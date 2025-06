Schillerová (ANO): Okamžitě rezignujte. Tohle ustát nemůžete

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Jsem tu dnes podruhé, protože mám novinku. Novinku, kterou jsem ráno nevěděla a o kterou se s vámi chci podělit, protože je fakt velmi, velmi zásadní pro celou tu kauzu. Je totiž vidět, že úředníci Ministerstva financí si uvědomili závažnost problému a trestní rovinu celé této kauzy. A přestávají s pány Stanjurou a Blažkem držet basu. A před námi se tak otevírají mimořádné pikantní souvislosti, ze kterých už se Zbyněk Stanjura nemůže v žádném případě vyvléct.

Dnešní Seznam Zprávy, článek, abych to zasadila do nějakého rámce. Cituji: "Znalce, který nenašel bitcoiny za 9 miliard, zaplatil Blažkův dárce." Je tam klíčové tvrzení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, které ústy své mluvčí doslova popřelo slova, Blažkova slova pro podcast INFO.CZ, že mu znalce doporučili lidé z tohoto úřadu, myšleno Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. A také cituji: "ÚZSVM soudního znalce v žádném případě Ministerstvu spravedlnosti nedoporučil," ohradil se Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

A já těm úředníkům věřím. Jsem přesvědčena, že říkají pravdu. Kdo teda doporučil partičce kolem Pavla Blažka, soudního znalce Jiřího Bergera, který vyfotil obrazovku elektronické peněženky tak nešikovně, že v ní místo 12 miliard korun byly jen tři podle něho? Soudního znalce, kterého naprosto absurdně zaplatil advokát Jiřikovského, a nikoliv stát, jak jsme se dnes dočetli.

No a teď to přijde, kolegyně, kolegové. Nemusela jsem hledat dlouho a zjistila jsem, kam vedou stopy. Ano, k tomu nejvyššímu člověku na rezortu financí, ministru financí Zbyňku Stanjurovi. A teď poslouchejte dál, teď to přijde. Ministerstvo financí musí každého půl roku zveřejňovat seznam poradců ministra. A zatímco za mého působení tam nebyl žádný, za pana Stanjury je tam, jak víme, celá plejáda různých poradců, od speciálního poradce pro záležitosti Moravskoslezského kraje přes různé stranické šíbry. Že nás tito poradci stojí miliony korun ročně, to už jsme si zvykli. Ale koho jsem mezi nimi nenašla, kolegyně, kolegové? Koho jsem mezi nimi nenašla? Dámy a pánové, firma e-FRACTAL, s r. o. Firma pana Jiřího Bergera. A máme ho tam! (Důrazně.) Ano, mezi poradci ministra financí Zbyňka Stanjury, máme ho tam uvedeného na seznamu poradců.

Ještě abyste věděli za kolik. Za 2 000 korun na hodinu bez DPH od 8. dubna 2022. Takže, já tím považuji otázku, kdo doporučil Blažkovi, respektive Jiřikovskému, soudního znalce, jehož nález měl být naprosto nevýhodný pro stát, ale naprosto skvělý pro trestance a drogového dealera na druhé straně, za uzavřenou! (Potlesk z řad poslanců ANO.)

Pan Berger, poradce ministra financí Stanjury. Ještě chce Stanjura tvrdit, že o tom nevěděl, že na tom nespolupracoval? Ještě dnes odesílám na Ministerstvo financí žádost o přehled prací, které Berger pro Stanjuru dělá. To bude jistě zajímavé počtení. Budu vás informovat, nebojte se.

Zbyňku Stanjuro, ministře financí České republiky, okamžitě rezignujte a do Los Angeles si se svými poradci leťte za svoje. Tohle totiž ustát nemůžete!