Schillerová (ANO): Propad, pane premiére, není běžný a ani normální. Co s tím uděláte?

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. No, ano, vzhledem k tomu, teď jsme opět viděli, kolik ministrů tady je na interpelacích, takže zatím aspoň, že je tady pan premiér, pan ministr kultury tady sedí. Ale nevím, jestli má nějaké interpelace, nedívala jsem se dál. Je to smutné. Je to smutné, že ty interpelace jsou tak málo a ještě prostě tolik ministrů se omlouvá. Takže ono když dojde potom na interpelaci jako teď v mém případě, která je z března roku 2024, ale vzhledem k tomu, že jde o hospodářské otázky, ono se zase toho tolik nestalo.

No, já jsem se ptala na to, že hrubý domácí produkt v březnu 2024 za rok 2023 byl o 0,4 procenta nižší než v roce 2022, přičemž celoroční vývoj negativně ovlivnil dle Českého statistického úřadu pokles výdajů na konečnou spotřebu domácností o minus 1,2 procentního bodu a tak dále. Zkrátím to. Upozornila jsem na to, že vyšší hospodářský růst ze své podstaty generuje i vyšší příjmy do státního rozpočtu. Ten soubor opatření, který vláda nazývá konsolidační balíček, já ho nazývám daňový balíček, snižuje už i tak nízký růst ekonomiky. A ptala jsem se, co s tím vláda bude dělat. No a odpověď pana premiéra mě poměrně konsternovala. On mi s klidem a takovou bohorovností, která čiší z té odpovědi, odpověděl, že vlastně, co se starám o výhled české ekonomiky, přece, cituji: "dojde letos k obnovení růstu reálných mezd". No ano, teď podle posledních čísel je to o 4,8 procenta. Ale pane premiére, růst reálných mezd je stav, který je normální a běžný. Právě ten propad jejich reálné hodnoty o hodnotu nejnižší ze všech zemí OECD není normální ani běžný. A nebyl tedy běžný ani z pohledu komparace s ostatními zeměmi v OECD. A pro vaši informaci, a vy to bezesporu víte, ani v roce 2027 nedosáhnou reálné mzdy výše jejich hodnoty v roce 2021. A stejně tak, a tady již nekomentuji, že nesdílí pozitivní výhledy hospodářského růstu Ministerstva financí pod vedením Zbyňka Stanjury, ani ČNB, ani MMF, tak jsme jedinou ekonomikou ze zemí EU, která není na předpandemické úrovni. To není stav, který já bych chtěla považovat za normální. Takže já nechci, abyste mi to komentoval slovy, že stav je bezvadný a super, protože není ani bezvadný, ani super. Ale já jsem se vás zcela pragmaticky ptala, která konkrétní opatření chystá váš kabinet s cílem nastartovat hospodářský růst s náběhem v roce 2024 a která konkrétní opatření s náběhem v roce 2025. Takže věřím, že mi odpovíte nyní, protože ve vaší písemné odpovědi nebyla o tom ani zmínka.

Děkuji.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



