Schillerová (ANO): Narodilo se u nás nejméně dětí od roku 2001

Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážené dámy, vážení pánové, minulý týden vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí očekávanou zprávu o vývoji penzí. Ta přinesla hned několik mimořádně zajímavých informací. Ale bohužel ta úplně nejzajímavější z nich zůstala zcela mimo pozornost vlády i médií. Tou zásadní zprávou je totiž klesající trend porodnosti v České republice a jeho zdrcující dopady nejen na náš důchodový systém, ale na celé naše veřejné finance. Vždyť co může být důležitější zprávou pro udržitelnost našeho penzijního systému, než že v roce 2023 klesl počet narozených dětí o 10 200 novorozeňat, což dělá meziroční pokles o neuvěřitelných 10 procent.

Aby bylo jasno, o jak smutné číslo jde. Ročník 2023 se stal nejslabším ročníkem za posledních 22 let. Ano, narodilo se u nás nejméně dětí od roku 2001 a příliš optimismu nenabízí ani ukazatel průměrného počtu dětí na ženu. Připomenu, že do roku 2021 počet dětí na jednu ženu dlouhodobě rostl, a to až na 1,83 v roce 2021. Bohužel už v roce 2022 se tento trend obrátil, aby počet dětí na jednu ženu klesl až na loňských 1,5.

A to vše v úhrnu znamená smutný fakt; Češi jako národ vymírají. Dámy a pánové, znovu opakuji, podle oficiálních vládních dokumentů Češi jako národ vymírají a toto tempo roste za vlády Petra Fialy závratným tempem. Tato skutečnost by měla být alarmem pro všechny, kdo jakýmkoliv způsobem řeší budoucnost našeho penzijního systému. Dnešní novorozenci jsou totiž ti, kdo za dvacet až třicet let potáhnou udržitelnost našeho penzijního systému. Nebudeme-li mít dostatek ekonomicky aktivních, žádné kafkovské tabulky posouvání věku odchodu do důchodu nám nepomohou. Úsilí vlády by proto mělo být naprosto jasné. Tento trend se musí okamžitě obrátit, a to jak jinak než skutečnou prorodinnou politikou. O tom, jak se bude náš penzijní systém vyvíjet za dvacet a více let, se totiž rozhoduje právě v těchto týdnech a měsících. Vyzýváme vládu ve světle její vlastní studie k okamžité podpoře mladých rodin a k podpoře mladých párů, aby se nebály mít co nejvíce dětí. Vyzýváme vládu k maximální podpoře výstavby škol a školek, k obnovení školkovného, k podpoře komplexu opatření naší stínové ministryně místního rozvoje Kláry Dostálové na lepší dostupnost bydlení, k rozšiřování zkrácených úvazků v první vlně u státních zaměstnanců nebo ke zvýšení slev na děti a dalším prorodinným opatřením. Jsou to kroky, které se nám dvakrát vrátí. A jsou to zároveň kroky, bez kterých, jak ukazuje zveřejněná studie Ministerstva práce a sociálních věcí, nejen že nebudeme mít dostupné penze, ale jako národ nebudeme mít ani budoucnost. A proto, paní předsedkyně, navrhuji zařadit bod s názvem Porodnost, a to jako první bod po dnes pevně zařazených bodech.

Děkuji vám. (Potlesk v levé části jednacího sálu.)

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky