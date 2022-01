Schillerová (ANO): Je namístě pochybnosti absolutně vysvětlit

reklama

Děkuji, paní předsedkyně. Je to třetí mimořádná schůze, kterou jsme iniciovali. A já pevně doufám, že neuslyšíme zase ticho jako u těch dvou předcházejících ze strany vládní koalice. A to ticho v tomto případě nejen hnutí STAN, ale celé pětikoalice a nové vlády, když se má vyjádřit k pochybnému financování jedné z vládních stran. Vládní strany, která mimochodem má za předsedu i vicepremiéra a především ministra vnitra. Ministra vnitra, kterému nevadí, že jako předseda hnutí STAN přijímá sponzorské dary od společností, které jsou vlastněny neprůhlednými strukturami na Kypru nebo v Lucembursku. A navíc, jak jsme se dozvěděli dnes, od společnosti trestně stíhané osoby.

Vaše vláda žádá tuto Sněmovnu o důvěru. Ale je namístě tyto pochybnosti absolutně vysvětlit. Jediné vysvětlením, které zatím zaznělo, je, že společnosti posílající v součtu milionové dary mají české IČO, takže je přece všechno v pořádku. No není! České IČO mají samozřejmě i společnosti, o kterých by nikdo netvrdil, že české jsou. Nebo podle vás jsou firmy jako Samsung, IBM, ale třeba i Rosatom české? Jde samozřejmě o to, kam jejich vlastnická síť vede, o celou tu strukturu. A například společnost Nemohold, která vám 6. prosince poslala 100 000 korun, je z více než 66 % vlastněna kyperskou společností Urbania Investments Limited. Znovu opakuji: Pokud by to kolegové z hnutí STAN náhodou přeslechli - já věřím, že ne - z více než 66 % vlastněna kyperskou společností Urbania Investments Limited. Společnost Nemohold navíc v loňském roce hospodařila se ztrátou 1,4 milionu korun. Ale i další společnosti: Testi, 200 000. Firmu založila společnost Eurometer s. i., na Kypru zastupovaná kyperským občanem Christosem Eliou. Já se tedy ptám: To jsou tedy podle vás ty české firmy? Je navíc velmi podivné a zvláštní, že vaše hnutí sponzoruje ztrátová společnost. To samozřejmě nejsou jediné případy; během několika málo týdnů po volbách přišlo na účet hnutí STAN, po volbách, přišly na účet hnutí STAN v podobných částkách a často od společností s podobnou vlastnickou strukturou více než tři miliony korun. Já to skutečně nepovažuji za transparentní a jak se nás opakovaně snažíte pánové ministři Rakušan, pan Gazdík ujišťovat, ani to nepovažuji za něco, co je v pořádku.

Klíčová otázka totiž zní: Kdo jsou lidé stojící za těmito firmami? Od koho jsou skutečné dary? Chtělo by se říct, že až komicky pak působí některé body z programového prohlášení nové vlády. To by ale nesmělo jít o tak závažnou věc. Cituji z programového prohlášení: Zajistíme lepší opatření proti zneužívání tricerprisingu a nelegálním praktikám optimalizace a daňovým únikům. Nebo ještě lepší citace: Odstřihneme firmy z daňových rájů od veřejných peněz.

Jak to jde dohromady s tím, co jsem zmínila? Jak to jde dohromady s tím, že jedna z vládních stran, která je podepsaná pod tímto programovým prohlášením, dostává sponzorské dary od společností s kyperskými majiteli, nebo firem, jejichž struktura na Kypr vede? A tím bohužel nekončíme. Těch podivných plateb je mnohem více. Máme tu ale další společnosti, které byť personálně propojeny, poslaly během té krátké doby mnoho menších plateb: 1. listopadu Hampl 100 000 korun, 3. listopadu Reality Managements 180 000 korun, 3. listopadu Wee 200 000 korun, 3. listopadu Delta Soft Consulting 200 000 korun, 3. listopadu Classic Forte 100 000 korun, 3. listopadu Centrick Property 150 000 korun, 4. listopadu DBK Management 180 000 korun, 4. října Investiční a majetková 150 000 korun. Mám pokračovat? Já myslím, že není třeba.

Určitě ale stojí za zmínku společnost REMA Systém, která 15. listopadu poslala na účet hnutí STAN 200 000 korun. A o té jsme se dnes dozvěděli také spoustu zajímavého. Společnost REMA Systém je ze zákona nezisková firma a jako taková není oprávněna finance použít na sponzoring politických stran. Zákon jí totiž taxativně ukládá, jakým způsobem smí výnosy použít. V tom výčtu ale určitě nenajdeme financování politických stran. Jeden z jejích majitelů Ladislav Dušek je přitom navíc trestně stíhaný z daňových úniků. Alespoň takové informace jsme si dnes ráno mohli přečíst v médiích. A třešnička na dortu? Společnost REMA Systém se soudila se státem, žalovala Ministerstvo životního prostředí o ušlý zisk v hodnotě 581 milionů korun. A já se tedy ptám: I tento dar prošel vaší kontrolou? A také to shledáváte bezproblémové? Možná jsem příliš upjatá, ale skutečně vám to nepřijde zvláštní? Znovu musím opakovat: Společnost stíhaného člověka sponzoruje politický subjekt, jehož předseda je zároveň ministr vnitra. Tolik ve zkratce.

Zajímavé je, že v podstatě ve všech těch společnostech jsou dohledatelné osoby, které mají přímé vazby na místopředsedu STAN Věslava Michalika. K tomu ani člověk nemusí být detektiv, stačí sledovat média a on to ostatně potvrdil i sám pan Michalik. Na tom by ještě nemuselo být nic špatného. Ale když si vzpomeneme, jak pan Michalik nevysvětlil, respektive odmítl vysvětlit původ svých peněz, a jak se rozkrývala síť jeho kyperského byznysu, tak se na to propojení, které v některých případech opět vede na Kypr, dívám s mnohem větší ostražitostí.

Dovolím si připomenutí pár novinových titulků z poslední doby. Firma kandidáta na ministra Michalika si půjčila přes 100 milionů korun od anonymní společnosti z Kypru, iROZHLAS 21. listopadu. Desítky milionů z neprůhledné kyperské firmy šly do solárního byznysu budoucího ministra. Michalik původ peněz neobjasnil. Deník N 22. listopadu. Kyperská firma, od níž si půjčila Michalikova společnost, patřila jeho ženě. Slíbil informace o podnikání zveřejnit. ČT24 23. listopadu.

A když se posunu o pár týdnů dopředu, protože nic vysvětleno nebylo, tak pokračuji. Podivné dary na účtu STAN. Straně chodí statisícové částky od kyperských firem. Mladá fronta DNES 15. prosince. Starostům přišly vysoké dary od firem ve ztrátách. Novinky 16. prosince. Michalikův vliv ve STAN trvá. S milionovými sponzory má pouto z éry Prioru. Seznam Zprávy 16. prosince. Propojené pozadí štědrých darů. Policie se zajímá o kyperské sponzory STAN. Mladá fronta DNES 22. prosince. A konečně dnes ráno: STAN sponzorují firmy stíhaného muže. Zatím peníze nevrátíme, říká ministr Rakušan. Seznam Zprávy.

Opravdu nevnímáte tu souvislost? Fakt si to nezaslouží odpovědi? Místopředseda hnutí STAN namísto mnohokrát slíbeného vysvětlení radši složil svou kandidaturu na ministra průmyslu a obchodu. Ale všechny pochybnosti zůstaly. Teď ale nejde jen o jeho osobu, ale financování vládní strany, a to už bez vysvětlení zůstat nemůže. Kde jsou ti, kteří se tak rádi stylizují do největších bojovníků za transparentnost, a jen tak mimochodem koaliční partner právě hnutí STAN? Ano, kde jsou Piráti a jejich urputnost při odhalování nepravostí?

Ti, kteří objeli republiku vězeňským autobusem a mnohokrát suplovali roli tu policistů, tu vyšetřovatelů a jindy rovnou soudců. Tohle jim tedy asi zřejmě nevadí. Dobrá.

Já se zeptám za vás. Vám opravdu přijde v pořádku, že vám přicházejí dary od společností, které hospodaří se ztrátou? Vám přijdou v pořádku dary od firem, které vlastní trestně stíhaná osoba? A od firmy, která podle všeho poskytla protizákonně? Očekávají firmy za své dary nějakou protislužbu? Já doufám, že ne. Ale pochybnosti to bohužel vzbuzuje. Skutečně to není podle vás skandální a hodno vysvětlení? Mně opravdu nestačí slyšet, že vše prošlo vaší interní kontrolou a vše je podle vás v pořádku. Já stále chci věřit, že se k tomu postaví čelem celá koalice a konečně uslyšíme jasné vyjádření od pana premiéra a předsedy ODS Petra Fialy, předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky, ale zejména od předsedy Pirátské strany Ivana Bartoše. Za předpokladu, že to vysvětlí samozřejmě předseda hnutí STAN. To beru samo za jasný předpoklad.

Byli jste to totiž vy, kdo tu donekonečna opakoval fráze o zlepšení politické kultury, změně stylu. Ale teď je zřejmé, že to, a já pořád chci věřit, že ne, že to nebudou jen prázdná předvolební slova, která vzala za své rychleji, než nová vláda vůbec stačila pořádně začít fungovat a získat důvěru. Jediné, co z toho zůstalo, je slovo změna. Ta změna ale není zatím tím směrem, jaký jste slibovali.

Vzhledem k závažnosti všech nezodpovězených otázek prosím vás velmi o schválení programu, protože vysvětlení si zaslouží tato Sněmovna. Ale především, a to je nejvíc důležité, zaslouží si ho široká veřejnost. Pokud všechny otázky nebudou zodpovězeny a pochybnosti vyvráceny, bude tato vláda už po celou dobu své existence fungovat s obrovskou zátěží. Vyzývám vás proto k vysvětlení a vrácení těchto pochybných darů.

Děkuji vám.

