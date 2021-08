Schwarzenberg: Naše lidi jsme nechali napospas protivníkovi

reklama

Se zájmem jsem si přečetl na Twitteru diskusi mezi Markétou Pekarovou Adamovou a ministrem vnitra Janem Hamáčkem. Mezitím se ale stalo něco mnohem horšího. Jak jsme všichni v pondělí ráno mohli číst, Kábul padl do rukou Tálibánu.

My jsme už týdny upozorňovali, apelovali a prosili vládu, aby co nejrychleji připravila přesun našich spolupracovníků z Afghánistánu, ať to byli tlumočníci nebo jiné profese, do České republiky.

Neustálé otálení, diskuse, jestli jim máme zaplatit peníze nebo je přijmout u nás, způsobily, že jsme zkrátka zcela vědomě mrhali tím nejcennějším, co jsme v tu chvíli měli, a to byl čas. Ten uběhl, Tálibán je v Kábulu a samozřejmě to znamená, že spousta z těch lidí, kteří měli už dávno být v Čechách, teď už žádnou příležitost mít nebudou.

Já nevím, jestli si někdo z našich vládních činitelů uvědomuje tu strašnou zodpovědnost za to, co napáchali. Lidi, kteří nám pomáhali, přenechali nepřátelům. To je pro každého vojáka na světě ten nejhorší zločin. Každý, kdo způsobil toto otálení, by měl zažít, co znamená být zajetí Tálibánu. Zajisté by velmi rychle pochopil, o co jde.

Měli jsme vše. Možnosti, ubytovací kapacity, transportní letadla, ale my si naprosto zbytečným otálením a pokusy se z toho nějak vykroutit způsobili nejen strašnou ostudu, ale především jsme nechali naše lidi napospas protivníkovi.

Ti nešťastníci, kteří na nás spoléhali, na to teď velmi tvrdě doplatí.

Měli bychom jim být vděční.

Karel Schwarzenberg TOP 09

Do voleb s úsměvem

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Schwarzenberg: Úpadek politické kultury je opravdu strašný Schwarzenberg: Prezident jasně sdělil, že mu politické strany, poslanci a senátoři můžou políbiti šos Schwarzenberg (TOP 09): Poprvé jsem mohl pochválit naši vládu Schwarzenberg: S Andrejem Babišem na věčné časy a nikdy jinak

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.