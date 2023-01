Schillerová (ANO): Netajte to. Jsou to veřejné peníze

reklama

Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Milé kolegyně, milí kolegové, dovolte, abych jako první bod dnešního jednacího dne této schůze zařadila bod s názvem Potvrzené, ministrem práce a sociálních věcí, potvrzené chybějící peníze na důchody. A teď mi dovolte, abych tento bod odůvodnila.

V neděli v Otázkách Václava Moravce, 22. ledna 2023, potvrdil ministr práce a sociálních věcí pan Jurečka, který sedí tady za mnou, dobrou zprávu, začnu pozitivně, dobrou zprávu, že bude mimořádná valorizace důchodů. Takže potvrdil to, na co jsme upozorňovali opakovaně a na co také upozorňovala Národní rozpočtová rada, čili stává se to skutečností. (Vystupující se obrací k předsedající pro zjednání klidu.) Anketa Kdo víc rozděluje společnost? Babiš a jeho příznivci 5% Pavel a jeho příznivci 94% Oba kandidáti / obě skupiny stejně 0% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 5230 lidí

Děkuji, paní předsedkyně. Průměrné zvýšení důchodu by se mohlo pohybovat mezi 700 až 1 000 korunami, řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka právě v citovaném pořadu Otázky Václava Moravce. Kdy konkrétně k mimořádné valorizaci důchodů dojde, bude mít MPSV jasno v půlce února, kdy Český statistický úřad zveřejní výši lednové inflace. Ale podle pana ministra by to mohlo být už v červnu. A já znovu tady na tomto místě, už jsem to udělala několikrát v rámci jednání Poslanecké sněmovny, minulý týden v rámci jednání o nedůvěře vlády, znovu se ptám: Kde je těch 20 miliard, které cirka na to bude vláda - ministr práce a sociálních věcí potřebovat?

Budu citovat Národní rozpočtovou radu, která k valorizaci řekla - cituji: „Vzhledem k vysoké částce nelze rozumně předpokládat, že ji bude možné pokrýt z úspor v jiných položkách státního rozpočtu.“

Takže já se ptám, kdy se k tomu již ministr financí Stanjura postaví čelem. Je zcela nepřijatelné, aby vytvářel marketingové Baťovské schodky, které zcela neodpovídají reálné skutečnosti. A já chápu, že na to nemá nervy, jak zachytily mikrofony minulý týden, tomu rozumím, já bych také neměla nervy na to takhle prostě sestavovat rozpočty, ale stejně ho ta pravda a skutečnost dožene. Tady je 20 miliard a už se z toho nevymluví, jak řekl na tiskové konferenci k pokladnímu plnění za rok 2022, že se uvidí a že si s tím nějak rozpočet poradí. Tak ono už se vidí. Už se vidí, že ty peníze tam prostě nejsou a že budou potřeba, potvrdil ministr práce.

A samozřejmě nejde jenom o tuto valorizaci důchodů, i když je to velmi citlivé téma a my to pořád budeme připomínat a pořád se budeme ptát, ale znovu připomínám opakovaně na tomto místě, protože nedostávám odpovědi od ministra financí. Opakuji, že se ministr financí opticky snaží snížit deficit nepřijatelným způsobem, například - a opět budu citovat nezávislou Národní rozpočtovou radu - přesunem nerovnováhy do bilance státních účelových fondů ve výši 30 miliard. To znamená, vysvětlím, jsou uzavřené smlouvy na Státním fondu dopravní infrastruktury, jenom tam chybí najít pokrytí 30 miliard. A pan ministr, nebo páni ministři, oba dva, říkají: To bude ta půjčka a ještě uvidíme, ještě neznáme parametry. A kdy bude půjčka? Jaké tam budou úroky? Jaké budou parametry? Netajte to. Jsou to veřejné peníze.

A tady zase budu citovat, co na to říká nezávislá Národní rozpočtová rada: Rozsah dotace ze státního rozpočtu do Státního fondu dopravní infrastruktury neumožňuje pokrýt všechny jeho plánované výdaje. Hospodaření tohoto fondu v roce 2023 je tak předpokládáno s deficitem skoro 31 miliard. To je to hospodaření, na které nemá pan ministr financí nervy.

No, a budu pokračovat. Doteď nevysvětlil ani jednou, a ptám se na to od začátku projednávání státního rozpočtu na rok 2023 nejen já, ptá se i můj kolega, stínový ministr životního prostředí Richard Brabec, jak je možné, že na příjmové straně ve Státním fondu životního prostředí je o 50 miliard navíc. Nemáme k tomu národní legislativu, nemáme k tomu notifikaci Evropskou komisí, nemáme k tomu notifikaci Evropskou investiční bankou. Mlčí se.

No, a samozřejmě ještě připomenu výdaje spojené s energetickou krizí, pana ministra Síkelu nevidím, už jsem ho neviděla hodně dlouho, neviděli jsme, dneska se mě ptali kolegové, kde pan ministr je, tak já chci říct, že ani tady vlastně nemáme jasno. Rozpočet počítá s kompenzacemi ve výši 100 miliard na dotace za cenové stropy. Nařízení vlády schválilo 200 miliard se zásadní připomínkou Energetického regulačního úřadu, že by to mělo být 242. Tak vám řeknu, milé kolegyně, milí kolegové, na to bych fakt, být na místě ministra financí, nervy neměla. To se mu nedivím, že na to nemá nervy.

Další bod, který bych chtěla zařadit na jednání schůze dnešní Sněmovny jako bod číslo 2 dnešního jednacího dne, je zrušení desetiprocentní sazby DPH, druhé snížené sazby, které avizoval v médiích už několikrát ministr financí, byť tedy uvedl, že o tom zatím pětikoalice nejednala.

Já si dovolím vám uvést, kterých položek se to týká. Vím to naprosto přesně, protože je přeřazovala naše vláda, respektive vláda, ve které jsme byli a ve které jsme měli Ministerstvo financí: léky a očkovací látky, vodné a stočné, teplo z centrálních tepláren, kojenecká a dětská výživa, hromadná doprava, knihy, noviny, časopisy, omalovánky, mapy, včetně půjčování knih, vstupné na kulturní akce, sportovní akce, na sportoviště, do ZOO a tak dále, stravovací služby a podávání nápojů včetně točeného piva, ubytovací služby, hotely a penziony, domácí péče o děti, staré, nemocné a postižené občany, kadeřnické a holičské služby, opravy obuvi a kožených výrobků, opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků, opravy jízdních kol, služby čištění vnitřních prostor, prováděné v domácnostech, služby mytí oken, prováděné v domácnostech, odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi, elektronické knihy a audioknihy. Věřím, že jsem na nic nezapomněla. A teď se na ty položky pojďme podívat podrobněji.

Vodné a stočné, minimálně 500 korun ročně. Je to analýza Ministerstva financí z roku 2020, která se týká čtyřčlenné rodiny při tehdejší ceně vody, takže samozřejmě ta cena dneska je už vyšší.

DPH na léky. Dle tiskové zprávy Státního ústavu pro kontrolu léčiv z 26. 5. 2015, kdy se to zavádělo, přineslo v tehdejších cenách snížení DPH na léky pojišťovnám i pacientům úsporu 3 miliardy ročně. Tyto peníze budou chybět, samozřejmě v tehdejších cenách, ty ceny dneska budou jiné.

Takže se navýší úhrada z veřejného zdravotního pojištění, nebo to zaplatí občané? A argumentace pana ministra financí, že jsou tam ochranné limity, kulhá na obě nohy. Je to argumentace člověka, který je plně odtržen od reality. Ochranné limity se vztahují jen na léky na předpis. Volně prodejné léky na bolest, teplotu, kašel, průjem, ale třeba i antikoncepce, tedy ty, které lidé kupují nejčastěji, do limitu vůbec nevstupují. Takže rozpočet na léky se jednoznačně citelně domácnostem zvýší. Za druhé, samotné ochranné limity, tam je nutné si uvědomit, že drtivá většina pojištěnců na ně vůbec nedosáhne. Třeba VZP má 6 milionů klientů a na limity naštěstí dosáhne jen 250 tisíc pojištěnců, tedy každý 24. pojištěnec. Takže průměrně se z 25 lidí léky na předpis nezdraží jednomu člověku, ale 24 lidem ano. Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním pojištěním 13. ledna 2023 řekl /cituji/: "Já vůbec nechápu, jak vláda může mluvit o tom, že bude zvyšovat DPH na léky, když evropský trend je přesně opačný."

DPH na ubytovací služby. Citace ze stanoviska Asociace hotelů a restaurací z 11. ledna 2023: Současná vládní koalice před parlamentními volbami deklarovala voličům, že nebude zvyšovat daně. A tento slib byl opakovaně veřejně zopakován. Jakékoliv zvýšení DPH se logicky už ze své povahy přímo promítne do cen konečných spotřebitelů. Pro zákazníky by to znamenalo v době vysoké inflace další zdražení konečných cen. Pro podnikatele ve službách cestovního ruchu by tento krok znamenal další snížení jejich konkurenceschopnosti díky zvýšení konečné ceny spotřebitelům, a to v situaci, kdy se cestovní ruch ještě nestačil vzpamatovat z propadů, způsobených omezením provozu v době pandemie a čelí nárůstu cen energií a veškerých vstupů.

Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací k tomu uvedl; cituji: "Úloha cestovního ruchu při vytváření zaměstnanosti a rozvíjení drobného podnikání je často při formulaci a implementaci legislativy podceňována a podhodnocována. To se týká také formování daňových systémů. Pokud jsme součástí Evropské unie, pak bychom se měli snažit o sladění podmínek také v této oblasti a nevystavovat podnikatele v našich službách dalšímu ekonomickému šoku. Chápeme záměr vlády na zjednodušení struktury DPH a přesun do jedné snížené sazby, ale přesun do základní sazby u jakékoliv služby, která byla dosud v nejnižší snížené sazbě, by znamenal nárůst o minimálně 11 procent. To vše za situace, kdy máme nejvyšší odvody za zaměstnance a v současné době také jednu z nejvyšších inflací v EU, by bylo pro mnohé podnikatele likvidační. Neměli bychom být ostrůvkem v EU s nejvyšší daňovou zátěží podnikatelů, ale naopak se snažit zůstat konkurenceschopní na evropském trhu." Konec citace.

DPH na knihy. "Svaz českých knihkupců a nakladatelů, prohlášení z 11. ledna 2023. Svaz českých knihkupců a nakladatelů je zneklidněn záměrem navýšit nejnižší sazbu DPH a tím zvýšit DPH i na knihy. Česká republika by se tím vydala opačným směrem, než jakým se ubírá Evropa. Evropská unie nedávno umožnila všem členským zemím zavést až nulovou sazbu DPH na knihy a v posledních letech DPH na knihy v Evropě dlouhodobě klesá. Naposledy snížilo sazbu Bulharsko. S nově plánovanou sazbou DPH by se tak český knižní trh ocitl pod nejvyšším zdaněním v celé EU s výjimkou Dánska, které ale vybranou 'DPH investuje v plné výši do nákupů knihoven a podpůrných programů. Následné snížení dostupnosti knih by se promítlo do nižší čtenářské gramotnosti u dětí, do horší dostupnosti naučných a odborných knih a do nižší nabídky knižních titulů obecně. To by mělo za následek i snížení konkurenceschopnosti naší ekonomiky. Celkově by nás tento krok degradoval na zemi, která si neváží vzdělanosti a kultury. Věříme však, že se jednalo jen o nešťastnou úvahu a vláda od svého záměru pod tíhou argumentů ustoupí. Jsme připraveni být jí v této diskusi korektním partnerem a odborným garantem." Konec citace.

Takže dovolte mi k DPH k těmto úvahám. ODS chce zjednodušit daně tím, že je prostě zvýší. Jsem si jista, pane ministře Stanjuro, nepřítomný ministře Stanjuro, že o takové zjednodušení vám nikdo nestojí. Takže zkuste se, a znova to opakuji, říkala jsem to tu minulý týden, zkuste se zeptat lidí: "Dobrý den, pane Nováku, příští rok nezaplatíte za lítačku 3 650 korun jako letos, ale 4 tisíce. Jo, a tu pětistovku si vlastně připlatíte i za vodu. Ale nebojte se, všechno je v pořádku, zbavili jsme vás obrovského břímě v podobě třetí sazby DPH." Děláte si legraci? Děláte si legraci z lidí? To znamená lživý předvolební slib, že budete konsolidovat bez zvyšování daní v přímém přenosu. A my si můžeme ty vaše sliby připomenout: 14. červenec 2021, iDNES, koalice SPOLU, ODS, KDU-ČSL, TOP 09 se zavázala, že nebude po volbách, když se bude podílet na vládě, navrhovat zvyšování daní. Jedinou výjimkou je digitální daň, podmínkou je řešení na mezinárodní úrovni a tak dále, připustil tehdejší šéf poslanců ODS a pravděpodobný kandidát koalice SPOLU na ministra financí Zbyněk Stanjura. Takže odmítnout, teď je takové moderní slovo narativ, že domácnosti tu změnu nepocítí, říkám, že koalice SPOLU kalkuluje velmi špatně. Pokud se zboží přesune z desetiprocentní sazby na třináct nebo čtrnáct procent, uvidíme, bude automaticky zdraženo. Naopak u zboží, u kterého bude DPH snížena z patnácti na třináct, čtrnáct procent, nebude přeceněno, protože si ten rozdíl ponechají řetězce. Příkladem klasickým jsou potraviny.

My jsme zavedli EET, abychom daně vybrali od všech, poctivě, nejenom od těch poctivých, kterých je určitě většina, a tím jsme je mohli snižovat. Zavedli jsme EET, snížili jsme daně. A většina lidí tomu rozuměla. Proto byla taková podpora EET a tolik bylo prostě v rámci průzkumu lidí proti jeho zrušení. Vy jste EET zrušili, a protože bohužel ne úplně každý poplatník je poctivý, to si řekněme na rovinu, proto všechny profesní svazy a komory proti tomuto kroku vašemu brojily, tak daně nevyberete a musíte je zvyšovat. Jednoduché jako facka. Když pojedete na západ od našich hranic, uvidíte, že dostat účtenku je úplně normální. A ta vyšší DPH, znova vám to tady zopakuji, kterou navrhujete, je ve skutečnosti daň za devadesátkovou logiku ODS. Je to daň za zrušení EET.

Teď jsem slyšela v diskusním pořadu, ještě navážu, v diskusním pořadu v OVM, kde byl pan ministr práce a sociálních věcí v neděli, že upouští vláda od svého slibu, který vetkla do programového prohlášení vlády, snížit o dva procentní body sociální pojištění placené zaměstnavatelem. Tak já jsem od počátku upozorňovala, že jde o výpadek zhruba 40 miliard korun, který si logicky nemůžete dovolit. Takže vy jste nevěděli vůbec, co slibujete, protože vás nechci přímo explicitně podezírat, že jste prostě lhali, nevěděli jste a nyní prostě musíte potupně přiznat, že tento svůj slib nebudete schopni naplnit, protože podsekáváte příjmy státu a to máte spoustu inflačních příjmů právě z té inflační daně, díky obrovské inflaci, kterou se vám nepodařilo v žádném případě zkrotit. Nejste schopni vyčerpat peníze z EU. Padesát čtyři miliard jste mohli mít v rozpočtu. Ale místo toho zřizujete trafiky pro nová ministerstva a trafiky pro různé své spřátelené známé.

Včera přišel Eurostat s novými čísly. Česko jako jediná země Evropské unie prohlubuje své zadlužení. Jsou to čísla srovnání roku 2021 a roku 2022. Neskutečné. Neskutečné, co se vám podařilo. Na konci roku 2021 bylo zadlužení 42 % HDP a vy jste dosáhli jeho zvýšení o 4,7 procentního bodu na 45,2 %. Vy máte rádi nominální částky, tak je to nějakých 460 miliard, 469 možná přesně. To jsou ty vaše sliby, jak budete konsolidovat, jak to zvládnete, jak vy to seškrtáte oproti té rozhazovačné Babišově vládě. Toto je výsledek vaší práce. Neskutečná ostuda. A to hrobové ticho na Twitteru, to je skutečně u vás ohlušující, od včerejška, kdy ta čísla byla zveřejněna.

A ještě mi dovolte požádat o zařazení třetího bodu. Můžeme ho zařadit třeba jako bod třetí dnešního jednacího dne nebo jako bod první zítřejšího jednacího dne, to už prostě nechám na vaší úvaze. Je z jiného soudku. A já bych z tohoto místa - chtěla bych, aby se ten bod jmenoval Omluva ministryně obrany Jany Černochové - a chtěla bych ji z tohoto místa vyzvat, aby se omluvila všem mým kolegům, všem poslancům poslaneckého klubu hnutí ANO, kteří zastupují asi jeden a půl milionu voličů.

Aby se jim omluvila za to, že je v diskusním pořadu v neděli označila za otroky. To jsou tak šílená slova, že nechci s nimi ani vést žádnou polemiku, paní ministryně. Nestojí za tu polemiku. A nejsou hodna žádného politika, a už vůbec ne ministryně tak významného resortu. Takže já vás vyzývám, prosím, mějte tu odvahu, mějte tu pokoru, mějte tu slušnost, přijďte sem a omluvte se všem mým kolegům. Děkuji vám. (Potlesk poslanců hnutí ANO.)

