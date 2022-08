Schillerová (ANO): Pomáhat a slibovat pomoc je velký rozdíl

reklama

Pomáhat a slibovat pomoc, to je velký rozdíl. Je to rozdíl mezi naší vládou a vládou Petra Fialy. My jsme za covidu pomáhali, např. živnostníci dostali své kompenzace v řádu dní. Rozhodovali a konali jsme s vědomím, že se lidem musí pomoci hned, ne až za několik měsíců, nebo dokonce až za rok. Spolupracovali jsme s profesními svazy a odbornými komorami, které jsou teď často slyšet, že se s nimi nikdo nebaví. Dokázali jsme udržet sociální smír, nejnižší nezaměstnanost, zvednout investice nebo dát peníze do školství a zdravotnictví. Na rozdíl od této vlády, která nikam nespěchá a díky inflaci a drahotě kasíruje do rozpočtu desítky milard navíc, kterými už mohla lidem dávno pomoci.

Petr Fiala již asi zapomněl na to, co napsal na svůj Facebook 1. 4. 2020:

„V zahraničí spouští vlády plošná opatření na záchranu živnostníků a podnikatelů, jenom u nás si Babišova vláda klade mnoho komplikovaných podmínek. Vypadá to, jak když se snaží, aby na podporu dosáhlo co nejméně lidí.? ?V tuto chvíli není čas na složitá řešení, je potřeba rychle pomoct!?“

Teď už má pan premiér očividně jiný názor a pomoc odkládá co to jde, respektive, co lidé ještě snesou.

A jak koná tehdejší opozice nyní, když má konečně možnost ukázat, že je schopná provést zemi krizí, jak slibovala lidem před volbami, to lidé zažívají každý den při placení čehokoliv. Půlroku se lidé snaží v mlze stovek signálů najít naději, že se na ně stát nevykašle. Od jara všechny evropské země pomáhají svým občanům a firmám. U nás? Několik dlouhých měsíců poté, co se rozeběhla napříč Evropou masivní pomoc ekonomikám a lidem, se česká vláda stále plácá po zádech, vypráví pohádky o pomoci, kterou svět neviděl. Naše návrhy jak pomoci trvale odmítá, aby některé po několika měsících konečně navrhla sama, jako například zrušení poplatků na obnovitelné zdroje. A domácnosti i firmy stále na pomoc čekají. Koalice je v zajetí vlastní ideologie a 3/4 roku po volbách má stále jediné zástupné téma, na kterém vyhrála volby - Babiš, Babiš, Babiš.... Skutečně to bude stačit na zvládnutí krize, vážená vládo?

Aby přešlapů a chaosu nebylo málo - nebýt toho, že od vládních úředníků unikají informace do médií, tak by se lidé v pondělí nedozvěděli, že jim vláda o tzv. energetickém tarifu neříkala pravdu. Tento rok nedostanou domácnosti to, co kabinet a jeho marketéři naslibovali. Vláda domácnostem pošle pouhé 2 tisíce na pomoc s energetickou krizí. A protože se vláda rozhodla užít si svoji dovolenou, tak si v mediálním prostoru tato informace žila svým životem a lidé čekali, až se kdokoliv z ministrů, ideálně premiér, k této informaci vyjádří.

Až druhý den se ohlásil ministr Síkela a vše označil za údajnou dezinformaci a řekl, že letos to může být až 5 tisíc. Tuto dezinformaci si vláda vytvořila vlastní neschopností komunikovat. Nedaří se jí komunikace nejen k lidem, ale domluvit se mezi sebou nedokáží ani jednotlivé strany koalice, ministři a úředníci. Kabinet při svém pravidelném slibování zapomněl lidem říct, že tu podstatnou část dostanou až příští rok. Na co spěchat, že?

Co na tom, že lidem dorazí tento podstatný zbytek pomoci až několik měsíců poté, co obdrží rozpis astronomicky navýšených záloh? Zálohy se totiž platí dopředu a každý měsíc, na to vláda stále „zapomíná“. Hlavně, aby to bylo až po všech volbách, to si koalice pohlídá. Co nakonec lidé dostanou, kdy to dostanou a jaké pro ně budou parametry pomoci, to stále nikdo netuší a vypadá to tak, že to netuší ani samotná vláda. Jeden chaos střídá další a další chaos. Pravá ruka netuší, co dělá ta levá, jeden ministr dementuje druhého, všichni pořádně nevědí, co vlastně platí.

Jak řekla tento týden šéfreportérka Seznam Zpráv v České televizi.

„Vláda působí velmi zmateně. Objevují se nástroje (pomoci), u kterých je vidět, že na jejich účinnosti nemají jasno ani jednotlivé politické strany, které jsou spojené ve vládní 5koalici.“

A pan premiér? Premiér země, která má 4. nejvyšší inflaci v Evropě je momentálně také na dovolené. Místo toho, aby uklidnil společnost a vše nám jako premiér vysvětlil na sítích vzkazuje, že má rád moře, rád plave a že dospěl k tomu, že člověk potřebuje také odpočívat.

Každý premiér, který vnímá svoji práci jako veřejnou službu, zůstává a řeší krizi. Třeba to, aby řešil chaos s energetickým tarifem, aby dohlédl na přípravu prováděcího nařízení, které stanoví přesné podmínky pro jeho poskytnutí, aby vše bylo jasné a včas.

Prázdniny a dovolené se pomalu blíží ke konci. Vládu čeká o to tvrdší práce, protože dopad inflace doposud trestuhodně neřešila. Šetřit ji rozhodně nebudeme! Volby na podzim budou jejím prvním vysvědčením.

