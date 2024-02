Schillerová (ANO): Je mi líto, vážená ODS, ale takto za mě vypadá zrada

reklama

Vážené dámy, vážení pánové,

nejsilnější strana vládní koalice se stále ještě jmenuje ODS. A i když je dnes ODS vklíněna mezi své progresivnější a asertivnější koaliční partnery, nezaznamenala jsem, že by se ODS už zřekla svých konzervativních a realistických hodnot, se kterými se její zde přítomní poslanci ucházeli o přízeň voličů ve volbách v roce 2021. Jestli dovolíte, paní místopředsedkyně, něco si tady podám, něco důležitého. (Bere si ze své lavice brožuru a u mikrofonu ji ukazuje.) Děkuji za vstřícnost.

To, co držím teď v ruce, je velmi kvalitní, a říkám to bez ironie, velmi kvalitní pracovní materiál z dílny ODS nazvaný: ODS a migrační krize. Usuzuji, že je někdy z roku 2015 nebo 2016. A i když je to už osm nebo devět let, i tehdy Evropská unie a s ní i Česká republika řešily úplně stejný problém jako dnes. Tím problémem byla migrace ze zemí Středního východu a severní Afriky. A nepřekvapivě i tehdy byl zájem nejvlivnějších zemí Evropské unie, shodou okolností zemí migrační krizí zatížených nejvíce, stejný jako dnes, a to odklonit uprchlíky i do zemí, které pro ně tolik atraktivní nejsou, například do České republiky. Jak? No přece prostřednictvím přerozdělovacího mechanismu, který zavede přerozdělení uprchlíků pomocí povinných kvót pro jednotlivé členské státy EU.

Tehdejší ODS nebyla na pochybách, že přijetí tohoto mechanismu by bylo v přímém rozporu se zájmy naší země a jejích občanů. Na čtrnácti stranách této brožury nám proto Petr Fiala a jeho tehdejší kolegové nabízí pádné argumenty, proč Česká republika nikdy nesmí přistoupit na to, co nám silou své diplomacie nutila Angela Merkelová, Jean-Claude Juncker nebo Donald Tusk. A já ty argumenty podepisuji. A myslím, že by je podepsal snad každý konzervativně a realisticky smýšlející Čech.

Ostatně dovolte mi ocitovat pasáž z tehdejší debaty s Petrem Fialou, kde mluví o ochraně naší civilizace. Video z výstupu, za který premiér sklidil bouřlivé ovace auditoria, je dodnes ke zhlédnutí na stránkách ODS. Cituji premiéra Fialu historicky v jeho výroku: "Já nevěřím v to, že všechny kultury a civilizace jsou si rovny. Nejsou! Vždyť všichni utíkají na západ. Proč asi? Protože pro průměrného člověka je tady nejlepší sociální zabezpečení, ekonomické, kulturní, hygienické a já nevím jaké. Tahle civilizace dokázala nejvíce pozvednout obyčejného člověka po všech úrovních. Tak tuhle civilizaci přece musíme hájit. To si můžu spočítat zdravým rozumem. A jakákoliv jiná cesta je sebevražedná. A Evropa dnes páchá sebevraždu. A já se na tom nechci podílet." Konec citace. Prohlašuje ten stejný Petr Fiala, který se ale už v roce 2023, 2024 plácá s ministrem vnitra Rakušanem po ramenou za to, že Německu, Francii a Itálii kývli na přerozdělovací mechanismus, který je zeleným semaforem pro další hordy běženců z Afriky a Asie a červenou kartou pro dosavadní vzdor České republiky.

Pojďme dál. 17. ledna 2018. Střih. Předseda ODS Petr Fiala hovoří právě od tohoto pultíku. Dovolte mi připomenout jednu moc důležitou část. Zbytek je samozřejmě k nalezení na stenozáznamu. Cituji: "No a když se podíváme na návrh, který musíme v té debatě taky mít na paměti, no, tak co zjistíme? Že se tam mluví o stálém automatickém mechanismu relokace migrantů bez horního limitu, o výpočtu kvót na základě HDP a populace, rozmisťování žadatelů, kteří dostanou na výběr ze čtyř států, které zatím přijaly nejméně žadatelů.

A druhá věc, které si tady všimněme, která se tady opakuje pořád dokola v těch různých návrzích, je, že státům, které se na přerozdělování odmítnou podílet, může být omezen přístup k evropským fondům a k podpoře na navracení migrantů do zemí původu. A toto je záležitost, na kterou musíme být taky opatrní a kterou musíme velmi důsledně odmítat. Ale musíme být proti tomu, protože to je princip, který je zcela jednoznačně proti základním hodnotám spolupráce evropských zemí.

Nelze prostě směšovat otázku přerozdělování migrantů s kohezní politikou, s fondy a dalšími, dalšími věcmi. To je naprosto nepřiměřený způsob nátlaku, já bych to nazval i vydíráním, které česká vláda musí jednoznačně odmítnout. Je to postoj, ke kterému by tato Sněmovna měla vybavit mandátem vládu České republiky a vyzvat vládu k tomu, aby velmi důsledně hájila zájmy České republiky, stavěla se proti nesmyslným návrhům, které obsahuje reforma dublinských pravidel, a hlavně všemi prostředky se snažila zabránit dvěma věcem, a to je, aby nový Dublin obsahoval návrh na přerozdělení migrantů, a taky to, aby odmítání takového principu mohlo vést k jakýmkoli finančním sankcím a postihům těchto zemí, které dělají to jediné, na co mají vlastně právo - brání svoji suverenitu a brání hodnoty, na kterých je společná Evropa založena." Konec citace Petra Fialy z roku 2018.

Podle stenografky bylo toto vystoupení Petra Fialy zakončeno dunivým potleskem poslanců ODS. Zatleskají poslanci ODS svému předsedovi i dnes, když v Bruselu aktivně dojednává systém kvót a odpustků za nepřijaté migranty? Odpustků, které samozřejmě nejsou ničím jiným než právě onou zmiňovanou nepřiměřenou formou nátlaku a penalizací ochrany národních zájmů? Tedy přesně tím, před čím Petr Fiala za vašeho potlesku tak naléhavě varoval? Dámy a pánové, nezměnilo se od té doby nic a velmi dobře to víte. Stále do Evropy míří statisíce ekonomických migrantů, kterým bychom neměli zvedat stavidla.

Dovolte mi zprostředkovat velmi čerstvý zážitek jedné osoby, která trvale žije v zemi Perského zálivu, kterou osobně znám. Byl na večeři v jedné libanonské restauraci, a když si během večeře odskočil na cigaretu, přiběhl číšník a začal se ptát, odkud je a co dělá. Česká republika? To je kde? V Evropské unii? A berete uprchlíky, zeptal se číšník? To je vlastně jedno, kde v EU ta Česká republika je. Já bych u vás stejně nezůstal, odešel bych hned do Německa, jen abych od vás dostal krátkodobé vízum, pravil.

Čech mu odpověděl: Co jsi to za uprchlíka, když si utekl sem, kde je bezpečno, a zdaleka každému z tvé země se to nepovede? Máš tady práci, můžeš mluvit arabsky, studovat korán, pětkrát denně se s komunitou modlit a žít blízko rodné země. Kde máš zbytek rodiny?

Číšník mu odpověděl naprosto upřímně: To víš, v Německu se budu mít lépe a budu mít více peněz bez práce.

Čech mu řekl: Tak v tom případě, sorry, kámo, ale uprchlík přece utíká do nejbližší bezpečné země. Pro tebe to je tato země či jiná země Perského zálivu. Nemáš šanci na získání azylu v Česku.

Na to se s ním číšník přestal bavit, ale zanedlouho za ním přišla další cizinka a opakoval se stejný scénář. A úplně stejný scénář se opakuje i v syrské, egyptské, pákistánské, bangladéšské, irácké, íránské a jordánské restauraci.

Bůh ochraňuj Evropu, chtělo by se říci. Ale my politici v České republice bychom neměli spoléhat na boha, byť v něho věřím. Měli bychom se za naše národní zájmy postavit tady a teď. Pokud Němci udělají chybu, a ještě se dostatečně neponaučili, neměli bychom se na tom podílet. Divíte se, že Německo touží po modelu, kterým by nekonečné zástupy migrantů přesměrovali například k nám? Já ne. Tím, že jejich problém, ale budeme ředit, ten šílený problém nezmenšíme. Asie a Afrika jsou plné lidí, kteří budou chtít žít místo Aleppa nebo Mogadiša v Berlíně, Krakově nebo v Praze? A tahle Poslanecká sněmovna může a měla by říci, že v Praze tedy rozhodně ne!

Ano, jistě, jsou tady politické strany, pro jejichž představitele je uznalé přijetí v Bruselu tím největším politickým úspěchem. A je to jejich regulérní program, protože jejich voliči od nich požadují právě to. Na ty už se ani neobracím. Obracím se ale na pana premiéra a na ODS, protože jejich voliči možná čekají trochu jinou politiku. Možná si ještě pamatují na Petra Fialu, který tady burácel proti kvótám a proti pokutám v případě jejich nedodržení. Možná si ještě pamatují na tuto brožuru (ukazuje), která je dodnes studnicí pravdy a v které je více moudrosti než ve volebním programu hnutí STAN, Pirátů a TOP 09 dohromady.

Nic se od té doby nezměnilo. Problém se nezmenšil. Naopak roste. Jenom pan premiér vyměnil národní zájmy za klid v jeho pětikoaličním projektu. Je mi líto, vážená ODS, ale takto za mě vypadá zrada.

Děkuji vám.

