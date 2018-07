Schwarzenberg: Proč neřekneme na rovinu, že nehodláme přijímat žádné uprchlíky

Náš premiér Babiš se nedávno po návratu z Bruselu nechal slyšet, že dojednal, že budeme uprchlíky přijímat pouze na dobrovolné bázi. Nyní ho zdvořile požádal italský ministerský předseda, jestli bychom se neujali několika ze čtyř set padesáti běženců z lodi, která přistála u italských břehů. Pan Babiš to ale ihned odmítl. Mám za to, že když mě někdo zdvořile poprosí a já mu vyhovím, tak je to podle mého názoru, dobrovolné.

Proč tedy neřekneme na rovinu, že nehodláme přijímat žádné uprchlíky, ani dobrovolně, ani jinak? A v Itálii si dělejte, co chcete.

Věrohodnost našich představitelů opět poklesla o další stupeň.

Karel Schwarzenberg TOP 09

Do voleb s úsměvem

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Kníže Schwarzenberg kritizuje: Demonstrace proti Babišovi byly příliš slabé. Opouštíme zásady Václava Havla Schwarzenberg: Vidím přílišnou netečnost českého národa To je sranda. Vlhké sny TOP 09. Nejnovější VIDEO s Karlem Schwarzenbergem Schwarzenberg: Konec první České republiky a počátek druhé

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV