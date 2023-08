Schillerová (ANO): Dvořákovo ministerstvo nepotřebuje nikdo

reklama

Vážení přátelé, vzpomínám si na scénu ze suché britské komedie. Jeden z hrdinů je přijatý do práce, posadí ho do kanceláře před počítač, ale neřeknou mu, co má dělat. Uplyne hodina, uplyne den a stále si ho nikdo nevšímá a nikdo po něm nic nechce. Dokonce ani po týdnu se po něm nikdo neshání, až z toho začne náš hrdina vyšilovat. Tahle postava se mi vybavuje, když vidím „ministra pro evropské záležitosti“ Martina Dvořáka. On sám moc dobře ví, že jeho ministerstvo je uměle vytvořená trafika, protože hnutí STAN chtělo o jedno křeslo ve vládě navíc.

Pan Dvořák je ve své zbytečnosti tak upřímný, až dokonce překonává našeho filmového hrdinu. Ten si totiž po „práci“ stěžuje kamarádům v baru, že jeho džob nemá absolutně žádný smysl a bojí se, že ho z něj vyhodí. A náš pan ministr? Přijde na Novu a otevřeně před celým národem přizná, že „tu agendu by mohli řídit státní úředník, vrchní ředitel, náměstek ministra.“ A pochvaluje si, že jeho funkce není „velká zátěž.“ Dokonce tato slova, která pronesl na Nově, visí jako oficiální zpráva na webu vlády České republiky s nadpisem: „Ministr Dvořák: Všichni mi říkají eurohujer.“

Je něco sympatického na téhle odevzdané upřímnosti. Samozřejmě jen v případě, kdyby takový člověk nestál daňové poplatníky miliony ročně, a svůj národ bavil zcela zdarma, nikoli urážel výroky typu „Češi mají rádi smrádek a teploučko.“

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



Dvořákovo ministerstvo nepotřebuje nikdo. Ani spolustraník Rakušan ho nepotřeboval, když odlétal do Bruselu schválit kvóty na migranty. Zbytečnost je vepsaná přímo v jeho názvu: „Evropské záležitosti.“ Slovo „záležitost“ je tak krásně prázdné, že ho používáme jen ve dvou případech. Když chceme zatajit, co děláme, nebo když chceme zatajit, že nic neděláme.

Sám pan Dvořák říká, že jeho práce není náročná. Prostě ať už přijde směrem z Bruselu jakákoli ZÁLEŽITOST, jeho úkol je kývnout. Kvóty na migranty, konec automobilového průmyslu v Česku, ztráta možnosti vetovat šílené návrhy ostatních zemí. To všechno je pro pana ministra úplně v pořádku.

Tohle bezhlavé kývání mě osobně šokuje. Viděli jste, co teď nedávno předvedl na ČT24? Řešila se tam šílenost, o které jsem Vám už psala. Fialova vláda si chce vzít v Bruselu stomiliardovou půjčku, aby si na oko vylepšila vlastní katastrofální rozpočet. De facto nás všechny zotročuje a zatěžuje na dalších 40 let.

Dokonce ani nevíme, za jaký to bude úrok. Prostě to nemá žádný ekonomický smysl. Pan Dvořák nad tím ale nepřemýšlí, a tak moderátorce v klidu povídá: „Méně podstatné je to, jestli ta půjčka je více či méně výhodná, úroky jsou technikálie. Já bych po tom skočil okamžitě.“

Pan Dvořák je ministrem pro kývání, jeho předchůdce Beka bych označila spíše jako ministra pro mlčení. Těžko říct, jaké priority bude mít jeho nástupce, pokud by do voleb proběhla další výměna. Můžete si ale být jistí, že po volbách, pokud budeme vládnout, tuhle zbytečnou trafiku zrušíme úplně.

Hezký víkend vám všem.

