Schillerová (ANO): Podnikatelé nemají žádné informace o kompenzacích

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych jenom chtěla, samozřejmě beru jako realitu jak byl program schválen, ale dovolte mi pár slov k tomu, že byl zamítnut návrh pana poslance Karla Havlíčka na to, aby se tu řeklo, nechtěl to nějak zdržovat, on chtěl skutečně, měl tam pár jednoduchých dotazů a chtěl na ně reakce, a to jsou covidové kompenzační programy.

Já jsem včera interpelovala pana premiéra, interpelovala jsem ho s dotazem na rozpočtové provizorium a problémy z toho vyplývající. Pan premiér mi dal odpověď, že nejsou žádné problémy, že pokud někdo je má, tak ať se obrátí, abych nestrašila, aby se obrátil na ministra financí, na Ministerstvo financí. A když jsem se večer vrátila domů, pustila si pořad České televize Devadesátka, kde v tom kontinuálu vystupovala generální ředitelka Asociace malých a středních podnikatelů paní, tuším, Svobodová, pak tam vystupoval ředitel Divadla Broadway pan Lichtenberg, vystupoval tam ředitel Divadla Bez zábradlí pan Heřmánek a mluvili tam o obrovských problémech, které v současné době mají. O tom, že nemají v tuto chvíli žádné informace o kompenzacích. Že nevědí vlastně co bude. Že nevědí, jaké budou kompenzace, kdy ty kompenzace budou. Že snad je jim přislíbeno, že do 14 dnů by se něco mělo rozhodnout.

Každopádně paní generální ředitelka Svobodová tam velmi správně řekla, ona řekla: Pokud by se to i do těch 14 dnů rozhodlo a pánbůh zaplať, tak nejdříve vlastně dosáhnou podnikatelé na nějaké kompenzace na přelomu března, dubna, spíš později, protože se jedná na MPO o dotační programy a ty samozřejmě musí být nějak zprocesovány, musí být vyhlášeny, musí být posouzeny podle rozpočtových pravidel, není to tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Také tam mluvili o tom - a já čerpám a odkazuji vás, já jsem to dala i na své sítě, odkazuji vás na to vystoupení ve veřejném prostoru. Samozřejmě těch vystoupení je více. Já jsem zaznamenala vystoupení pana Kastnera, který sdružuje stravovací služby a dalších. Ale toto bylo včera naprosto čerstvé po interpelacích. Mluvili tam o tom, že jak jim pomohli ti ředitelé divadel, jak jim pomohly kompenzační programy. Jak díky nim vlastně přežili. Mluvili o tom, ano, (ANO)? nejsou takové restrikce jako byly za naší vlády, ale ta omezení vedou k tomu, že byť je tam třeba limit tisíce sedadel nebo tisíce návštěvníků, tak stejně jich tam chodí polovina, dokonce Divadlo Bez zábradlí, mluvil pan ředitel Heřmánek, ho zavřel, protože to bylo neekonomické, aby při této návštěvnosti vlastně toto divadlo provozoval.

Mluvili o tom, že také byl vypnut Antivirus B. A pane premiére, Antivirus A, ano, vy jste o tom včera mluvil, ano, ten funguje, ale to je prosím, to je pár korun, to se týká karantén. Skutečně to není příliš velký zásah. Antivirus B se týkal toho, když došlo k poklesu a zaměstnanci nemohli nebo nebyli z důvodu nejen epidemických a souvisejících s tím, protože samozřejmě nemáte lidi jenom v karanténě, ale máte to i v důsledku celkové situace ekonomické. Ten Antivirus B, který posuzujete teď, tak ten vlastně tam mluvili oni jasně a byli to jejich informace z praxe, jim pomáhal.

Čili já se na to odkazuji, absolutně to bylo v rozporu s tím, co jste mi tady řekl, protože já jsem přesvědčená jako bývalá ministryně financí, že právě rozpočtové provizorium je tím problémem, pro které nemohou být kompenzační programy, které byly připraveny bývalým ministrem průmyslu a obchodu, nachystány. Tam prostě kdyby tomu nebránily tyto okolnosti, tak by dávno mohly být procesovány. Zaznamenala jsem také, myslím, že v tomto týdnu v pořadu Události, komentáře, kde byl pan ministr kultury Baxa a hovořil tam o tom, že podnikatelé v kultuře mají kompenzační bonus. Ano, mají. Mají kompenzační bonus, pokud splňují podmínky, jsou živnostníci, jsou malá eseróčka, nebo jsou dohodáři, tak mají kompenzační bonus, který prosadila ještě naše vláda, a ten naštěstí mají, protože to je zákon, tudíž mandatorní výdaje, takže ten je ze zákona vyplácen.

Nicméně jsem zaznamenala - a už mě s tím konfrontovala i Česká televize, že se neví, jestli kompenzační bonus bude pokračovat. První kompenzační období bylo od 22. listopadu do 31. prosince. Druhé je od 1. ledna do 31. ledna a pak se to může prodlužovat v souladu se zákonem nařízením vlády. A ministr financí se vyjádřil, že on ještě neví, jestli to prodlouží. Takže vlastně - pan ministr kultury tady není, takže vlastně ani už bych se na ten kompenzační neodvolávala. Takže kompenzační programy nejsou, Antivirus se posuzuje a kompenzační bonus se neví, jestli bude pokračovat. Toto je realita. A ta realita je ve veřejném prostoru, takže není možné, že by to pan premiér nevěděl. Včera odkazuji na úplně čerstvou zprávu, ale samozřejmě těch informací je více. To, že píší lidé mně, taxikáři a další, tak to samozřejmě je věc další. Věřím, že píší i vám. Já si to pamatuji, když nám psávali, když jsme byli ve vládě. Takže určitě o těch informacích víte, a to chtěl pan poslanec Karel Havlíček. On chtěl pár slov, jak to tedy bude, co bude.

Nám nezbývá než vás zase interpelovat a prostě vyjadřovat se ve veřejném prostoru, ale apeluji to. O toto není, tady nejde o politický boj. Tady jde o to, že na tom konci jsou ti lidé, kteří dnes jsou omezeni, kteří mají obrovské problémy a vláda před tím zavírá oči. To je celé, to jsem k tomu chtěla říct. Děkuji vám.

