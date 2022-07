Schwarzenberg (TOP 09): Nebude uzavřena mírová dohoda, pokud s ní nebude Ukrajina souhlasit

reklama

V dobách válek je dobré naslouchat velice pozorně různým prohlášením, aby pod dojmem velkého hluku a rámusu nebyly přeslechnuty mezitóny, které naznačují politický vývoj.

V tomto smyslu je například velice zajímavé sledovat výroky německého kancléře. Prohlašuje, že Německo bude stoprocentně ve všech ohledech stát za Ukrajinou a nepřistoupí na žádné mírové řešení bez souhlasu Ukrajiny. To důležité na tom ovšem je, že neříká, že nebude uzavřen mír, dokud se Ukrajině nevrátí území od Krymu přes Cherson a Doněck až po Luhansk, která Ukrajině Rusové odebrali. Pouze říká, že nebude uzavřena mírová dohoda, pokud s ní nebude Ukrajina souhlasit.

Samozřejmě, pokud tento konflikt bude trvat dlouho a já očekávám, že to bude nejméně do poloviny příštího roku, je docela dobře možné, že spojencům Ukrajiny bude pomalu docházet pevná vůle a odvaha proti Rusku bojovat a jemně naznačí Ukrajině, že by měla přistoupit na podmínky Kremlu. Pokud by se tak stalo, pak budou různé evropské státy pokrytecky tvrdit, že i Ukrajina s tímto řešením souhlasila.

Z vlastních dějin víme, že když jsme byli opuštěni všemi spojenci, byli jsme také donuceni ke kapitulaci a vzdali jsme se velké části našeho území. Je tudíž nutné, abychom trvali na jednoznačném výrazivu evropských politiků, že boj bude pokračovat, dokud Rusko nevrátí všechna uzmutá území Ukrajině a že do té doby o míru nehodláme mluvit. Neboť v případě, že bychom na tento takzvaný kompromis přistoupili, Putin by to s radostí přivítal. Několik let by bylo příměří a pak by se vydal ukrojit další kus ukrajinského území a dále ohrožoval celý svobodný svět. To nám musí být všem jasné.

Musíme si dát velký pozor na různá prohlášení, která na první pohled vypadají odhodlaně, ale nejsou zcela jednoznačná.

Karel Schwarzenberg TOP 09

