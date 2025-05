Schillerová (ANO): Ministr Blažek pere peníze drogového dealera

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já vystoupím velmi krátce, abych zareagovala jménem klubu hnutí ANO na tuto kauzu, která doslova včera spadla z nebe a bohužel, říkám bohužel, nám teď už na skoro hodinu a půl přerušila jednání na téma třetí čtení trestního zákoníku, kde jsme docela i ve velké míře ve shodě, kde to bylo poctivě odpracováno i našimi poslanci, mými kolegy - ať už paní profesorka Válková, Táňa Malá, Zuzana Ožanová a další, ať na někoho nezapomenu - což je velká škoda. To by byla práce, kterou bychom tady měli odvést.

Bohužel, skandál je na světě, rojí se více otázek, než je odpovědí. My si myslíme, že není řešením tady načíst bod, který stejně vyšumí, koalice ho stejně neschválí a nebude se tady vlastně nic dít a bude to taková zase jenom pára nad hrncem.

Proto hnutí ANO iniciovalo svolání mimořádné schůze, už v ranních hodinách jsem doručila návrh na svolání schůze předsedkyni Poslanecké sněmovny, podepsali to všichni přítomní poslanci klubu hnutí ANO.

Schůze nese název Ministr Blažek pere peníze drogového dealera a měl by okamžitě odstoupit. To je název, kam jsme zarámovali zhruba informace, které se rojí ve veřejném prostoru. My to sledujeme, my to studujeme a myslíme si, že by nejen to, že svolá předsedkyně Poslanecké sněmovny tuto schůzi, protože ona ji svolat musí, my máme dostatek podpisů na tom návrhu, ale chci věřit, že koalice otevře tu schůzi, že nenechá opět mluvit pouze přednostní práva, že ji otevře proto, aby mohla vystoupit třeba moje ctěná kolegyně, paní profesorka Válková - expertka na trestní právo - a ptát se, aby mohla vystoupit třeba Táňa Malá, Radek Vondráček a další, kteří se věnují těmto oblastem, nejenom přednostní práva. My chceme klást otázky a máme právo na odpovědi. A zejména právo na odpovědi mají občané, kteří nás sem zvolili.

Já nevěřím, nevěřím, že o celé této kauze nevěděl ministr financí, a doufám, že tu bude sedět v jedné lavici s ministrem spravedlnosti. Já nevěřím, že o tom nevěděl premiér, a bude tady, doufám, taky sedět během této mimořádné schůze a bude se vyjadřovat. Je to skandál obřích rozměrů a my rozhodně nedovolíme, aby byl zameten pod koberec, a pokud by ta schůze otevřena nebyla, to se ukáže, předpokládám, příští týden. Zvážíme další kroky. Děkuju. (Potlesk poslanců hnutí ANO 2011.)

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



