Schillerová (ANO): Pokus o velkou loupež

reklama

Přímo před objektivy kamer v úterý 28. 2. se pětikoalice pokusí ukrást každému z našich 2,7 milionu důchodců průměrně 7000 korun jen pro tento rok. Teď si asi říkáte: „Schillerová se ohání velkými slovy. Proč loupež?“ No, protože je to NEZÁKONNÉ. Protože je to PROTIPRÁVNÍ. Podle zákona už totiž našim seniorům právo na vyšší důchody kvůli vysoké inflaci vzniklo, takže jim ty peníze vláda prostě musí poslat. Místo toho se ale v úterý bude snažit zákon zpětně změnit.

Každý prvák na studiu práv by jim řekl, že tohle je největší popření právního řádu. Představte si fotbalistu, který uprostřed zápasu začne s balónem driblovat místo kopání a trvá na tom, aby se pravidlo na místě změnilo. Nebo boxera, který dál rozdává rány po gongu, protože se rozhodl, že kolo netrvá tři minuty, ale pět. Takhle drzá pětikoalice je.

Osahávali si už nějaký čas, co všechno si můžou dovolit. Když zjistili, jak jsou média shovívavá k jejich překrucování práva a řádu, a taky poté, co skončily poslední volby, které pro ně byly důležité, rozhodli se do toho jít naplno.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ano, loupež je velké slovo. Ale je na místě. Hned mě napadá další velké slovo. Demokracie. Zástupci pětikoalice se s ním ohnali už tolikrát, až začínám mít vážné pochyby, jestli vůbec chápou, co znamená. Třeba Markéta Pekarová Adamová: „Demokracie pro mne není jen prázdné slovo,“ když tehdy v opozici bojovala proti vyhlášení stavu legislativní nouze, abychom mohli účinně bojovat proti covidu.

Anketa Je dobře, že ANO chce ve Sněmovně obstruovat kvůli snížení valorizace důchodů? Ano 96% Ne 2% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 1894 lidí

Je to tak. My jsme vyhlašovali stav legislativní nouze tehdy, když přišla katastrofa a potřebovali jsme zachraňovat životy. Tato vláda ho vyhlásila proto, aby mohla co nejrychleji odebrat peníze našim důchodcům. Takže kdo je tady demokrat? Ten, kdo zneužívá jednací řád Poslanecké sněmovny? Asi ne.

Schválně se zkuste podívat na to, k čemu slouží stav legislativní nouze. Je to hned první odkaz na Wikipedii. Najdete tam, za jakých okolností ho může paní Pekarová vyhlásit. Jedním takovým důvodem je, že by naší zemi hrozila „značná hospodářská škoda.“ A víte, co si myslím? Že paní Pekarová, podle které by „stát neměl občanům pomáhat“ skutečně bere naše seniory jako hospodářskou škodu. Značnou. Proč jim vlastně něco dávat, když už svoje odpracovali, že? V tom se musí dokonale chápat s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou.

Pak tady máme dalšího demokrata a k tomu i křesťana. Marian Jurečka na sebe upozornil hlavně tím, že totálně nezvládl organizaci úřadů práce, dostatečně se nepostaral o lidi zasažené drahými energiemi, odmítl v době energetické krize alespoň malinko zabojovat za matky samoživitelky nebo rodiče postižených dětí. Teď se dokonce ukázalo, že klidně sníží výchovné a nemá vůbec nic proti snížení valorizace důchodů. No a aby odklonil negativní pozornost od sebe, snaží se v médiích rozpoutat válku mezi mladými a starými. Prý, když dostanou důchodci peníze, které jim ze zákona náleží, můžou mladé rodiny zapomenout na vyšší rodičák. Takhle sprostě se snaží pohnat lidi proti sobě, aby snad zapomněli na něj a ostatní členy Fialovy vlády, kteří jejich problémy způsobili, a kteří tu obrovskou inflaci zavinili.

Nevím, ke komu chová pan Jurečka křesťanskou lásku, ale lidé to nejsou.

Omlouvám se Vám přátelé, jestli to bylo tentokrát trochu ostřejší. Chtěla jsem Vám dát nahlédnout do svého srdce, s nímž jdu bojovat příští týden proti bezpráví a aroganci. Plán je jasný. Vydržet na barikádě, dokud pětikoalice neustoupí. A i kdyby se jim nakonec podařilo dostat k hlasování a převálcovali nás svými 108 poslanci, pro nás nic nekončí. Další zastávka Ústavní soud.

Psali jsme: Schillerová (ANO): Existuje ještě strana KDU-ČSL, nebo už je tady jenom politika ODS? Schillerová (ANO): Řekněte to na rovinu, vždyť přece všichni víme, o co jde Schillerová (ANO): Je to jednoduché, nezaobalujte to do prázdných frází Schillerová (ANO): Vláda chce ještě ovládnout média veřejné služby

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.