Schillerová (ANO): Téměř 31 miliard korun za tak krátkou dobu, tak to je teda výkon

Dámy a pánové, já, v důsledku těch dnů minulých, přicházím s návrhem na změnu pořadu schůze a navrhuji dnes jako první bod tohoto jednacího dne bod s názvem Komunikace vládní koalice a ovlivňování burzy.

A dovolte, abych začala okřídleným: Odvolávám, co jsem odvolal, a slibuji, co jsem slíbil. Protože tak by se daly popsat kroky vlády v posledních dnech. Nejprve vláda přijde s tím, že zavede novou speciální daň z mimořádných zisků, která bude platit od 1. ledna 2023, ale nebyla by to vládní pětikoalice, kdyby nepřišla s nějakým překvapením. Toto překvapení znamenalo propad na pražské burze, propad ceny akcií, o 31 miliard korun.

A jak to celé bylo, si zopakujme. V úterý minulý týden se objevila na twitterovém účtu místopředsedkyně Sněmovny Olgy Richterové informace o tom, že by daň z mimořádných zisků měla platit již tento rok, a to tedy retrospektivně. Obdobně reagoval ve středu ráno před jednáním vlády místopředseda vláda a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Investoři samozřejmě na takový impuls okamžitě zareagovali a akcie firem, kterých by se tato daň měla týkat, začaly prudce klesat. Mluvím tady převážně o akciích skupiny ČEZ a vybraných bank. Tyto informace způsobily propad akcií ČEZu, Komerční banky, České spořitelny a dalších o celkových 31 miliard korun.

Téměř 31 miliard korun za tak krátkou dobu, tak to je teda výkon. Neuvážené, bezohledné a hloupé. Uvědomují si vůbec členové vlády, že takové výstupy nabourávají důvěru investorů v kapitálový trh? A to tady vůbec nechci komunikovat možnost, že by tyto kroky byly účelové. Věřím spíše, chci věřit spíše, že jde o amatérismus pětikoalice. I tak je to velmi špatná zpráva. Nebyla by to vládní pětikoalice, pokud by totiž tomu byl konec.

Po středečním jednání vlády přišel Zbyněk Stanjura s tím, že s retrospektivním zavedením daně za letošní rok se nepočítá. Sláva! Aspoň jedna dobrá zpráva v záplavě těch špatných. Popřel tedy tvrzení svých kolegů z pětikoalice.

Já však za vrchol drzosti pokládám jeho tvrzení, že za chaos mohou novináři, kteří členům kabinetu kladou dotazy na vládní agendu. Tak tohle snad už není myšleno vážně. Novináři, ptáte se prostě moc a ptáte se brzo.

Nicméně jenom dvě hodiny po nahrání pozměňovacího návrhu k dani z mimořádných zisků od ministra financí Stanjury v roli poslance další poslanec vládní koalice, předseda pirátského klubu Jakub Michálek nahrál svůj další pozměňovací návrh k dani z mimořádných zisků, ve kterém zcela zásadně mění základní parametry této daně oproti návrhu ministra Stanjury. Jednak požaduje ono zmíněné, nejdřív navržené, potom popřené, retrospektivní zdanění, navíc výrazně snižuje výšku zdanění ze 60 procent na 40 procent a navíc chce zdanit všechny banky, nejen tedy ty velké, ale i banky střední velikosti.

Takže za mě - vláda chaosu pokračuje. Pokračuje a my vlastně v přímém přenosu sledujeme, že tato vládní pětikoalice nejenom že zásadní daňovou změnu, kterou si vyčíslila nebo vysnila na 85 miliard, načítá formou pozměňovacího návrhu, ještě komunikuje tak, že velkým firmám způsobí ztráty na burze a ještě nakonec se dozvídáme teď v atriu od novinářů, že ani není do poslední chvíle domluvena. Tak toto je politika této vlády.

Děkuji.

