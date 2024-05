Schillerová (ANO): Někteří lidé platí zdravotní pojištění fakticky dvakrát

reklama

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

No, já bych měla samozřejmě od té doby, co jsem podávala tuto interpelaci, mnoho jiných a zásadnějších otázek, než je tato, ale stejně si myslím, když už byla podána, vy jste mi odpověděl, tak pojďme si to tady vyříkat. Interpelovala jsem, jenom pro kolegy, 6. 6. 2023. Odpověď jsem obdržela 4. 7. 2023. A teď máme květen 2024.

Já jsem se tehdy ptala na určitou nelogičnost legislativního řešení u paušální daně. Odkazuji se na text té interpelace, kterou nebudu znovu číst, která spočívala zjednodušeně v tom, že osoby samostatně výdělečně činné, které jsou v režimu paušální daně, pokud v průběhu roku, kdy jsou v tom, režimu nastoupí do zaměstnání nebo například do invalidního důchodu, platí po dobu do konce roku, kdy vlastně nemohou z toho režimu vystoupit, platí fakticky zdravotní pojištění dvakrát.

Protože současné znění zákona o zdravotním pojištění totiž neumožňuje, aby bylo pojistné zaplacené v režimu paušální daně vráceno. Čerpám přímo z praktických případů lidí, kteří se na mě obrátili.

Vy jste mi odpověděl, za což děkuji, ale napsal jste mi velmi stručně, pane premiére, že to předáváte Ministerstvu zdravotnictví České republiky. To je sice v pořádku, ale já bych tedy ráda věděla, a i vzhledem k tomu, že uplynula taková doba od mé interpelace, jak se to bude řešit, aby lidé nepřicházeli o tisíce korun ročně, a to zcela bez racionálního důvodu, tím spíše v případě, že ke změně jejich statutu přispěla například tragická nehoda a v důsledku toho invalidita.

Takže já nemám žádnou ambici tady vyvolávat hlasování o odmítnutí. Já jenom proto, že vaše odpověď byla velmi lakonická, tak bych ráda slyšela, jestli se to za tu dobu přece jenom někam neposunulo. Pokud ano, tak kam? A budu vděčná za to, pokud se to posunulo, a jde mi skutečně o tu věc, o ty lidi, ne o to, abych tady vyvolávala v této věci konkrétně hlasování o odmítnutí vaší odpovědi.

Děkuju.

