Schillerová (ANO): To není rozpočet, pane Stanjuro, ale recept na ožebračení

Vážení přátelé, tyranům se nezavděčíte. I kdybyste Fialovu vládu v říjnu zvolili, přišel by trest. Stačí se podívat do návrhu jejich státního rozpočtu. Vyčtete z něj, že nachystali past úplně na všechny. Od vozíčkářů přes školníky, hasiče až po vědce.
Začalo to skandálem na dopravě. Těsně po volbách se ukázalo, že nehodlají dát peníze na rozjeté stavby silnic a dálnic, a že je prostě zastavili. Vypadalo to nejdřív jako Stanjurova osobní msta za vyhazov, který jste mu kolektivně dali v Moravskoslezském kraji. Podle novinářů si těmi 38 chybějícími miliardami chtěl Stanjura na oko vylepšit schodek rozpočtu před volbami, aby ho pak zase navýšil, až to bude „v suchu.“ Jenže když se podíváte do rozpočtu detailněji, zjistíte, že to nebyla jen taková malicherná msta. Nejde zdaleka jen o dopravu.
Návrh rozpočtu na rok 2026 z dílny ODS je, dámy a pánové, atentátem na národ jako celek.
Hned po volbách jsme chtěli začít rozkrývat tu hrůzu. Ale jak dobře víte, ODS do poslední chvíle odmítala státní rozpočet představit v plné nahotě. Už předtím ho, jen tak mimochodem, na kusy roztrhala Národní rozpočtová rada, která si okamžitě všimla, že v něm nesedí příjmy ani výdaje. My jsme tlačili, ať ho Fialova vláda ukáže co nejdřív a můžeme začít s jeho opravou. Přidali se k nám i nezávislí ekonomové, pak novináři, pak prezident, a nakonec začali šít do ODS i jejich vlastní koaliční partneři. Tak nedůstojné to bylo.
Teď už máme rozpočet na stole, jak ho pan Stanjura odklepl, a co je velmi důležité, jak s ním souhlasili i ostatní ministři dosluhující Fialovy vlády. Pokud ještě nějaký volič pětikoalice věří, že jeho favorité byli „na dobré cestě.“ Že šlo o profesionály, kteří „vědí, co dělají.“ A že byli přerušeni uprostřed „rozdělané práce,“ ať si prosím připraví kapesník, v horším případě nějaký prášek. Ukážu Vám teď, v jakém stylu odchází Fialova vláda.
Chybí 38 miliard na plánované i rozběhnuté silnice, dálnice, obchvaty. Sbohem, pane Kupko.
Chybí 32 miliard na důchody, dávky a podporu potřebným. Jsou to přitom zákonné výdaje státu, kterých se zříct nesmí. Přesněji vyčísleno chybí 6,9 miliardy na důchody, 6,5 miliardy na státní a sociální podporu, 5 miliard na nemocenské dávky, 4,6 miliardy na dávky pomoci v hmotné nouzi, 3,1 miliardy na podporu v nezaměstnanosti, 2,2 miliardy na příspěvky na péči o staré a nemocné. Sbohem, pane Jurečko.
Ve školství chybí 5 až 7 miliard. V regionálním školství chybí 2,14 miliardy. Nejsou peníze na nové učitele ve středním školství. Nejsou peníze na vychovatele a asistenty pedagoga ve speciálních školách a třídách. Chybí povinné výdaje na školní psychology a sociální pedagogy na základních školách. Není dost peněz na základní umělecké školy.
Je celkem šílené, že ve školství nejsou peníze už teď. Fialova vláda od jara věděla, že jí budou do konce roku chybět 4 miliardy a nic s tím neudělala. Školy neví, jestli budou mít v prosinci na výplaty. Myslíte ale, že to Stanjuru zajímá? Tomu je to po prohraných volbách tuplem ukradené. Sbohem, pane Beku.
V zemědělství chybí 7 miliard na takzvané kofinancování, bez kterého není možné čerpat evropské dotace. Sbohem, pane Výborný.
Zdravotnictví je stejný případ. Tam chybí na kofinancování 800 milionů. Sbohem, pane Válku.
Na ministerstvu spravedlnosti chybí 621 milionů pro zaměstnance soudů a státních zastupitelství. Sbohem, paní Decroix.
Na vnitru chybí 730 milionů pro dobrovolné hasiče. Sbohem, pane Rakušane.
Vážení přátelé, tu hrůzu nadepsanou „Návrh státního rozpočtu“ máme v rukách jenom pár dní, ale už teď je jasné, že je to větší průšvih, než kdokoli čekal. Není to ve skutečnosti rozpočet, ale recept na ožebračení. Mimochodem, když jsme u toho ožebračování. Zatímco si ministři balí kufry, nenápadná paní Eva Decroix ještě na poslední chvíli předložila návrh na zvýšení odměn exekutorům. Poslední trylek modrých ptáků na rozloučenou, než odletí do teplých krajin.
Mějte se hezky a držte nám palce. Čeká nás fuška.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
autor: PV