Schillerová (ANO): Pane ministře, jak jste využil předsednictví?

Paní místopředsedkyně, já jsem trpělivě čekala, protože jsem chtěla reagovat, abych tady jednoznačně řekla, na koho jdu reagovat.

Jdu reagovat na pana ministra Stanjuru, i když mezitím byla řada celých dalších vystoupení. Ale já musím, skutečně je na to potřeba víc času, faktická by mi nestačila. Já počkám, až mě pan ministr bude vnímat. (Ohlíží se vpravo, kde se ministr Stanjura baví s premiérem Fialou a ministrem dopravy.) Vy určitě nevnímáte obojí. Dobře.

Takže pane ministře, já jsem tak poslouchala, co jste tady říkal, jak jste reagoval na Karla Havlíčka, na nás, kteří zde vystoupili před vámi nebo tedy po tom vašem úvodním projevu, a říkám si, jestli skutečně věříte všemu tomu, co jste tady říkal. Takže vy otočíte to, že máte díru ve Státním fondu dopravní infrastruktury 30 miliard, otočíte proti Karlu Havlíčkovi s tím, že ho tady obviňujete z jeho pozměňovacího návrhu. Vy dobře víte, že ho nepodpoříte, ten pozměňovací návrh. Ale na ten problém vás upozorňujeme opakovaně. My jsme chtěli slyšet, jak vy to zařídíte, to je vaše povinnost. Vaše povinnost je tento deficit, který jste si tam prostě vytvořil, abyste uměle mohl snížit deficit státního rozpočtu, abyste ho nahradil.

Já jsem sledovala tiskovou konferenci po podpisu memoranda s EIB. Byl tam dotaz i na zástupkyni EIB, která byla tázána na úroky a řekla, že toto je ještě předběžné, aby se o tom debatovalo. Takže nevím, co je předmětem toho memoranda, když tak zásadní věc, jako jsou úrokové sazby, prostě tam neřešíte nebo aspoň limity. Takže kde ty peníze vezmete? Je to jisté, není to jisté? Nemáte to vyjednané, ale díru tam máte.

Takže neobviňujte Karla Havlíčka. To je vaše práce, vy jste ministr financí, vy máte přijít s řešeními. A kdybyste chodil na rozpočtové výbory tak, jako jsem chodila já, nebo aspoň tak, jako jsem chodila já jako ministryně financí, vás jsem tam dlouho neviděla, tak byste slyšel argumentaci, která zaznívala od zástupců jak Národní rozpočtové rady, tak i na dotazy reagovali experti Ministerstva financí, že většina toho úroku, těch úroků nebo té potřebné částky, na obsluhu státního dluhu je za dluhy let 2022 a 2023. Protože tam samozřejmě nám narostly i obrovsky úrokové sazby. Takže prosím ano, samozřejmě jsou tam některé dlouhodobé dluhopisy, nebudu do zastírat, ale padlo tam jednoznačně, že ta většina se vytváří tady v roce 2022 a 2023.

A vaše kritika nebo oznámení tady, nevím, jak bych to nazvala správně, střednědobého výhledu rozpočtů vlád Andreje Babiše. No tak si to porovnejme. Váš rozpočet a deficit na rok 2022 původně, pokud se nepletu, byl 280 miliard, výsledek 375 miliard. Náš návrh rozpočtu na rok 2022 byl 376,6 miliardy. Dobře, tak tu 1,6 miliardy vám uznám, v tom jste lepší. 1,6 miliardy. A to jsme neměli takové inflační příjmy. Neměli jsme takové příjmy, se kterými vy můžete v těch svých plánovaných rozpočtech počítat.

No a plán konsolidace? Byli jste to vy, kteří jste se bili v prsa, jak to máte vymyšlené. Já si pamatuji, jak jste říkali: My jsme navrhli škrty za 80 miliard. Myslím, že to bylo k rozpočtu 2021, pokud se dobře pamatuji. Proč jste je neprovedli, když jste se dostali k moci? No protože jste sahali do mandatorních výdajů. A dneska dobře víte, že to bylo jenom PR tak, jako je PR celá vaše rozpočtová politika. Takže my jsme plánovali samozřejmě nějaké rozpočty v rámci reality, která byla, v rámci rozpočtu. My jsme nemohli počítat a vůbec ani tušit, jaká bude obrovská inflace, jak se to všechno utrhne ze řetězu. Ale nevidím žádný plán konsolidace, zase slib, zase slib, za mě nereálný slib. Absolutně nereálný. Když jsem viděla návrhy Národní ekonomické rady vlády, tak každý z těch bodů má ambici zaplnit Václavské náměstí. Každý z nich. V této krizi. Návrhy, které tam jsou. 70 miliard. Už jsme slyšeli 100 miliard poškrtáme, teď 70 miliard zkonsolidujeme. Nemáte tam ani čárku.

A já vám přečtu, když se tak rád zaštiťujete panem Hamplem a jeho rozpočtovou lobotomií, tak já vám budu citovat teď z poslední zprávy Národní rozpočtové rady. Cituji k rozpočtu: "Národní rozpočtová rada poznamenává, že nelze upřednostňovat dosažení formálně příznivějších deficitů státního rozpočtu za cenu vědomé nereálnosti jeho obsahu, protože to je v rozporu se smyslem a cílem samotného procesu rozpočtování." Takže je potřeba opravdu to číst, když se na ně tak často odvoláváte, nevybírat si jenom slova toho, kdo vám vyhovuje.

Říkáte ano, legislativu těch dvou daní jsme zvládli, pan prezident to podepsal a vidíte, vy jste říkali, že nebude za jakou cenu. Za jakou cenu jste to zvládli? Za cenu pozměňovacího návrhu k daňovému balíčku, za cenu legislativní nouze, za cenu toho, že jste škrtli jakoukoliv debatu. Jakoukoliv diskusi. Jakoukoliv legitimní cestu k dosažení těchto návrhů, logicky. Nevymlouvejte se na čas, já jsem vám nabízela zkrácení lhůt. Pokud si vzpomínám, za poslední dobu jsem žádné zkrácení lhůt tady nevetovala. Prostě snažíme se vám v tomto směru vyjít vstříc, ale vy byste museli jít s kůží na trh a ukázat, jak to vlastně celé je. A to se vám nechtělo, takže jste to radši zaobalili do tohoto kabátu.

Neříkejte, že jste zastropovali cenu u výrobců. Vy jste zavedli odvod z cenových stropů, to je zásadní rozdíl. Kdybyste zastropovali cenu u výrobců, jak jsme to říkali my od února letošního roku, tak jsme dneska byli jinde a nemuseli jsme tak dramaticky z daní nás všech kompenzovat obchodníkům.

No a novinové titulky, o kterých mluvíte, že jsme tady četli - nevím, o jakých mluvíte - pomoc Německa je naprosto reálná. Co jste udělali jako české předsednictví, aby se tady nevytvářel takovýto nerovný konkurenční tlak na naše firmy, které nebudou schopny tomu konkurovat, aby se tady nevytvářela takováto soutěživá hra mezi jednotlivými zeměmi? No, já nevidím vůbec nic.

No a když už tedy hovoříte o těch plánech konsolidace, tak já vám připomenu programové prohlášení vlády, boj s šedou ekonomikou. Začali jste tím, že jste zrušili EET. To teď ode mě uslyšíte pokaždé, když se postavím k tomuto mikrofonu. Pokaždé ode mě uslyšíte, že jste zrušili EET, až do konce vašich dnů. Myslím politických.

Co se týče dalších věcí, zdanění neřestí. Pořád připomínám, jak jste vůbec mohli uvažovat o snížení daně z hazardu. Kde máte to zvýšení efektivity veřejné správy? Dnes mám pocit, že je vláda - a jak jsem včera říkala, máte tam systemizaci, my se na ni podíváme na stínové vládě a budeme vás i veřejnost informovat, jak jste krásně rychle uchopili - na to jste rychlí a operativní - tu novelu, kterou jste včera protlačili přes odpor a přes veto prezidenta republiky. Myslím novelu zákona o státní službě, postupnou digitalizaci a tak dále. Jak jste využili...

Vy mi tady vyčítáte už poněkolikáté digitální daň. Dobře, ať vám něco uznám. Ano, prošla naší vládou, byla po prvním čtení a byla v rozpočtu. Kéž byste vy to měl tak daleko s těmi daněmi, to se vám nepodařilo. Bylo to 2,5 miliardy. Stojí vám to za to i po těch dvou letech to pořád opakovat. Ale já jsem alespoň něco pro to udělala. Já jsem se alespoň snažila vytvořit nějaký tlak, alespoň tímto národním řešením, o kterém se debatovalo. Velvyslanec Spojených států byl za mnou kvůli tomu několikrát a tak dále. Že to není možné, že musíme mít globální řešení.

Jak vy jste využil předsednictví? Když jsem se vás na to ptala nedávno v diskusním pořadu, řekl jste - vždyť to je jenom miliarda. Vy vždycky hodíte nějaké číslo. Tu 70 miliard, tu miliardu. Ale práci, práci, chceme vidět, poctivou práci. Evropské předsednictví. To, že tlačíte na nějaké evropské řešení, to, že ty firmy, které tady přes 10 let podnikají, konečně začnou platit nějaké daně, na rozdíl od těch českých, které platit musí. Takže vy jste neudělal pro to nic.

Já jsem hrdá, že jsem se alespoň snažila ten tlak tady na tyto firmy vytvořit a ty 2,5 miliardy, co mi vyčítáte, tak s tím já tedy klidně mohu žít. Protože ty, i kdyby se nevybraly - my jsme je potom z návrhu rozpočtu samozřejmě vyndali - kdyby se nevybraly, tak by rozpočet neohrozily, na rozdíl od těch vašich 150 miliard.

No a úplně poslední tedy třešničkou na dortu, kterou jste ve svém projevu měl, je ten Modernizační fond. On se k tomu určitě vrátí zase Richard Brabec. Ale místo abyste reagoval - na toto jste opravdu mistr, jak otočit vlastně svůj problém, zpátky to vrátit na to hřiště protihráče, takže já vám to zase kopnu zpátky do vaší části hřiště. Já říkám, vy tady upozorňujete na náš vládní a poslanecký návrh. No ano, my jsme si byli vědomi, že potřebujeme legislativu.

Kolikrát jste ho tady shodili. Vyřadili jste vládní návrh a náš návrh, který tady byl, který jsme dokonce dali jako mimořádné body a myslím si, že jsme to zařadili i tehdy do té mimořádné schůze - Richard Brabec kývá - tak jste ho tady odmítli, odmítli jste se o tom bavit. A dnes se ptáte, co my jsme pro to udělali? Ne, my se ptáme vás, co jste pro to udělal. Vy se nám budete zodpovídat, Poslanecké sněmovně, kde jste si a na základě čeho namaloval 50 miliard do státního rozpočtu. Tak a čekám odpovědi.

Děkuji.

