Schillerová (ANO): Energie vzrostou o 30 až 70 %. Dotkne se to všech, pomoc jen některých

Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já nechám se vyjádřit především své kolegy, kteří se na oblast sociální specializují a zaměřují. Ale dovolte mi, abych v souvislosti s touto novelou, kterou my jsme připraveni po nějakém dílčím vylepšení pozměňovacím návrhem, který předpokládám, že nebude činit na půdě této Sněmovny žádný problém, tak jsme připraveni podpořit, protože nakonec podvozkem tohoto návrhu byl návrh, který už předložila naše vláda a poslala do Sněmovny. A správným směrem, to říkám objektivně, protože jsme konstruktivní opozice, správným směrem došlo k rozšíření. A my tam navrhneme ještě určité vylepšení, které vysvětlí mí kolegové, jako paní poslankyně Pastuchová a pan poslanec Juchelka a další.

Já bych chtěla spíš připomenout, a možná prosím i pana ministra prostřednictvím vás, paní předsedkyně, aby řekl, kolika lidí počítá, že se bude tato pomoc týkat, jestli to má nějakým způsobem odhadnuto, protože já jsem četla o dopadech v částce 2 až 3 miliardy v předloženém návrhu. Slyšela jsem v pořadu Otázky Václava Moravce v neděli, že by to mohlo být 4,5 možná - a to neřekl pan ministr, to tam řekl někdo v diskusi - ale on mluvil o tom, že by to mohlo být 4,5 možná až 6 miliard. Takže řekněme si, kolika lidí se to týká.

Chci připomenout tady z tohoto místa, že ještě naše vláda, vláda Andreje Babiše, připravila balíček zákonů, které řešily energetickou chudobu, řešily vlastně komplexně pomoc velké řadě lidí, v podstatě všem, střední třídě, která chodí do práce, platí daně, má hypotéky a dostává se do úplně stejných problémů, jako tato skupina, na kterou cílí pomoc, se kterou přichází současná vláda. My jsme počítali s tím, že zákon o státní sociální podpoře bude novelizován. Proto znovu říkám, my ho podpoříme po té debatě. Ale tady zůstává další část společnosti, která se ocitá v neřešitelných problémech. Energie vzrostou o 30 až 70 %. Návrh na snížení DPH se projevil za listopad podle Českého statistického úřadu snížením cen elektřiny o více jak 16 %, plynu o více jak 11 %. Nemuselo se přijmout nakonec snížení na celý rok, jak navrhovala naše vláda. Mohlo se přistoupit k částečnému. Mohl být vydán generální pardon ministra financí, jak jsem ho k tomu ve veřejném prostoru vyzvala. Nic z toho se nestalo.

Další návrh, který byl předložen z dílny mého bývalého vládního kolegy pana ministra průmyslu a obchodu Havlíčka, se týkal podpory na poplatek za obnovitelné zdroje. Dosahoval až 1 500 korun a hradit jsme to chtěli podle dalšího návrhu mého dalšího bývalého kolegy pana ministra Brabce z Modernizačního fondu. Abych si včera přečetla, že vládní strana, konkrétně pirátská, navrhuje jakousi uhlíkovou úlevu, já teď přesně nevím, jak to bylo v médiích nazváno, ve výši 1 600 korun, placenou z Modernizačního fondu. Je to tak? Je to vládní návrh? Není to vládní návrh? Nebo prostě je to jenom výkřik do veřejného prostoru, který nemá zatím podporu vládnoucí pětikoalice?

Takže bych chtěla upozornit a nepřestanu na to upozorňovat, že dnešním rozhodnutím této Poslanecké sněmovny, ve které má vládnoucí pětikoalice jasnou většinu, byly mimo jiné tyto tři významné návrhy zákonů zamítnuty. A já se ptám, a věřím, že pan ministr prostřednictvím, paní předsedkyně, vás, že pan ministr odpoví během rozpravy, nebo na závěr, to už je mi jedno, odpoví, kolika lidí se bude týkat tato pomoc, zda jsou na to připraveni, zda jsou na to připraveny úřady práce, které za to nulové přidání platů od 1. ledna 2022 budou veškerou tuto pomoc procesovat.

Děkuji vám. (Potlesk z lavic ANO.)

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011

poslankyně

