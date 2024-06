Schillerová (ANO): My vyhostili 18 ruských diplomatů, vy ani nepředvoláte ruského vyslance

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já bych chtěla vystoupit s tou událostí, která rozvířila v těchto dnech veřejné mínění a která zarezonovala ve veřejném prostoru.

My jsme se z veřejných zdrojů dozvěděli, že jsme byli ohroženi, naše republika, žhářským útokem na pražské MHD, dozvěděli jsme se z veřejných zdrojů, že byl zadržen ten útočník, dozvěděli jsme se z veřejných zdrojů, že by měl být napojen na Rusko a také víme, že včera kvůli tomu zasedala Bezpečnostní rada státu.

Nicméně to je všechno, co víme. Veřejnost je znepokojena. Současně jsem se včera dozvěděla z reportáže ve zprávách televize NOVA, že si ministr zahraničních věcí Lipavský ani nepředvolá ruského velvyslance? Že vůbec ta věc nestojí za to, aby byla takto řešena? Vzpomínáte si na kauzu Vrbětice? Vzpomínáte si na výroky - já vám je připomenu - tehdejších opozičních politiků?

Tehdejší vyjádření Petra Fialy, lídra opozice, předsedy ODS, cituji, k Vrběticím: Šokovaný aktivitami ruských agentů na území Česka je předseda ODS Petr Fiala. Jde o akt státního terorismu proti demokratickému suverénnímu státu. Reakce České republiky musí být tvrdá a srozumitelná.

Jak se vyjádřila tehdy předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová? Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové se Rusko nikdy nesmířilo s tím, že Česko už je mimo sféru jejich vlivu, vede proti nám válku a dnes jsme se dozvěděli jen o části jejich teroristické činnosti. Kroky vlády jsou nedostatečné - myšleno naší vlády - a je potřeba zavřít naše vrata. Celá ruská ambasáda prošpikovaná špiony si musí balit kufry, vyzvala k ještě tvrdším opatřením proti Ruské federaci.

Co udělala naše vláda, vláda Andreje Babiše­? Okamžitě reagovala tím, že vyhostila 18 pracovníků ruské ambasády. Dobře si to všichni pamatujete. Naše reakce byla tvrdá, jasná a srozumitelná. A to v té době nebylo Rusko ve válečném konfliktu s Ukrajinou, kterou tady společně s vámi od počátku konfliktu a jeho eskalace podporujeme. A dnes se dozvíme, respektive včera, že se nepředvolal ani ruský velvyslanec? Co to má znamenat? Co to zase s námi hrajete?

My jako opozice žádáme informace, žádáme premiéra této země, aby předstoupil před Poslaneckou sněmovnu, které se musí zpovídat, a celou kauzu a celou tuto událost srozumitelně vysvětlil. (Potlesk z lavic ANO.) V opačném případě svoláme mimořádnou schůzi, protože vaše chování už je naprosto přes čáru! (Tleskají poslanci ANO.)

