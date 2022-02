Schillerová (ANO): Tento zákon nebyl řádně prodiskutován

reklama

Já jsem nechtěla, abychom přistoupili k nějakým dlouhým debatám, které nám nepomohou. Já jsem se snažila i ve svém projevu a mí kolegové také, abychom poukazovali na to, že kdybychom ho pustili do řádného legislativního procesu, že jsme mohli možná najít konsenzus, mohli jsme se na něm shodnout tak, aby ho hnutí ANO ve finále mohlo podpořit. To se nestalo. Ale my jsme se postavili velmi konstruktivně i k pozměňovacím návrhům. Jsme si vědomi většiny vládní a toho, že zákon zcela určitě projde. A chtěli jsme podpořit pozměňovací návrhy, které zmírňují některé dopady na občany, protože budou poté nedílnou součástí přijatého zákona. Proto jsme je podpořili, ale zákon jako celek nepodpoříme. Je to špatně, nemá-li takto zásadní zákon, který rozděluje společnost - možná by tam dnes nestáli ti lidé, kdyby ten zákon byl vydiskutován, kdyby byl veřejnosti pořádně vysvětlen, kdyby prošel řádným legislativním procesem.

Myslím si - a nemám z toho radost, protože jsem zažívala jako členka bývalé vlády tyto zkušenosti, kdy jsme vytvářeli nová rozhodnutí, soudy nám je rušily, teď se vlastně ve stejné situaci ocitáte. Vím, že je to mnohdy neřešitelná situace, dokážu se do toho vcítit. A myslím si, že se - a nepřeju vám to v žádném případě, protože je to potom situace, která dopadá na tu vládu, komplikuje jí činnost, je na to poukazováno, že se takto nemělo postupovat - myslím si, že se stejně nevyhneme situaci, kdy až bude postupováno podle tohoto zákona - a ví Bůh, že budete muset podle něj postupovat, tak až soudy nám dají odpověď, jestli to takto bylo v pořádku. Myslím si, že kdybychom si tuto debatu odbyli s právníky, s různými experty ve výborech, tady na plénu, tak že jsme se toho mohli vyvarovat a třeba bychom nakonec našli společnou řeč.

Já jsem cítila za nutné vám to tady říci, proč hnutí ANO nepodpoří zákon jako celek, byť jednotlivé pozměňovací návrhy jsme podpořili. Děkuji. (Potlesk poslanců ANO.)

