Schillerová (ANO): Jak dlouho, pane ministře, Jurečko, o nich mluvíte?

Děkuji za slovo, paní předsedkyně.

No, rozšířil se nám tady takový nešvar. Že posíláme zákony do Poslanecké sněmovny, respektive posílá pětikoalice, nestandardně. Pozměňovací návrh k daňovému balíčku, který se týká windfall tax, za 85 miliard, teď už teda prý za 40, jak jsme se dočetli v jiném materiálu, který sem pro změnu přišel ve stavu legislativní nouze. Odvod z cenových stropů. Teď už za 80, předtím za 15, ale to už jsme si tady říkali několikrát.

Pak jsme tady projednávali, vzpomínáte si? - projednávali jsme tady energetický zákon, který se týkal solárů a dalších věcí. Zkrátili jsme tam lhůtu na minimum, abychom ten paskvil, který sem pan ministr Síkela, který slíbil ho poslat někdy v létě, před létem, poslal až v září nebo v říjnu, tak, abychom ho opravili, tak jsme zkrátili na týden, tuším tu lhůtu, na těch pozměňovacích návrzích, ty byly napříč spektrem. Byly tam koaliční byly, tam opoziční. Abychom se dočetli potom v médiích a ve veřejném prostoru, že pan ministr si stěžuje, že opozice to brzdila.

No a teď tady máme další zákon ve stavu legislativní nouze. Smutné je to, že to je sociální zákon, že jsou to přídavky na děti, úprava normativů na bydlení a tak dále. Věci, které jsou potřeba. Jak dlouho, pane ministře, Jurečko, o nich mluvíte? Já si vzpomínám, že o přídavcích na děti mluvíte týdny, možná i měsíce. Opravil by mě můj ctěný kolega Aleš Juchelka. A teď to musíme schvalovat ve stavu legislativní nouze? Berete si lidi jako rukojmí a pak budete říkat: Ta zlá opozice nám to nechtěla povolit.

Ne, je to jednoduché. Zjednodušujete si práci, nechce se vám jít, byť zkráceným kolečkem. Já vím, že se vám nechce hádat tamhle s kolegy nebo s kolegou, který sedí támhle napravo, že se vám prostě nechce jít do připomínkového řízení, že se vám nechce jít tam či onde. Že toto je prostě jednodušší, zaobalíte to do té pomoci. My ten zákon samozřejmě na konci toho dnešního jednání o tomto zákonu podpoříme.

My si nebudeme lidi brát jako rukojmí. Ale skončete tady s tou praxí! Skončete tady s tou praxí neustálého porušování zákonů a toho, jak vám to tady krásně řekl můj kolega Radek Vondráček. Skončete s tím! My se u stavu legislativní nouze zdržíme, protože my nemůžeme podporovat tyto vaše absolutně protiprávní postupy. Zákon potom podpoříme. Uvidíme také, jak proběhne ještě jednání o pozměňovacích návrzích, to bude si tady řídit Aleš Juchelka, náš stínový ministr práce a sociálních věcí. Ale apeluji na vás, skončete s tím! Není to prostě možné.

Děkuju.

