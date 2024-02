Schillerová (ANO): Pračka špinavých peněz pro vlivné tváře ODS, pane premiére

reklama

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, pane premiére, jsem přesvědčena, že v České republice nenaleznete jiného vysokoškolského profesora, než je profesor Petr Fiala, který by v roce 2015, tedy právě v období největší medializace vytunelování a krachu kampeličky jménem Metropolitní spořitelní družstvo, vzal 950 000 korun svých rodinných úspor, uložených v bezpečí solidního bankovního domu, navíc chráněných Fondem pojištění vkladů, a přesunul je do zcela pofiderní finanční instituce o 99 členech, kde by ke svému vkladu neměl přístup ani přes internetové bankovnictví, ani platební kartu, ba dokonce ani vlastní bankovní účet, do toho času druhé nejmenší finanční instituce v zemi, de facto bez internetových stránek a s jedinou dosavadní publicitou - publicitou ryze negativní, neřkuli přímo kriminální.

Nad podobným nelogickým krokem by bylo možné mávnout rukou, kdyby se snad jednalo o evidentně finančně nepříliš gramotného, byť obyčejného akademika, který je v zápalu ponoření do vědy odtržen od finanční reality běžného dne. Kdyby se nejednalo o tehdejšího předsedu ODS a budoucího premiéra České republiky, který se navíc zaklíná ambicemi postarat se o veřejné finance celé země. A kdyby se nejednalo o kampeličku, která už tehdy byla místem vzájemné klubové finanční spolupráce a střetávání hrstky lidí, mezi kterými byl odsouzený vrah, shodou okolností bývalý bodyguard faktické hlavy této kampeličky, nechvalně proslulí devadesátkoví tuneláři, bývalí politici ODS, spojení s kauzou poslaneckých trafik éry Petra Nečase, nebo nechvalně známí fotbaloví bafuňáři vyšetřovaní z násilného zastrašování své obchodní konkurence. Věru skvělí společníci pro diverzifikaci rodinných úspor. A toto nefalšované Palermo tvořilo uzavřené družstevní společenství nazvané Podnikatelská družstevní záložna.

Podle veřejně dostupné výroční zprávy tohoto družstva byl na počátku roku 2015, tedy roku, kdy do něj vstupuje Petr Fiala, počet jeho členů 99. Čili, dámy a pánové, račte zapomenout na to, že Petr Fiala byl jedním z nespočtu drobných střádalů ve slovutné bankovní instituci. Nic takového není dále od pravdy. 99 družstevníků jsou tři vchody v jednom panelovém domě, tři třídy na gymnáziu, dva větší poslanecké kluby. Tvářit se, že takový počet lidí znamená anonymní dav, masu cizích osob a šedou zónu anonymních tváří, by možná mohl člověk s pokročilou ztrátou paměti nebo orientace. Bylo to samozřejmě právě naopak.

Sám premiér Petr Fiala potvrdil, že mu záložnu doporučil jeho přítel, lobbista Miloš Růžička. Ano, ten Miloš Růžička, který společně s Janem Bisem založil velmi dobře známou agenturu Bison and Rose, takzvané bizony, jak se jim důvěrně přezdívá. Ano, s tím Janem Bisem, jehož neteř Jana Bisová byla předsedkyní představenstva Fialovy družstevní záložny a také osoba podepsaná pod výroční zprávou a osoba bezesporu dokonale znalá celého personálního prostředí ústavu, do kterého strýcův důvěrný přítel Petr Fiala v roce 2015 vkládá úspory své rodiny. A tak se Petr Fiala v roce 2015 stal podílníkem obskurního finančního domu a faktickým spolumajitelem družstevní záložny sdružující peníze a zájmy české galerky. A podepsal přitom samozřejmě formulář o nabytí družstevního podílu. Stejný formulář, který stovky tisíc českých občanů žijících v družstevních bytech velmi dobře znají, a na rozdíl od premiéra své země tvrdí, že o svém podílu nemají nejmenší, netvrdí, omlouvám se, netvrdí, že o svém podílu nemají nejmenší tušení. Možná proto, že jsou finančně gramotnější. Možná proto, že na rozdíl od premiéra nepotřebují a nepotřebovali nic skrývat.

Než se dostanou k tomu, co se v této záložně dělo dále, od prošetřování a následného pokutování ze strany Finančního analytického úřadu a České národní banky přes ztrátu 350 milionů korun určených na zbraně pro Ukrajinu až po financování nadací finančně propojených s Institutem Petra Fialy, chtěla bych se pozastavit nad zcela kardinální věcí - nad zcela základními otázkami, na které Petr Fiala veřejnosti dluží věrohodné odpovědi a na které by měl dostat odpověď každý občan v České republice, který se oprávněně ptá, proč se Petr Fiala v roce 2015 stal jedním ze sta spolupodílníků Podnikatelské družstevní záložny.

Pane premiére Fialo, jak zcela nepochybně víte, vaše vklady u bankovní instituce, kde jste měl svou hotovost před jejím odkloněním do družstevní záložny uloženy, byly dle platného zákona pojištěny do výše 2,7 milionu korun. V případě, že by se jednalo o úspory vaše, případně vaší paní, hovoříme o částce dvojnásobné, tedy 5,4 milionu korun. To je suma, o kterou jste podle zákonů České republiky nemusel mít v žádném bankovním domě obavy, neboť by vám v případě úpadku banky byly bez problémů vyplaceny z Fondu pojištění vkladů. Pokud tvrdíte, že důvodem, proč jste ze své banky přesunul 950 000 korun do Podnikatelské družstevní záložny, byla diverzifikace rizik, cituji vaše slova, znamená to, že vaše osobní hotovostní úspory u příslušné banky přesáhly 2,7 milionu korun.

Žádám vás tedy, abyste zveřejnil ověřitelné informace, které potvrdí, že vaše hotovostní úspory v jednom konkrétním bankovním domě přesáhly tuto částku. Tuto prostou skutečnost můžete doložit jak majetkovým přiznáním z daného roku, myslím ve vazbě k zákonu o střetu zájmů, tak zůstatkovým výpisem z bankovního účtu. Tato informace je totiž naprosto klíčová k tomu, aby bylo možné při nejlepší vůli vůbec přistoupit na tezi, že jste svůj krok činil v prosté naivitě. A podotýkám, že patřím k těm, kteří by vám tu naivitu i byli schopni uvěřit. Ale rozhodně na ni ve světle informací, které o záložně, jejímž spolupodílníkem jste byl, vyplouvají na povrch, v žádném případě nelze v případě premiéra České republiky přistoupit bez toho, aniž byste předložil alespoň základní důkaz.

To první, o co vás tedy, pane premiére, žádáme, je transparentní zveřejnění vašeho majetkového přiznání za rok 2015 či jiného věrohodného důkazu, ze kterého bude patrné, že ve vašem případě existoval legitimní důvod pro diverzifikaci rizik ve světle pravidel pro Fond pojištění vkladů.

Dále vás, pane premiére Fialo, žádáme o objasnění druhého z oficiálních důvodů, proč jste do záložny majetkově vstoupil.

Tvrdíte, že vám Bisoni doporučili tuto záložnu, protože sám finanční produkty nesledujete. Předpokládám tedy, že důvodem doporučení byl zajímavější, a tedy vyšší depozitní úrok. Můžete, prosím, vysvětlit, z jakého důvodu jste do kampeličky vložil právě 950 tisíc korun a nikoliv o 50 tisíc korun více, čímž byste dosáhl požadované hranice jednoho milionu korun a dosáhl alespoň na příslušný úrok?

Uvědomujete si, že jste touto finanční operací, když jste v roce 2015 vložil a v roce 2022 vybral naprosto stejnou nominální částku, připravil sebe a svou rodinu o přibližně 20 % hodnoty úspor, o které přišly vlivem inflace, a další významná procenta, která byste jedním platebním příkazem na 50 tisíc korun ze své Komerční banky mohl a měl získat na úrocích? Nezlobte se na mě, dámy a pánové, ale tato otázka není ani indiskrétní, ani nepatřičná. Jedině věrohodná odpověď na ni může vyvrátit závažné podezření, že celá operace nebyla motivována ani dobrou radou rodinného známého, ani snahou o diverzifikaci, ani řádnou péčí o rodinné úspory, ale že souvisí s nekalými procesy, které v družstevní záložně prokazatelně probíhaly jak před vstupem Petra Fialy, tak během jeho spoluvlastnictví družstevní záložny, a po jeho údajném vystoupení ani nemluvě.

To druhé, o co vás tedy, pane premiére, žádáme, je veřejné vysvětlení důvodu, proč jste se dobrovolně připravil minimálně o vysoké desítky tisíc korun, kdy jste do záložny vložil přesně o 50 tisíc korun méně, než bylo potřeba, abyste jakýkoliv depozitní úrok získal, přestože jste podle svých slov prokazatelně tuto částku měl k dispozici v hotovosti na svém účtu v Komerční bance. Jaká je tedy ekonomická logika tohoto kroku, máte-li vůbec odvahu nadále trvat na tom, že jím byla právě ona?

Petr Fiala je předsedou ODS od roku 2014. Ve stejném roce odchází z Podnikatelské družstevní záložny dar 850 tisíc korun pro ODS. Dárcem je třiaosmdesátiletý důchodce Lubomír Hromádka. Když jste, pane premiére Fialo, v roce 2015 posílal místopředsedu ODS Martina Kupku, aby tento dar pro média objasnil, byl důvod mimo jiné ten, že tisk upozorňoval na nechvalnou proslulost tohoto ústavu, který mimo jiné úvěroval poslanci ODS Petru Tluchořovi stavbu jeho vily v Kersku. Z dnešního pohledu a pro ty, kteří tehdejší reálie nepamatují, možná detail. Tehdy však významná kauza trestně stíhaného poslance a z pohledu předsedy ODS zcela neopomenutelný mediální problém. Přesto jste se v témže roce rozhodl stát stým podílníkem této záložny. Žádáme vás, pane premiére, nebo místopředsedu Martina Kupku, o informaci, zda jste se osobně viděli či znali s Lubomírem Hromádkou, jak si dar od důchodce ve výši 850 tisíc korun vysvětlujete a zda tento dar pro ODS měl, nebo neměl souvislost s vaším vstupem do záložny v roce 2015. Člověkem, se kterým se premiér během svého působení v kampeličce podle svých slov několikrát potkal, je Kamil Bahbouch. Manažer instituce s hlavním slovem v jejím řízení anebo slovem minimálně zcela zásadním. Osoba, která sehrála významnou roli v případu podezření na korupci a podvodné jednání ve věci zbrojních dodávek na Ukrajinu, kde již bylo obviněno několik lidí, jak na straně ukrajinského Ministerstva obrany, tak na straně zbrojařů. Osoba, která podepisovala pokladní lístky, na jejichž základě bylo letos v březnu z družstevní záložny v Celetné ulici vyneseno v hotovosti v přepočtu 350 milionů korun určených na zbraně pro Ukrajinu, které se ztratily! Muž, jehož osobní strážce a mimo jiné také další společník Petra Fialy v družstevní záložně, byl odsouzen za vraždu, při které byl místo Bahbouchova obchodního soka omylem zavražděn zcela nevinný člověk. Muž, který podle veřejných zdrojů a svědectví dalšího z podílníků Pavla Wursta stál za sofistikovanými způsoby praní špinavých peněz, mimo jiné pro vlivné tváře a politiky ODS.

Žádáme vás, pane premiére, abyste poskytl věrohodnou informaci, zda jste s Kamilem Bahbouchem řešil, ať už písemně, nebo osobně, své vlastní finance, finance ODS, své členství v družstevní záložně, kolikrát jste se viděli a zda vám bylo známo, že Kamil Bahbouch byl osobou v úpadku a dlužil České republice desítky milionů korun na nezaplacených daních.

A v neposlední řadě je veřejnou informací, že z družstevní záložny odešly v letech 2017-2022, tedy v době, kdy jejím faktickým spoluvlastníkem byl i Petr Fiala, částky v hodnotě přesahující 5 milionů korun do bruselské nadace, která se následně podílela na financování Institutu Petra Fialy, a to považte, opět v částce odpovídající více než 5 milionům korun, které tam odešly ze záložny, kde byl Petr Fiala v příslušném roce aktivním spolupodílníkem.

Vyzýváme vás, pane premiére, abyste jako osoba, jejíž jméno tento institut nese a jejíž politické zájmy prosazuje, pověřil zodpovědné pracovníky institutu ke zveřejnění kompletního plnění, za které tento institut finanční prostředky od bruselské nadace inkasoval, a to v rozsahu: dílo, částka, zpracovatel a datum zpracování. V opačném případě nezbývá než i na tyto transakce nahlížet jako na součást Palerma či chcete-li pračky špinavých peněz pro vlivné tváře ODS, kterou tato kampelička, zejména podle vyjádření i obsahu trestních oznámení svých bývalých členů, byla. A vzhledem k závažnosti všech podezření, vzhledem k novým informacím, které dnes a denně vyplouvají na povrch, vás vyzýváme, abyste kromě požadovaných odpovědí a doložení nezbytných dokumentů zveřejnil také všechny další informace k vyvracení legitimních a naléhavých pochybností o vaší roli v záložně, ve financování ODS, ve financování vašeho institutu. Vyzýváme vás, pane premiére, abyste utnul všechna závažná podezření a souvislosti, a to neodkladným a transparentním zveřejněním všech vašich majetkových přiznání ve smyslu zákona o střetu zájmů od roku 2015, vašeho vstupního majetkového přiznání a také všech daňových přiznání, stejně jako to učinil předseda hnutí ANO Andrej Babiš a jako by to měl učinit jakýkoliv vysoký politický představitel, neřkuli premiér, který se z jakéhokoliv důvodu stal podílníkem v instituci, jako byla a stále, je Podnikatelská družstevní záložna, a to z důvodů, které jsem zde ve stručnosti pouze nastínila, neboť jejich celkový výčet by vyžadoval projev ještě mnohem a mnohem další. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců hnutí ANO 2011.)

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



