Schillerová (ANO): Sečteno, podtrženo, je to 45 miliard na úkor schodku

Děkuji, paní místopředsedkyně. Já děkuji panu ministrovi financí. Myslím si, že je korektní poděkovat. Neodpustím si jeden dovětek, aniž bych ho tady chtěla teď nějak týrat, a to je ten, že bych to očekávala včera. Včera to mělo padnout. Když už odpustím, že to napadlo na tiskové konferenci v pondělí, a tak dále, sama jsem byla čtyři roky ministryní financí, z toho přes dva roky ve velmi turbulentní krizové době, takže asi málo kdo vám rozumí jako já, v čem se nacházíte a co řešíte. Moc dobře to vím. Ale prostě mělo to tady padnout včera.

Neměli jsme zjišťovat ze systému, že tam je dalších 38 miliard. Chápu to správně, že 7 miliard je vlastně na úkor mandatorních výdajů tak, jak to tady prezentoval pan ministr Jurečka včera, což je také nepochopitelné, ale budu teď velkorysá. 30 miliard je na pomoc velkým podnikům, tomu rozumím, a pak jsem tam viděla 8 miliard na vrub státního dluhu? (Obrací se k ministrovi Stanjurovi.) Bylo v tom návrhu. Aha, na úsporný tarif, rozumím, to znamená na těch vlastně deset, co mělo být vyplaceno bez obnovitelných zdrojů letos. Tak to už chápu, rozumím tomu, takže sečteno, podtrženo je to 45 miliard na úkor schodku. A je korektní tedy říct, my se samozřejmě poradíme na klubu, co bude mít naši podporu, co nebude. Je možné, že to podpoříme. Ale je korektní říct, že schodek, a máte na tom zřejmě pětikoaliční shodu, a máte tady většinu, na rok 2022 bude 375 miliard. Beru toto vysvětlení, ale jak říkám, mělo padnout včera. Děkuji.

