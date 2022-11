Schillerová (ANO): Vláda Petra Fialy se stala patronem šedé ekonomiky

reklama

Pane premiére Petře Fialo, pane ministře financí Zbyňku Stanjuro, přestaňte lidem a firmám namlouvat, že vláda nemůže více pomoci v energetické krizi. Včera jste zrušením EET trestuhodně vyhodili 13 miliard ročně bez mrknutí oka. A jedině díky vám o ně přijde rozpočet každý rok. A navíc přijde o dalších 7,5 miliard, které by ročně přibyly do rozpočtu díky spuštění dalších vln EET.

Udělali jste to navzdory tomu, že po alespoň dobrovolném EET volala Hospodářská komora a další podnikatelské svazy a komory. Udělali jste to navzdory tomu, že Asociace malých a středních podniků a živnostníků upozorňovala, že již nyní, kdy bylo EET jen dobrovolné, se část gastro byznysu v šedé ekonomice pohybuje. Udělali jste to navzdory tomu, že dle průzkumu agentury STEM, má projekt EET podporu u významné většiny společnosti.

To jsou fakta, to je vaše zodpovědnost, pod to jste se podepsali a to jste urputně protlačili Sněmovnou. Logiku to nemá a vaše argumenty pro jeho zrušení mají váhu asi jako „Máňa říkala“." Toť vzkaz pro pana premiéra a pro ministra financí.

Vláda Petra Fialy se stala patronem šedé ekonomiky a rozprostřela nad ní svá ochranitelská křídla.

Tato ideologická vláda to udělala beze zbytku. Fakt, že nenechali ani dobrovolnou formu EET jen potvrzuje, že jde o hloupé a čistě ideologické rozhodnutí, které nebere ohled na zájem lidí a firem, ani na kondici veřejných financí. Dnes, na úkor všech, kteří poctivě platí své daně „vyplatili svůj předvolební ideologický úplatek“. Odškrtli si tak konečně jeden bod z programového prohlášení vlády. A tím to také končí. Troufám si tvrdit, že je to zároveň jediný předvolební slib, který jsou schopni, a hlavně ochotni, splnit. Na nic víc už nemá kabinet Petra Fialy odvahu a ani vůli. Nemá dostatečně kompetentní ministry, pro které by byl zájem lidí a státu nade vše, a to i nad hloupou a zaslepenou ideologii, či nad zájem lobbistických skupin.

V době bezprecedentní inflační a energetické krize se rozhodli popravit jeden z fungujících nástrojů pro zlepšení výběru daní, minimalizování šedé ekonomiky a narovnání podnikatelského prostředí. Udělali to z jediného důvodu – EET byl sice úspěšný a fungující projekt, ale byl to projekt hnutí ANO. A proto bylo potřeba jej zrušit.

A aby mohla 5koalice svůj populistický slib splnit, vezme si na to jinde. Nezodpovědné rozhodnutí Fialovy vlády budou muset zaplatit opět jen lidé a firmy. Koalice tak začala uvažovat například o dvojí kvalitě zdravotní péče, o snížení rodičovského příspěvku, o zvýšení zdanění práce, o zvýšení věku odchodu do důchodu, o snížení podpory v nezaměstnanosti (téměř polovina firem se chystá propouštět).

Vrátili nás zpět do „devadesátek“, do doby fialových sak a bílých ponožek, do doby, kterou si všichni pamatujeme. Kdy si ODS a na ni napojení podnikatelé rozparcelovali republiku a užili si dlouholetý mejdan, na který měli vstupenku jen ti správní kamarádi. Dlouhý mejdan z veřejných peněz.

A víte, proč to dělají? Protože oni dobře vědí, že končí. Protože oni dobře vědí, že tam jsou naposled.

Zase bude líp!

