Schillerová (ANO): Vládo, sundejte své růžové brýle nevědomosti a ideologie a vyjeďte mezi lidi

reklama

Důvěra v premiéra strmě padá. Nedůvěřuje mu již 78 % lidí. Dopadl nejhůře ze všech evropských lídrů. Ani v nejtěžších časech covidové krize nedosáhla nedůvěra tak alarmujících čísel. 8 z 10 obyvatel České republiky si myslí, že se země ubírá špatným směrem. To je výsledek práce vlády za 8 měsíců. Výsledek toho, že vláda buď tvrdě podcenila udržení sociálního smíru, nebo jí jednoduše nezajímají osudy lidí této země.

Dle makroekonomické predikce ministerstva financí bude míra inflace v závěru roku atakovat neuvěřitelných 20 %, důsledkem bude tvrdý pokles reálné mzdy. Dle této predikce poklesne v roce 2022 průměrná reálná hrubá mzda o 7,6 %, ve třetím čtvrtletí má tento pokles dosáhnout až 10 %. Na výši reálné mzdy roku 2018 dosáhneme až v roce 2025.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v červenci o 17,5 %. Například ceny elektřiny o 33,6 %, plynu o 59,8 % a tuhých paliv o 41,1 %. Když jsem ještě jako ministryně financí odpustila DPH na energie za listopad a prosinec, byl efekt okamžitý. Ceny elektřiny se snížily o 16 %, u plynu o více než 11 %, inflace se v důsledku toho snížila o jeden procentní bod. Naše vláda také schválila návrh novely zákona o DPH, která by elektřinu a plyn osvobodila od 21 % DPH na celý rok 2022. Došlo by tak ke snížení dopadů nárůstu cen u energií pro všechny odběratele. Tato vláda ovšem náš návrh smetla ze stolu, stejně tak odmítla náš poslanecký návrh na dočasný pardon u pohonných hmot. Oba návrhy by měly výrazný vliv na snížení cen nejen energií a pohonných hmot, ale i na ceny ostatního zboží a služeb. Ceny energií a pohonných hmot se totiž propisují do všech spotřebitelských cen. Několikrát jsme iniciovali mimořádnou schůzi Sněmovny, ale slepá ideologie vlády nedovolila se našimi návrhy na půdě Sněmovny vůbec zabývat. Nechápu, na co vláda ještě čeká. Je pro ni vlastní ideologie cennější než osudy lidí a konkurenceschopnost českých firem? Jsem přesvědčena, že nakonec bude muset k těmto opatřením přistoupit. Ale jako vždy to bude trestuhodně pozdě.

Vládo, sundejte své růžové brýle nevědomosti a ideologie a vyjeďte mezi lidi.

Tento týden jsem se potkala s několika tisíci lidmi v Moravskoslezském kraji. Navštívila jsem celkem 18 měst. Lidé mi vyprávěli o svých problémech, jak nezvládají platit již několikrát navýšené zálohy za energie, pohonné hmoty, potraviny. Studenti vzpomínali kolik platili jízdné za naší vlády a kolik platí nyní. Mladé rodiny mi líčily, že nemají za co nakoupit svým dětem školní potřeby na nový školní rok. Maminky samoživitelky si odpírají vlastní jídlo, aby se jejich děti mohly dostatečně nasytit. Mladí lidé mluvili o ztraceném snu, snu o vlastním bydlení. Slyšela jsem od lidí, jak měsíc za měsícem reálně chudnou a chudnou. Jak se bojí nadcházející zimy a blízké budoucnosti vůbec. Jak zcela ztratili důvěru v tuto vládu a bohužel i v tento stát. Vládo, jeďte si to poslechnout, vaše prázdná hesla tyto nešťastné lidi už nezajímají. Už vám nevěří ani slovo, stejně tak jako čtyři pětiny Čechů.

Vláda prostě lidem a firmám pomoci nechce a hraje jen o čas. Slova paní Pekarové, že stát tu není od toho, aby lidem pomáhal, konečně dostávají reálnou podobu. Rady, že si lidé mají prostě vzít svetr, že rodina, která nemá naspořeno, nemá mít děti je neuvěřitelnou fackou všem lidem. Je to výsměch, arogance moci, pýcha a naprostá ztráta soudnosti a empatie. Na lidi se řítí ekonomický kolaps a vláda vše jen pobaveně sleduje a svými hloupými výroky ještě přidává polénka pod kotel. POMOC je pro tento kabinet už jen sprostým slovem.

Neuvěřitelný chaos, pomalost, arogance, zamlčování, lakování na růžovo, seriál kauz STANu a slepá ideologie - to jsou hlavní znaky této vlády. Odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil...co bylo včera, dnes již neplatí. Pozítří nebude platit to, co bude platit zítra. Vládní kabinet si dělá z lidí dobrý den a zkouší, co lidé ještě snesou.

Prázdná hesla a proklamace lidem nepomohou. Drtivá nedůvěra lidí v premiéra a celou vládu svědčí o tom, že 5koalice navíc ztratila podporu i velké části vlastních voličů, kteří se právem cítí opomíjeni a podvedeni. Sliby, které jim vládní strany daly před volbami jsou nyní již jen k smíchu, ale je to smích beznaděje a naprostého rozčarování. Koalice slibovala transparentní vládu - skutečnost je taková, že vláda nekomunikuje, nevysvětluje lidem na co například použije rekordní více než dvoubilionový rozpočet - z ministerstva financí se stal nedobytný hrad. Ostatní ministerstva na tom nejsou o nic lépe - neobtěžujte nás, teď vládneme my.

Je nepřijatelné, aby vláda, místo systémového řešení pomoci, ponižovala lidi tím, že je posílá na přetížené úřady práce do nekonečných front. Musí tam i senioři, kteří celý život poctivě pracovali a nyní jim díky neschopné vládě nezbývají prostředky na jídlo a léky. Takové zacházení nesmí mít v civilizované společnosti prostor.

Lidé, kteří již padají se musí dívat na to, jak se vláda brání vzít si mnohamilardovou dividendu z ČEZu, ruší EET a odmítá tak až 13 miliard ročně. Dívají se v zoufalství na to, jak vláda profituje na krizi a vybírá na DPH desítky miliard navíc. „Nenecháme nikoho padnout“...to, že již padáte, děláme, že nevidíme. Jak řekl předseda Senátu Vystrčil, lidé si budou muset poradit sami. Jako ohlodanou kost hodí vláda letos lidem 2 tisíce na pomoc s platbami za energie. To nepokryje ani jednu zálohovou platbu. A nad tím ministr Síkela přemýšlel několik měsíců, než to tento týden konečně oznámil veřejnosti.

ANO, jdeme do toho - požádali jsme o svolání mimořádné schůze k nedůvěře vládě. Tento kabinet totiž nemá problémy jen v boji s krizí, má navíc i jiný, neméně zásadní problém. A tím jsou nekonečné kauzy hnutí STAN a Víta Rakušana. Kauzou Mlejnek - Rakušan a jejím bagatelizováním celou vládou, přetekl pohár trpělivosti. Vystavit Českou republiku bezpečnostnímu riziku v době, kdy je navíc kousek od nás válečný konflikt, nad tím zůstává už rozum stát.

Ne, tuto zemi, její pracovité lidi, firmy a její ekonomiku vám zničit nedovolíme. A nedovolíme vám ohrozit bezpečnost České republiky.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: To tu od Fialovy vlády ještě nebylo. „Blažek byl zřejmě u Bimba“. Ministr ohromil sněmovnu, tleskala hlavně opozice Schillerová (ANO): Všechny návrhy na zastropování cen elektřiny jste zamítli, všechny Schillerová (ANO): Oni nás prosí, že jsme jejich naděje Schillerová (ANO): Vaším mottem se stalo, že se vláda nemá starat o lidi

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.