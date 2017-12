Schwarzenberg: Nebojme se a říkejme pravdu

„Rád bych Vám popřál šťastné a veselé Vánoce, hodně pohody, klidu a pro příští rok Vám přeji hodně zdraví a štěstí. Nemám tedy žádné originální přání, ale přeji to základní. Ať jste spokojeni, zdrávi a ať se Vám v příštím roce daří,“ popřál občanům předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

Čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg vzkazuje: „Nebojme se a říkejme pravdu. Je to nesmírně osvobozující a vzhledem k nadcházejícím svátkům Vás ujišťuji, že Vám to přinese také velkou radost. Zůstanete-li v pravdě a nebojíte se, tak budete mít opravdu veselé Vánoce a šťastný nový rok. To vám ze srdce přeji.“

Karel Schwarzenberg TOP 09

