Fialo.

Přátelé, vím, že je horko, ale sledujte, prosím, i trochu politiku, a hlavně mé sociální sítě. Právě teď o prázdninách se totiž Fialova vláda snaží narychlo zavést do českých zákonů šílená evropská nařízení Fit for 55, která vyjednala proti vlastní zemi a která nám zdraží úplně všechno. Nenechte si nalhávat a nenechte Fialovu vládu, aby to maskovala. Já dělám všechno pro to, abyste zůstali v obraze.

Mějte se krásně, příjemný víkend a napište mi do komentářů, co byste dělali vy s těmi 88 biliony, o kterých jsem vám vyprávěla na začátku.